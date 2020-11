Regionalbahn kollidiert mit ausgebrochenen Schafen auf der Strecke zwischen Worms und Mainz

Kaiserslautern (ots) – Am 25. November 2020 gegen ca. 15.40 Uhr, erfasste die

Regionalbahn 38648 zwischen Worms Hauptbahnhof und Osthofen zwei Schafe. Die

Schafe waren aus dem nahegelegenen umzäunten Gelände ausgebrochen und dann auf

die Gleise gelaufen. Die zwei Schafe wurden durch den Aufprall getötet und auf

den Fußweg neben den Gleisen geschleudert. Der Triebfahrzeugführer leitete, da

er nicht genau erkennen konnte um was es sich bei dem Aufprall gehandelt hatte,

bei einer Geschwindigkeit von ca. 140 km/h eine Schnellbremsung ein. Der Zug

wurde anschließend begutachtet, es konnten keine Schäden festgestellt werden.

Personen innerhalb des Zugen wurden nicht verletzt. Der Zug konnte anschließend

seine Fahrt fortsetzen. Der Besitzer der Schafe konnte ermittelt werden und

bestätigte, dass es sich um seine Schafe handelte. Nach ersten Ermittlungen der

Bundespolizeibeamten vor Ort hatten die Schafe das Gehege durch einen defekten

Bereich in Richtung der Gleise verlassen. Insgesamt entstand durch die

Streckensperrung bei 15 Zügen eine Verspätung von 204 Minuten, ein Zug wurde

umgeleitet, drei Züge fielen aus.

Osthofen – Pedelec-Fahrer bei Unfall verlezt

Worms (ots) – Gestern, um 14:45 Uhr wird ein 67-jähriger Mann aus Osthofen bei

einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Er befährt die Wonnegaustraße mit

seinem Pedelec, als eine 46-jährige Autofahrerin aus der Einmündung Lindenstraße

in die Wonnegaustraße einbiegt. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt des von

rechts kommenden E-Bike-Fahrers und prallt mit der Fahrzeugfront gegen das

Zweirad. Durch den Sturz zieht sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der

Gesamtsachschaden wird mit 1000 Euro beziffert.

Erneute Auftreten von Falschen Polizeibeamten am Telefon

Worms (ots) – Am Mittwochnachmittag und -Abend, gaben sich Betrüger erneut als

Polizeibeamte am Telefon aus und versuchten die vermeintlichen Opfer

auszutricksen. In bislang sieben bekannt gewordenen Fällen im Stadtgebiet Worms

gaukelten die „Falschen Polizeibeamten“ Einbrüche oder Razzien in der

Nachbarschaft vor. Ihr Ziel war es offenbar an Wertgegenstände / Geld der

vermeintlichen Opfer zu gelangen. Da diese jedoch gut informiert waren, gaben

sie keinerlei Informationen preis und beendeten die Telefonate meist sehr

zeitnah. Die Täter blieben in allen Fällen erfolglos.

Es wird in diesem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen, dass die Polizei am

Telefon niemals nach Wertgegenständen / Bargeld fragt.