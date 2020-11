Mindestens vier Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Mittwoch in der Hussongstraße

mindestens vier Autos beschädigt. Offensichtlich mutwillig zerkratzten die Täter

den Lack der Fahrzeuge. Der Schaden dürfte etwa 8.000 Euro betragen. Die Polizei

ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem sind am Mittwoch

zwischen 8 Uhr und 14 Uhr Personen in der Hussongstraße aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einstweilige Unterbringung wegen Messerstich gegen den Hals

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern

Gegen einen 41-jährigen Mann aus Kaiserslautern besteht der Verdacht eines versuchten Totschlags und einer vollendeten gefährlichen Körperverletzung, die er im schuldunfähigen Zustand begangen haben soll. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Geschädigte, ein 39-jähriger Mann aus Kaiserslautern, in einem Kaiserslauterer Hotel für längerfristige Bewohner, in dem beide wohnten, in den frühen Morgenstunden des 25.11.2020 bei dem 41-Jährigen wegen Ruhestörung beschwert, da dieser sich auf dem Hotelflur mit einer weiteren Person stritt. Ohne dass es vorher zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen wäre, versetzte der 41-Jährige dem 39-Jährigen mit einem spitzen Küchenmesser einen Stoß gegen den Hals, wo eine blutende Schnittverletzung entstand. Nach den bisher ermittelten Umständen war es nur dem Zufall zu verdanken, dass keine schlimmeren Verletzungen entstanden. Der Verdacht der Schuldunfähigkeit ergibt sich aus der psychischen Erkrankung des 41-Jährigen, die in einem früheren Verfahren gegen ihn festgestellt wurde. Zu einer Unterbringung kam es damals im September 2019 nicht, weil das Gericht unter Hinweis auf die Neufassung des § 63 des Strafgesetzbuchs die aus den damaligen Anlasstaten folgende Gefährlichkeit als für nicht ausreichend erachtete, um unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine Unterbringung zu rechtfertigen. § 63 des Strafgesetzbuchs regelt die Voraussetzungen einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Im Jahr 2016 hatte der Gesetzgeber die Voraussetzungen für eine Unterbringung erhöht und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betont.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern gestern die einstweilige Unterbringung des 41-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an, da aufgrund der aktuellen Anlasstat die Gefahr weiterer ähnlicher Straftaten besteht.

Der 41-Jährige machte Angaben zur Sache in dem Sinne, dass er sich in einer Verteidigungssituation befunden habe.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Kaiserslautern (ots) – Ein Junge und ein Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren

sind am Mittwoch beim Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein Mitarbeiter eines Ladens in der Mall beobachtete die zwei Jugendlichen kurz

vor 19 Uhr, wie sie mit unbezahlten Waren den Laden verlassen wollten. Der

Mitarbeiter hielt das Duo auf und nahm es mit in sein Büro.

Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen weitere Gegenstände bei sich,

wahrscheinlich ebenfalls Diebesgut aus anderen Läden. Sie konnten jedenfalls

nicht glaubhaft beweisen, dass sie die Waren bezahlt haben.

Die 15- und 17-Jährigen wurden anschließend ihren Müttern übergeben. Ein

Hausverbot in dem Laden, in dem sie erwischt wurden, dürfte ihnen sicher sein.

|elz

E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der

Feuerbachstraße war diese Woche das Ziel von Einbrechern.

Aus einem Abteil wurde ein gelb-schwarzes E-Bike der Marke „Hai Bike“ gestohlen.

Der Kellerverschlag war mit einem Vorhängeschloss gesichert, dort war die

Anbringung des Schlosses aufgehebelt. Das Mehrfamilienhaus ist durch eine

Hintertür frei zugänglich. Der Einbruch muss zwischen Samstag 12 Uhr und

Mittwoch 24 Uhr liegen.

Zeugen, denen in dem Zeitraum möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Schlagring sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in der

Tannenstraße bei einem Mann einen Schlagring gefunden. Der Passant hatte die

verbotene Waffe in einer Jackentasche einstecken. Als Erklärung hierfür gab er

an, dass er sie zu seiner Verteidigung mitführe. Der Schlagring wurde

sichergestellt. Den 44-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. |erf

Gebissen und mit Glasflasche verletzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Mittwochabend ist es in einer

Wohnung zum Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 41-Jähriger zwei Menschen

verletzte. Während der Auseinandersetzung hantierte der Verdächtige mit einer

Glasflasche. Als ihn ein 36-Jähriger aus der Wohnung verweisen wollte,

eskalierte der Streit. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, den Mann mit einer

Glasflasche verletzt zu haben. Die Wohnungsinhaberin versuchte zu schlichten.

Sie soll dabei von dem 41-Jährigen in einen Arm gebissen worden sein, dann

flüchtete der Verdächtige. Die leicht Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst

ins Krankenhaus. Gegen den 41-Jährigen wird wegen des Verdachts der

Körperverletzung ermittelt. |erf

…und täglich grüßt der Telefon-Betrüger!

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Beinah täglich suchen sich Betrüger

Telefonnummern in der Westpfalz aus, rufen insbesondere Senioren an und

versuchen, sie mit Lügengeschichten hereinzulegen. In den vergangenen Tagen

wurden dem Polizeipräsidium vermehrt solche betrügerischen Anrufe gemeldet, bei

denen die Täter sich meist als „Enkel“ ihrer Opfer ausgaben. Wenn die Senioren

darauf eingingen, wurde ihnen häufig die Geschichte vom angeblichen „Unfall“

erzählt, weshalb nun dringend Bargeld benötigt werde.

Auch ein 67-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn erhielt

am Dienstag einen solchen Anruf. Mit der Frage „Weißt du, wer ich bin?“ lockte

die unbekannte Frau den Mann aus der Reserve, so dass er den Namen seiner Nichte

nannte. Anschließend benutzte die Anruferin diesen Namen, behauptete, sie hätte

einen Unfall gehabt und benötige deswegen nun 19.000 Euro. Sie würde ihm das

Geld in zwei Tagen zurückgeben.

Der 67-Jährige, der mittlerweile gemerkte hatte, dass es sich nicht um seine

Nichte handelte, ging zum Schein darauf ein und bot der Frau an, einen

vierstelligen Euro-Betrag von der der Bank zu holen. Als sich die Anruferin

später wieder meldete, gab sie an, sie könne nicht selbst vorbeikommen, um das

Geld abzuholen, sondern würde einen Freund schicken. Um den Betrag erstatten zu

können, wollte sie die Bankverbindung des Mannes wissen – die sich der

67-Jährige aber nicht entlocken ließ.

Der angekündigte „Abholer“ tauchte nicht auf und es gingen auch keine weiteren

Anrufe ein. Offenbar hatten die Betrüger „Lunte gerochen“. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Ähnliches gab am Mittwoch auch ein 81-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet bei der

Polizei zu Protokoll. Auch er war am Dienstagnachmittag von einer Frau angerufen

worden, die angeblich einen Unfall hatte und nun 30.000 Euro brauche, um den

Schaden begleichen zu können. Die Polizei wollte sie nicht einschalten, um den

Führerschein nicht zu verlieren.

Weil die Anruferin einen Namen nannte, der auch in seiner Familie vorkommt,

hörte der Senior der Frau zunächst zu. Als er dann aber sagte, dass er nicht so

viel Geld hat, legte die Anruferin auf.

Die gleiche Geschichte – diesmal mit einer Forderung nach 20.000 Euro – bekam

ein 88-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag zu hören. Weil der Senior

die Betrugsmasche bereits kannte, fragte er spöttisch zurück, ob’s denn nicht

„ein bisschen mehr“ sein dürfe. Daraufhin beendete die Unbekannte das Gespräch.

Mit den verschiedensten Gewinnversprechen versuchen Betrüger immer wieder, eine

Frau aus dem Donnersbergkreis zu locken. Wie die 66-Jährige jetzt bei der

Polizei anzeigte, hatte sie in den zurückliegenden Monaten immer wieder Anrufe

erhalten, bei denen ihr unter anderem Geldgewinne oder Reisen versprochen

wurden. – Jedesmal waren die „Gewinne“ daran geknüpft, dass die Frau eine Gebühr

bezahlen oder ein Abonnement abschließend sollte. Die 66-Jährige ging zum Glück

nie darauf ein, so dass ihr kein finanzieller Schaden entstand. Trotzdem hat die

Frau mittlerweile genug von diesen Betrugsversuchen, so dass sie sich zur

Anzeige entschloss.

Um ein Lotterie-Abo ging es bei einem betrügerischen Anruf am Mittwochnachmittag

bei einem 66-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Wie der Mann später der Polizei

meldete, wollte ihm eine unbekannte Frau weismachen, dass sein kostenloses

einjähriges Abonnement nun ablaufen würde. Er könne die Laufzeit verlängern –

oder rückwirkend für die vergangenen drei Monate die Teilnahmegebühren bezahlen.

Weil sich der 66-Jährige aber sicher war, dass er kein Abo dieser Art

abgeschlossen hatte, lehnte er die Forderung ab. Die Anruferin beendete

daraufhin das Gespräch.

Haltlose Drohungen musste sich am Mittwoch ein Ehepaar aus der Verbandsgemeinde

Otterbach-Otterberg am Telefon anhören. Das Telefon klingelte in der Mittagszeit

mehrfach – wegen der unbekannten Nummer gingen die Bewohner aber zunächst nicht

dran. Erst beim wiederholten Versuch nahm der 83-jährige Mann das Gespräch an –

und wurde dann vom Anrufer unter Druck gesetzt. Angeblich hätte das Paar

Schulden und käme wahrscheinlich in Haft. – Noch bevor der unbekannte Anrufer

Forderungen stellen konnte, legte der Senior einfach den Hörer wieder auf.

Danach kehrte Ruhe ein.

Nicht per Telefon, sondern per Post versuchten es Betrüger bei einem 64-jährigen

Mann aus dem Stadtgebiet. Nach Angaben des Mannes erhielt er vor ein paar Tagen

ein Schreiben eines Inkasso-Unternehmens – darin wurde er unter Androhung einer

Kontopfändung und Kontosperrung aufgefordert, eine offene Rechnung zu

begleichen. Die Forderung ergebe sich aus einer angeblichen

Gewinnspielteilnahme. Zum Glück überwies der 64-Jährige das Geld nicht, sondern

schaltete die Polizei ein.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es die Inkasso-Firma gar nicht wirklich gibt –

und somit auch die Forderungen unberechtigt sind. Die Ermittlungen nach dem

Absender und dem Inhaber des angegebenen Bankkontos laufen. |cri

Aggressiver Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Sein Verhalten hat einem 45-jährigen Mann am

Mittwochnachmittag mehrere Strafanzeigen eingebracht.

Der Mann war zunächst gegen 15:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Königstraße

aufgefallen, weil er Passanten angepöbelt und belästigt hatte. Mitarbeiter des

ansässigen Ladens baten ihn die Örtlichkeiten zu verlassen. Daraufhin zog er ein

Küchenmesser und bedrohte die Mitarbeiter. Beim Eintreffen der Polizei war der

Mann verschwunden, konnte aber kurz darauf in der Leipziger Straße angetroffen

werden.

Auch dort belästigte er Passanten, in dem er sie anschrie. Außerdem schlug er

einem Passanten an den Kopf. Die Beamten mussten zur Eigensicherung den Mann

fesseln. Bei der Durchsuchung konnten sie auch das Küchenmesser bei dem

45-Jährigen finden. Da er mehrfach versuchte die Einsatzkräfte anzuspucken wurde

ihm zudem ein Spuckschutz angelegt.

Da der Mann sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

informierten die Polizisten die Beamten der Ordnungsbehörde um ihn in einer

psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.

Der Randalierer muss nun mit mehreren Strafverfahren wegen Körperverletzung,

Beleidigung und Widerstand rechnen. |elz

Zeuge beobachtet Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots) – Dank eines Zeugen konnte am Mittwoch eine Unfallflucht in

der Augustastraße geklärt werden. Beim Einparken beschädigte ein Autofahrer mit

seinem Wagen ein anderes Fahrzeug. Das Parkmanöver missglückte und der

Unfallverursacher machte sich von dannen. Ein Zeuge hatte das Geschehen

beobachtet und sich das Auto-Kennzeichen des Verantwortlichen gemerkt. Er

informierte die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den

Unfallverursacher ein. |erf