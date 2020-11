Landau: Die Polizei-News

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Landau (ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer aus Neustadt fiel am Mittwochmittag in Landau einer Polizeistreife aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Auto musste er stehen lassen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Offenbach an der Queich (ots) – Eine leichtverletzte Person, ein Gesamtschaden von geschätzt 17 000 Euro und Verkehrsbehinderungen, waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls welcher sich am Montagabend 23.11.2020 gegen 17:00 Uhr im Bereich der Landauer Straße in Offenbach ereignet hat.

Eine 62-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr die Landauer Straße, vom Kreisverkehr kommend in Richtung der Ortsmitte. In Höhe der Tankstelle fuhr sie an einem am Fahrbahnrand stehenden Verkehrshindernis vorbei. Ein 80-jähriger Verkehrsteilnehmer übersah die bereits am Hindernis vorbeigefahrene Frau, woraufhin es zum Zusammenstoß im Gegenverkehr kam.

Die Frau klagte vor Ort über starke Nackenschmerzen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt, weshalb der Fahrbahnabschnitt für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden musste.