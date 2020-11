Darmstadt-Dieburg

Betrunkener Mann sorgt für Polizeieinsatz

Groß-Umstadt (ots) – Weil ein betrunkener Mann am Mittwochabend (25.11.) in der Werner-Heisenberg-Straße mit einer Pistole hantierte, sorgte er für einen Polizeieinsatz.

Anwohner alarmierten gegen 23 Uhr die Polizei, weil dort ein Mann mit einer Pistole in die Luft geschossen haben soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. In der Nähe eines Fahrzeughändlers konnten die Beamten den Mann, der auf die gemeldete Personenbeschreibung passte, antreffen und festnehmen. Auch die offenbar genutzte Schreckschusspistole fanden die Ordnungshüter und stellten diese sicher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen bemerkten die Beamten, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test zeigte im Anschluss 1,86 Promille an. Der Festgenommene musste die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten und die restliche Nacht im Gewahrsam verbringen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Zeugen nach Einbruch in Auto-Werkstatt gesucht

Pfungstadt (ots) – Eine Auto-Werkstatt in der Mainstraße rückte zwischen Dienstagnachmittag (24.11.) und Mittwochmorgen (25.11.) in das Visier Krimineller.

Unter Gewalteinwirkung verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Büro der Werkstatt. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach potentieller Beute. Neben mehreren Hundert Euro an Bargeld, erbeuteten sie ein Päckchen mit Mund-Nasen-Bedeckungen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Der insgesamt entstandene Schaden soll über 1.000 Euro liegen.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Gegenstände aus Audi gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Erzhausen (ots) – Mehrere Gegenstände entwendeten Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (24.11.) und Mittwochmorgen (25.11.) aus einem Audi, der “Im Bensensee” abgestellt war.

Im Innenraum des blauen Wagens stießen die Kriminellen auf eine braune Ledergeldbörse und zwei Jacken, welche sie sich zur Beute machten. Neben persönlichen Ausweisdokumenten waren in dem Portemonnaie des Herstellers “Fossil” um die 100 Euro Bargeld. Wie die Unbekannten an den Innenraum des Audis gelangen konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt

Alexander Götz wird neuer Leiter des Ersten Polizeireviers

Darmstadt (ots) – Polizeipräsident Bernhard Lammel hat am Mittwoch 25.11.2020 dem Ersten Polizeihauptkommissar Alexander Götz die Leitung des Ersten Polizeireviers in Darmstadt übertragen. Mit der Überreichung der Beauftragungsurkunde wird der gebürtige Darmstädter und aus Reinheim-Spachbrücken stammende, mit Wirkung zum 01.12.2020, offiziell der neue Revierleiter. Bedingt durch Corona musste die Amtseinführung in kleiner Runde stattfinden.

„Mit Alexander Götz gewinnt das Erste Polizeirevier in Darmstadt einen erfahrenen Polizeibeamten mit Profil, der auf 27 Jahre Polizeiarbeit zurückblickt „, betonte Polizeipräsident Lammel und würdigte die bisherige Laufbahn des Ersten Polizeihauptkommissars.

Diese hat er 1993 in Mühlheim begonnen. Bevor ihn sein Weg in die einzelnen Polizeidirektionen führte, sammelte er erste Erfahrungen bei der südhessischen Autobahnpolizei. Im Laufe der Jahre war Alexander Götz neben der Direktion Verkehr / Sonderdienste auch in den Polizeidirektionen, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau tätig. Zwischen 2013 und 2016 hatte er die Funktion des stellvertretenden Leiters der Polizeistation Dieburg und die des Zweiten Polizeireviers inne.

Mit den gewonnenen Führungserfahrungen war Alexander Götz zuletzt mit seinem Team im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Südhessen für die Einsatzplanung und Koordination der südhessischen Polizei, die auch die Themenfelder der strategischen Kriminalitätsbekämpfung sowie die der Verkehrssicherheitsarbeit umfassen, hauptverantwortlich zuständig.

Alexander Götz ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei 11 und 13 Jahre alten Kindern. Er wohnt mit seiner Familie in Groß-Zimmern. In seiner Freizeit hat er mit seiner Familie das Reisen für sich entdeckt. Seinen dienstlichen Ausgleich findet er aber auch ganz nah, direkt vor der Haustür, im heimischen Garten.

Groß-Gerau

Schwarzer VW Passat gestohlen

Trebur (ots) – Vermutlich mit dem vom Besitzer zuvor verlorenen Fahrzeugschlüssel, entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (26.11.) einen im Agnesweg abgestellten schwarzen VW Passat im Wert von rund 50.000 Euro. An dem Auto sind die Kennzeichen MG-CD 255 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des entwendeten VW geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Kreis Bergstraße

Senior in Bus auf Maskenpflicht hingewiesen – 18-Jährige angespuckt

Heppenheim (ots) – Eine 18-Jährige saß am Montagabend 23.11.2020 gegen 17 Uhr im Bus der Linie 667 VRN, als sich ein älterer Mann neben ihr platzierte. Die junge Frau sprach den Senior anschließend darauf an, dass er seine Mund-Nasen-Bedeckung richtig anziehen solle, weil diese unter dem Kinn hing. Der ältere Mann spuckte der 18-Jährigen laut ihren Angaben daraufhin ins Gesicht.

Die Frau erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten der Polizeistation Heppenheim haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie Beleidigung übernommen. Der Polizei liegen bereits Erkenntnisse zur Identität des Seniors vor. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern derweil noch an.

Gaststätteneinbrecher lassen Sekt mitgehen

Lorsch (ots) – Eine Gaststätte in der Sachsenbuckelstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (26.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Hierbei wurden auch Regale und Aufsteller beschädigt. Die ungebetenen Gäste ließen anschließend einige Flaschen Sekt mitgehen. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) – Am 26.11.2020 in der Zeit von 07:30-08:00 Uhr befuhr ein Fahrzeug die Carlo-Mierendorff-Straße in Erbach.

In Höhe der Hausnummer 13 kollidierte dieses mit einem dort befindlichen Pflanzring. Dieser wurde hierdurch beschädigt bzw. zerstört. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer samt Fahrzeug von der Örtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das o.g. Fahrzeug bei der Kollision ebenfalls sichtbar beschädigt worden sein muss. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen/Beteiligte

Michelstadt (ots) – Am Dienstag 24.11.2020 zwischen 17:00-18:00 Uhr konnte durch einen Zeugen ein Unfall im Begegnungsverkehr auf der K92 zwischen Michelstadt und Weiten-Gesäß beobachtet werden. An dem Unfall waren ein Opel und ein Volkswagen beteilgt.

Beide Fahrzeuge wurden vermutlich im Bereich der linken Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen