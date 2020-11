Verkehrsunfall mit Flucht – Autohof Nahetal

Bingen (ots)

Bingen am Rhein, Gustav-Stresemann-Straße, 25.11.2020, 17:34 Uhr. Ein PKW Fahrer befuhr die Gustav-Stresemann-Straße von Sponsheim kommend in Richtung Kreisel/ Autohof, als ein heller PKW vom Gelände des Autohofs auf die Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den hohen Bordstein, wodurch es zu einem Schaden am Fahrzeug kam. Der flüchtige PKW setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Hinweise zum PKW und dem Fahrer nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Schüler angegriffen – Täter flüchtig

Bingen (ots)

Gensingen, Mainzer Straße/ Alexander- Bretz- Straße, 25.11.2020, 14:15 – 14:40 Uhr. Drei Schüler gerieten in einen verbalen Streit mit einem Pärchen, in deren Verlauf sie von dem Pärchen tätlich angegriffen und leicht verletzt wurden. Zudem wurden Fahrrad und Kleidung beschädigt. Das Pärchen flüchtete, als die Geschädigten um Hilfe riefen. Der Mann war oberkörperfrei und nur auf Socken unterwegs. Er hatte dunkle Haare, seitlich abrasiert und in der Mitte lang, beziehungsweise nach hinten gekämmt. Er trug eine weiße Short. Sein Alter wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Die Frau war zirka 170 cm groß, schlank und hatte schulterlange, blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine grau-beige Jogginghose. Hinweise zu dem Pärchen nimmt die Polizei in Bingen entgegen.

Aufmerksame Nachbarn

Bingen (ots)

Gensingen, Kaiserstraße, 25.11.2020, 11:00 Uhr. Ein LKW stieß beim Befahren der Kaiserstraße gegen ein Hausdach und flüchtete von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Nachbar konnte den Verkehrsunfall beobachten und das Kennzeichen des Unfallflüchtigen mitteilen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Bingen (ots)

Bingen am Rhein, Josef-Knettel-Straße, 24.11.2020, 05:00 Uhr. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam die Haustüre eines Anwesens zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Die Hauseigentümer vernahmen zur Tatzeit Geräusche, die sie jedoch nicht zuordnen konnten. Hinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Mehrere Wohnungseinbrüche in Mainz und Umgebung

Mainz (ots) – Freitag, 20.11.2020, 10:00 Uhr – Mittwoch, 25.11.2020, 10:30 Uhr,

Mainz-Hechtsheim

Unbekannte Täter verschaffen sich innerhalb der vergangen sechs Tage Zugang zu

einem Mehrfamilienhaus in Mainz-Hechtsheim. Zugang zum Objekt erlangten die

Täter über die Terrasse im Erdgeschoss. Die Wohnung wurde durchwühlt und eine

Dose mit Kleingeld entwendet. Diese wurde entleert durch die Täter im Umkreis

der Wohnung zurückgelassen. Eine Täterbeschreibung liegt aktuell keine vor.

Montag, 23.11.2020, 14:30 Uhr – Mittwoch, 25.11.2020, 14:50 Uhr, Mainz-Neustadt

Bisher unbekannte Täter verschaffen sich im Zeitraum von Montagnachmittag bis

Mittwochnachmittag durch Beschädigen diverser Metallschiebetüren Zutritt zu

einer Lagerhalle in der Mainzer Neustadt. Sie betreten mehrere Lagerabteile und

entwenden unter anderem zwei Motorräder, ein E-Bike sowie diverses Werkzeug und

Motorradzubehör. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Mittwoch, 25.11.2020, 05:30 – 17:30 Uhr, Budenheim

Einem oder mehreren Tätern gelang es im Laufe des gestrigen Tages, sich über ein

Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in Budenheim zu verschaffen. Ob beim

Durchwühlen des Hauses etwas entwendet wurde kann bisher nicht gesagt werden.

Durch einen Nachbarn kann gegen 17 Uhr eine verdächtige Person wahrgenommen

werden. Diese konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175cm groß, schlank, ca. 35-40 Jahre alt, braune Haare mit

kürzeren Seiten, dunkle Jacke, Jeans.

Mittwoch, 25.11.2020, 13:30 – 14:30 Uhr, Mainz-Neustadt

Am gestrigen Nachmittag gelang es unbekannten Tätern in eine Erdgeschosswohnung

eines Mehrparteienhauses einzudringen. Zunächst betraten sie das Objekt durch

die offene Hauseingangstür und brachen anschließend die Wohnungseingangstür zu

besagter Wohnung auf. Beim Durchsuchen der Wohnung können die Täter mehrere

Silbermünzen entwenden. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang keine.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Den Diebstahl einer Wodkaflasche bezahlt ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Führerschein

Mainz (ots) – Mittwoch, 25.11.2020, 08:05 Uhr, Ebersheim

Ein zunächst unbekannter Täter entwendet in einem Supermarkt in Ebersheim eine

Flasche Wodka und verlässt das Geschäft zunächst in unbekannte Richtung. Die

Filialleiterin der Supermarkt-Kette kann den Täter jedoch in gesichteten

Videoaufnahmen gut erkennen und begibt sich aufgrund erkannter Arbeitskleidung

selbstständig auf die Suche nach dem Dieb. Nicht unweit vom Supermarkt kann sie

diesen antreffen. Während sie sich im Gespräch mit den Kollegen des 29-jährigen

befindet, steigt dieser in einen PKW und fährt erneut in Richtung des

Supermarktes, wo er letztendlich durch Mitarbeiter festgehalten werden kann.

Nach Eintreffen der Polizei und einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle, weist

der Beschuldigte einen Atemalkohlwert von über 2 Promille auf. Der Beschuldigte

muss sich jetzt nicht nur wegen Diebstahls sondern auch wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr im Strafverfahren verantworten. Sein Führerschein wurde direkt

sichergestellt.

93-jährige durch Trickdiebstahl bestohlen

Mainz (ots) – Im westlichen Teil von Budenheim kam es gestern Vormittag zu einem

Trickdiebstahl. Eine 93-jährige Dame öffnete vermeintlichen Mitarbeitern einer

Telefongesellschaft, die angaben, ihr TV-Gerät überprüfen zu wollen. Nachdem

sich die beiden Täter sodann im Wohnhaus befanden, durchsuchte einer der beiden

unbemerkt die Wohnung der Geschädigten. Erst als die Männer wieder aus dem Haus

waren, wird das Fehlen von Goldschmuck bemerkt. Durch gesicherte Videoaufnahmen

können nachfolgende Angaben zu den Tätern gemacht werden:

Person 1

männlich

dunkel gekleidet

schlank

große Statur

Strickmütze

kein Mundschutz

kein Bart

führt Telekomausweis mit

Person 2:

kleiner als 1.Person

schlanke Statur

Schirmkappe

kein Mundschutz

Wohin die Täter geflüchtet sind, ist unbekannt. Eine durchgeführte Fahndung

verlief ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.