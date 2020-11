Neustadt: „Adventskalender“ mit Vorlesegeschichten und Arbeitsblättern für Kinder der zweiten bis vierten Grundschulklasse aus der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Mit Vorlesegeschichten und Rätseln sollen Kinder der zweiten bis vierten Klassen in der Adventszeit für Geschichten und das Lesen begeistert werden. Zu diesem Zweck kooperiert die Stadtbücherei Neustadt mit 13 Grundschulen in Neustadt und den Weindörfern.

Für diese Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ist für das Jahr 2020 von der Autorin Usch Luhn exklusiv die Geschichte „Weihnachten auf der Insel Sandkoog“ geschrieben worden. In der Geschichte verbringen fünf ganz unterschiedliche Kinder die Vorweihnachtszeit gemeinsam auf der Insel Sandkoog. Die Kinder suchen nach Spuren des Weihnachtsmannes, helfen beim weihnachtlichen Schmücken, erkunden die Insel und hören viele aufregende Geschichten.

An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern ein Kapitel vor. Die Kapitel sind täglich in Umschläge verpackt und können durch Rätsel und Arbeitsblätter ergänzt werden. Wer alle Rätsel löst, erhält einen Lösungssatz und kann durch Abgabe des Lösungsabschnittes bis 11. Januar 2021 in der Stadtbücherei Neustadt an einer Verlosung teilnehmen. In diesem Jahr gibt es die Geschichten erstmals auch als Hördateien zum Nachhören auf der Webseite des Landesbibliothekszentrums (LBZ), damit alle Kinder der Geschichte folgen können, auch wenn es zu Schulschließungen oder Schichtbetrieb kommen sollte.

Der „Adventskalender“ wurde von der Arbeitsgruppe „Lesespaß aus der Bücherei“ entwickelt und unter Federführung des LBZ Rheinland-Pfalz zentral erstellt und verteilt. Informationen zu dieser und weiteren landesweiten Leseförderaktionen gibt es unter www.lbz.rlp.de.

Mehr Infos unter www.open.neustadt.eu. Coronabedingt hat die Stadtbücherei montags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.