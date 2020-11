Mannheim: Nationaltheater Mannheim stellt den Spielbetrieb bis zum 01. Januar 2021 ein

Mannheim – In der Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer vom 25. November 2020 wurde beschlossen, u.a. Kulturinstitutionen aufgrund der viel zu hohen Corona-Infektionszahlen weiterhin geschlossen zu halten.

Das Nationaltheater Mannheim stellt deshalb seinen Spielbetrieb, nunmehr verlängert bis zum 1. Januar 2021, vorübergehend ein.

Der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel sagt: „Auch wenn man die aus Pandemie-Gesichtspunkten als problematisch anzusehende Fixierung auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel kritisieren kann, ist es unstreitig, dass es bislang nicht gelungen ist, die erheblich angestiegenen Corona-Infektionszahlen relevant einzudämmen und damit auch schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu verhindern. Vor diesem Hintergrund habe ich grundsätzlich Verständnis dafür, dass die am 28. Oktober 2020 getroffenen Maßnahmen noch nicht aufgehoben werden können.

Natürlich schmerzt es, dass wir durch die nunmehr verlängerte Einstellung des Spielbetriebs auch und gerade als Ort des Austausches, der für die Gesellschaft in dieser enorm schwierigen Zeit eine elementare Bedeutung hat, nicht zur Verfügung stehen können. Auch aufgrund unseres hervorragenden Sicherheits- und Hygienekonzeptes freuen wir uns umso mehr darauf, unser Publikum danach wieder willkommen zu heißen.“

Bereits erworbene Tickets für die abgesagten Veranstaltungen werden vom Nationaltheater automatisch storniert und gegen Wert-Gutscheine getauscht, die in den kommenden Tagen postalisch oder via E-Mail an die entsprechenden Kunden versandt werden. Das Nationaltheater Mannheim bittet um etwas Geduld, da die Rückabwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen wird.