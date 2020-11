10-Jährigen beleidigt und in den Bauch geboxt – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 24.11.2020 gegen 16:45 Uhr kam es im Birkenweg im Bereich der Brücke A 61 zu einem Körperverletzungsdelikt und Beleidigungen zum Nachteil eines 10-jährigen Jungen aus Speyer. Der 10-Jährige traf dort auf eine Gruppe von 4 männlichen Jugendlichen im Alter von ca. 18 Jahren, die sich dort mit ihren Fahrrädern aufhielten.

Es kam dann zunächst zu Beleidigungen des 10-Jährigen. Danach wurde er festgehalten und von einem Täter in den Bauch geboxt. Sein Skateboard wurde von einem anderen Täter ins Gebüsch geworfen, ehe sich die Gruppe auf ihren Rädern in unbekannte Richtung entfernten.

Täterbeschreibung:

Alle Tatverdächtigen sprachen Deutsch ohne Akzent. 3 der Täter wurden als hellhäutig beschrieben, 1 Täter hatte eine hellbraune Hautfarbe. Von einem Täter ist bekannt, dass er Sommersprossen hatte. Zudem soll eines der von den Tätern mitgeführten Fahrräder Orange gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, oder denen die Gruppe Jugendlicher vor / nach der Tat aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der

Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizei Speyer gewinnt zweiten Platz bei der Verleihung des Verkehrssicherheitspreises

Speyer (ots) – Am Donnerstag 26.11.2020 zeichnete das Verkehrssicherheitsforum Rheinland-Pfalz unter Federführung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Weinbau und Landwirtschaft die Polizeiinspektion (PI) Speyer, vertreten durch den Inspektionsleiter, Polizeirat Kristof Brockmann, mit dem zweiten Platz des Verkehrssicherheitspreises aus. Der Preis wurde aufgrund der andauernden Corona-Pandemie im Rahmen einer Videoschaltkonferenz verliehen.

Die Polizeiinspektion erhielt den Preis für ihr Engagement im Bereich der Fahrradverkehrssicherheit. Bereits 2017 hatten Mitarbeitende der PI Speyer die “Verkehrssicherheitskonzeption Fahrrad” entwickelt. Dem Titel entsprechend stehen dabei die Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fahrradfahrenden, eine Reduzierung von Verkehrsunfällen unter deren Beteiligung, sowie eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer im Mittelpunkt.

Zur Erreichung dieser Ziele setzt die Polizei Speyer insbesondere Maßnahmen in den Bereichen -der Verkehrserziehung (Schwerpunktaktionen für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Senioren u.a. in den Handlungsfeldern Fahrradausstattung, Sichtbarkeit von Fahrradfahrenden und Pedelec), -der Verkehrskontrolltätigkeit (insbesondere durch Kontrollstellen an Unfallhäufungsstellen), -der Verkehrsraumgestaltung (Beratung in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern) und -der Öffentlichkeitsarbeit konsequent um.

Ebenfalls den zweiten Platz errang die die Verkehrswacht Rheinland-Pfalz, den ersten Platz konnte die Kinderunfallkommission Kaiserslautern mit einer Plakataktion für sich verzeichnen.

Fahrraddiebstahl durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Speyer (ots) – Ein 31-Jähriger Mann aus Speyer entwendet am Sonntag 22.11.2020 gegen 15:00 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad im Wert von ca. 50 EUR, dass zur Tatzeit in einem Hof im Nußbaumweg abgestellt war. Der Täter wurde hierbei durch einen Zeugen beobachtet, der die Situation zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht als einen Diebstahl erkannte. Dies wurde ihm erst klar, als er am Folgetag mit dem Eigentümer des Fahrrads ins Gespräch kam und dieser ihm den Diebstahl schilderte.

Als der Zeuge den Täter am Mittwoch erneut im Bereich der Tatörtlichkeit sah, verständigte er den Geschädigten, der vor Ort kam und diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte.

Das Fahrrad führte er nicht mit sich. Dieses konnte jedoch vor der Wohnanschrift des Beschuldigte aufgefunden und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Den 31-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl.

Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel ausgehändigt

Speyer (ots) – 25.11.2020, 17:25 Uhr – Bei einer Fußstreife durch die Parkanlage Stadthalle führte die Polizei eine Personenkontrolle bei einem 38- und einer 33-Jährigen durch, die sich dort im Bereich einer Parkbank aufhielten. Während er Kontrolle händigte der 38-jährige Speyerer den Beamten plötzlich unaufgefordert eine durchsichtige Dose mit einer kleinen Menge Haschisch aus.

Daraufhin wurde er als Beschuldigter belehrt und die Drogen sichergestellt. Weiteres Betäubungsmittel konnten bei dem Beschuldigten und seiner Begleiterin nicht aufgefunden werden.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – 25.11.2020, 18:10 Uhr – Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheitsfahrt leitete die Polizei am Mittwoch gegen einen 34-jährigen Mann aus Hanhofen ein. Diesen stellte eine Streife gegen 18:10 Uhr in der Oberen Langgasse auf einem E-Scooter fahrend fest.

Bei der anschließenden Kontrolle wies der 34-Jährige drogentypische Ausfallerscheinungen auf und räumte gegenüber den Beamten zudem den vorherigen Konsum von Marihuana ein.

Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt auf dem Elektroroller untersagt.

Schulwegüberwachung und mehrere Verkehrskontrollstellen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 25.11.2020 führte die Polizei eine Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule sowie mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei der zwischen 07:40-08:10 Uhr durchgeführten Schulwegkontrolle verhielten sich sowohl Schüler als auch die Eltern an die verkehrsrechtlichen Vorschriften, sodass es für die Polizei keinen Grund zur Beanstandung gab.

Im Zeitraum 09:00 – 14:00 Uhr richtete die Polizei Kontrollstellen in der Auestraße, am Naturfreundehaus und am St.-Guido-Stifts-Platz ein. Hierbei wurden vier Verkehrsteilnehmer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und insgesamt acht Mängelberichte an kontrolliert Personen ausgestellt. Zudem wurde ein Fahrer wegen des Nutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt beanzeigt.

Bei zwei Pkw-Fahrern konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Beiden Personen, ein 32- und ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus Speyer, wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen diese wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen nach § 24a StVG erstattet.