Verkehrsunfall auf der Autobahn A 66

Feuerwehr Wiesbaden

Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten schweren Unfall mit schwerverletzten und einer eingeklemmten Person in den späten Abendstunden ab.

Bei einem Unfall mit zwei PKW auf der Autobahn A 66 wurden gestern Abend gegen 23:30 Uhr zwischen Nordenstadt und Erbenheim zwei Personen schwer verletzt. Eine Person war in ihrem PKW eingeklemmt. Die Einsatzstelle erstreckte sich über rund 100 m Länge. Die eingeklemmte Person konnte nach kurzer Zeit von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgerät aus ihrem PKW befreit werden und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Beide Patienten wurden nach der Notfallmedizinischen Versorgung in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. An einem der beiden PKW mussten die Einsatzkräfte noch einen Entstehungsbrand löschen. Die ersten Notrufe meldeten der Leitstelle mehrere Patienten, weshalb umfangreiche Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert wurden.

Die A 66 war während der Einsatzmaßnahmen in Richtung Wiesbaden voll gesperrt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 2 und 3, die Freiwilligen Feuerwehren Nordenstadt und Delkenheim mit mehreren Löschfahrzeugen und Gerätewagen, vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, die Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Autobahnpolizei.

Schwerer Auffahrunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden-Nordenstadt

Wiesbaden (ots) – (SMa)Am Mittwoch, 25. November 2020 um 23:24 Uhr ereignete

sich auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden Nordenstadt in Fahrtrichtung Rüdesheim

ein schwerer Auffahrunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine

57-jährige Frau aus Mainz mit ihrem Pkw Mercedes den mittleren Fahrstreifen mit

mäßiger Geschwindigkeit, als ihr ein 51-Jähriger aus Wiesbaden mit seinem Pkw

BMW auf das Heck auffuhr. Der Aufprall auf das Heck der 57-Jährigen war so

stark, dass diese mit ihrem Pkw gegen die Mittelschutzplanke geschleudert wurde.

Von dort prallte sie ab und blieb schließlich mit ihrem völlig zerstörten

Mercedes auf dem Seitenstreifen liegen. Der ebenfalls schwer beschädigte BMW des

51-Jährigen blockierte zusätzlich noch den rechten und mittleren Fahrstreifen.

Beide alleinige Fahrzeuginsassen verletzten sich bei dem Auffahrunfall schwer

und wurden von den Rettungskräften in die nahegelegenen Krankenhäuser gebracht.

Der betroffene Streckenabschnitt der Autobahn zwischen Wiesbaden Nordenstadt und

Wiesbaden Erbenheim musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für mehr als

2 Stunden voll gesperrt werden.

Rollstuhl geklaut, Wiesbaden, Freudenbergstraße, 24.11.2020 bis 25.11.2020,

(däu)In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag wurde in der

Freudenbergstraße in Wiesbaden-Schierstein ein elektrischer Rollstuhl entwendet.

Der etwa 2.000 Euro teure Krankenfahrstuhl stand im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses. Hinweisgeber werden gebeten sich an das 5. Polizeirevier

unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu wenden.

17-jährige Fußgängerin von Auto angefahren, Wiesbaden, Bierstadter Straße, Moltkering, 25.11.2020, gegen 08.00 Uhr,

(däu)Am Mittwochmorgen wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der

Bierstadter Straße in Wiesbaden leicht verletzt. Ein 51-jähriger VW-Fahrer fuhr

die Bierstadter Straße in Richtung Innenstadt und wollte an der Kreuzung mit dem

Moltkering nach links abbiegen. Kurz vor der dort befindlichen Ampel überquerte

die 17-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, als sie hierbei mutmaßlich von dem

51-Jährigen übersehen wurde und es zur Kollision kam. Die Fußgängerin wurde in

ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon.

Rheingau-Taunus-Kreis

Geisenheimer Bürgerinnen und Bürger fallen nicht auf falsche Polizeibeamte herein, Geisenheim, Mittwoch, 25.11.2020, 11:30 Uhr bis 20:50 Uhr

(ka)Insgesamt sieben Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter sind der

Polizeistation Rüdesheim aus dem Bereich Geisenheim im Verlauf des gestrigen

Mittwochs bekannt geworden. Zwischen 11:30 Uhr und 20:50 Uhr versuchten die

unbekannten Täter jeweils unter Vortäuschung falscher Tatsachen, an sensible

Informationen der Geschädigten zu gelangen. Glücklicherweise reagierten die

durchweg im Seniorenalter befindlichen Geisenheimer misstrauisch und konnten

durch direktes Auflegen oder Verweigerung von Auskünften einen Betrug

verhindern. Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus weist noch einmal ausdrücklich

auf die Gefahr vor Trickbetrügern und Trickdieben hin und gibt folgende

Hinweise: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Auflegen sollten Sie

vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und der Anrufer Sie nach

persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie

Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie auch dann

misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert, zu

Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre

Wertsachen mitnehmen soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein?

Dann wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Polizeidienststelle und erstatten

Sie Anzeige.