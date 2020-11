Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch 25.11.2020 gegen 23 Uhr, von der B9 (aus Fahrtrichtung Frankenthal) in Richtung Wormser Straße. Hier sei ihm ein Auto aus Richtung Ludwigshafen entgegenkommen. Dieses sei über die Mittellinie gefahren und auf die Spur des 28-Jährigen geraten. Um eine Kollision zu verhindern, habe er ausweichen müssen. Bei diesem Lenkvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf einen Acker.

An seinem Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Das Auto, das ihm entgegenkommen war, habe sich indes von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen 3er oder 4er Golf gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Golffahrer*in geben können, werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Wohnmobil eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 25.11.2020 zwischen 05:30 Uhr und 18:40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Wohnmobil und entwendeten hieraus diverse Gegenstände. Außerdem wurde ein E-Bike, das an Fahrradträger des Fahrzeugs gesichert war, gestohlen. Das Wohnmobil war auf einem Parkhausgelände im Hemshof (Unters Rheinufer am Tor 7) abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruchsversuch in Transporter

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Oppauer Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen dem 24.11.2020, 17 Uhr, und dem 25.11.2020, 07:30 Uhr, einen am Fahrbahnrand parkenden Transporter aufzubrechen. Es gelang ihren nicht ins Fahrzeuginnere zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Im Parkhaus des Rathaus-Center kollidierte am 24.11.2020 (17:30 Uhr – 20:00 Uhr) eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto mit der Fassade des Gebäudes. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Statt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete die Person.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Fahrer*in geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wieder betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Gegen 9 Uhr am Mittwoch 25.11.2020, rief ein vermeintlicher Sparkassenmitarbeiter bei einem 85-Jährigen und seiner 83-jährigen Ehefrau aus Ludwigshafen-Süd an. Er behauptete, dass soeben von dem Konto des Paares 1.000 Euro abgebucht worden seien. Zur Sicherheit sollten sie sich nun mit einem “Oberkommissar Wagenknecht” in Verbindung setzen.

Dieser vermeintliche Polizeibeamte wies die Senioren dazu an, ein Sicherheitskonto zu eröffnen und hierauf eine Überweisung zu tätigen. Um das angebliche Sicherheitskonto zu eröffnen, wurde erneut Kontakt mit dem Sparkassen-Mitarbeiter hergestellt. Dieser nannte dem Ehepaar eine IBAN und forderte sie auf, einen fünfstelligen Betrag zu überweisen.

Der 85-Jährige wurde zunehmend skeptisch. Er reagierte geistesgegenwärtig und entschied sich zu einem einfachen aber sehr effizienten Trick: Statt erneut die Nummer der Betrüger zu wählen, rief er die ihm bekannte Telefonnummer der Kriminalinspektion Ludwigshafen an und erkundigte sich nach einem Oberkommissar Wagenknecht. Schnell konnte hierdurch sein Verdacht bestätigt werden: Bei den Anrufen handelte es sich um einen Betrugsversuch.

Noch am gleichen Tag, gegen 9:45 Uhr, wurde außerdem eine 71-Jährige aus Gartenstadt von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Auch dieser erfragte, ob sie eine Überweisung getätigt habe. Als sie dies verneinte, wollte der Betrüger erfahren, bei welcher Bank die 71-Jährige sei. Darauf ließ sie sich nicht ein und stellte ihrerseits die Frage, bei welcher Bank der Anrufer arbeite. Hierauf legte der angebliche Bankmitarbeiter auf.

Die Masche der Betrüger ist immer ähnlich:

Sie versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen.

Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen:

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie “Absicherungsanrufe”. Wenn beispielweise ein angeblicher Polizeibeamter anruft, rufen Sie auf einer Ihnen bekannten Nummer zurück – so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren.

Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am 25.11.2020 Zutritt zu einer Wohnung in der Dammstraße. Aus ungeklärten Umständen verließen die Täter die Wohnung ohne diese zu durchwühlen oder etwas zu entwenden.

Ein Zeuge teilte während der Sachverhaltsaufnahme mit, dass er drei Männer in Bauarbeiterkleidung gesehen habe, wie sie gegen 13:30 Uhr, an der Tür hantierten. Auf Nachfragte teilten diese mit, dass sie Arbeiten in der Wohnung zu verrichten hätten.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den drei Männern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Geldbeutel gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 25.11.2020 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde einer 83-Jährigen beim Einkauf in einem Lebensmittelladen in der Ludwigstraße ihr Geldbeutel gestohlen. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in einer Umhängetasche, die am Einkaufswagen hing.

Immer wieder nutzen Taschendiebe in Geschäften unbeobachtete Momente um Wertgegenstände zu ergaunern.

Wir raten deswegen:

Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst eng am Körper.

Halten Sie Ihre Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt.

Handtaschen und Umhängetaschen sollten Sie immer mit der Verschlussseite/Zipper zum Körper tragen.

Nehmen Sie nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mit.

Im Gedränge sollten Rucksäcke immer vorn getragen werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.