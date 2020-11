Marburg – Sachbeschädigungen am helllichten Tag – Kripo sucht dringend Zeugen

Das gleiche Haus, die gleiche Art der Beschädigungen und in beiden Fällen eine Tatzeit am helllichten Tag. Die Kripo Marburg geht derzeit von einem gezielten Vorgehen des oder der Täter aus und sucht dringend nach Zeugen.

Betroffen ist ein Wohnhaus mit Büro einer Partei in der Biegenstraße. Zu dem Haus gehört eine hölzerne Eingangstür mit zwei Flächen, die in mehrere kleine Fenster unterteilt sind. An dieser Eingangstür kam es jeweils zu Zerstörungen von mehreren dieser kleinen Fenster. Aufgrund der durch Nachbarschaftsbefragungen eingrenzbaren Tatzeiten und der nicht geräuschlosen Vorgehensweise während der Taten, hofft die Kripo Marburg auf Zeugenhinweise.

Die Taten ereigneten sich am Montag, 16.11.2020 zwischen 14.30-14.40 Uhr und am Sonntag, 22. November zwischen 12.20 und 14.30 Uhr. Nach den Spuren müssen der oder die Täter mehrfach auf die einzelnen kleinen Scheiben eingewirkt haben. Wer war zu den jeweiligen Tatzeiten in der Biegenstraße? Wer hat das Schlagen oder Scheibenklirren gehört und in diesem Zusammenhang eine oder eventuell auch mehrere Personen bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marbach – Multivan durchwühlt

Zwischen 22 Uhr am Montag und 10 Uhr am folgenden Mittwoch, 25. November, öffneten potentielle Diebe in der Straße Am Engelsberg auf nicht bekannte Weise einen weißen VW Multivan. Der Wagen wurde offensichtlich komplett durchsucht. Nach ersten Überprüfungen des Besitzers fehlt allerdings nichts.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in den VW Bus zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Vier berauschte Fahrer in 3 ¼ Stunden

Zwischen 23.15 und 02.30 Uhr zogen Polizisten der Polizeidirektion Marburg vier Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss berauschender Mittel, also entweder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, hinterm Steuer eines Autos saßen. Alle Vier mussten mit zur Blutprobe.

Um 23.15 Uhr stellte sich bei der Kontrolle eines Opels am Richtsberg heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem reagierte der Drogentest des 35 Jahre alten Fahrers positiv auf mehrere Substanzen. Um 23.20 Uhr überprüfte die Polizei Stadtallendorf auf der B 62 bei Kirchhain Niederwald den Fahrer eines offensichtlichen Pannenfahrzeugs. Grund der “Panne” war ein leergefahrener Tank des Kleinlasters. Leider stellte sich auch noch heraus, dass der 36-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Auch sein Test reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv.

Für einen 24 Jahre jungen Autofahrer endete die Fahrt um 01.35 Uhr im Kaufpark in Wehrda. Der Mann saß am Steuer eines Opel, obwohl er zuvor alkoholische Getränke zu sich genommen hat. Sein Alkotest zeigte über 1,1 Promille an. Bei ihm stellte die Polizei den Führerschein sicher.

Schließlich stoppte die Polizei Marburg um 02.30 Uhr in der Ernst-Giller-Straße einen VW. Die 55 Jahre alte Fahrerin stand, wie der positive Drogentest bestätigte, ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihr stellte die Polizei zudem noch verschiedene Betäubungsmittel in geringen Mengen sicher.

Marburg: Unfallflucht – Spiegelschaden am schwarzen Daimler GLK

Der schwarze Daimler GLK parkte zur Unfallzeit zwischen 22 Uhr am Montag und 12 Uhr am Dienstag, 24. November ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Berliner Straße 8.

Den Spuren nach knickte ein zur Sonnenblickallee vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Daimlers in Fahrtrichtung um.

Am Spiegelgehäuse, am Glas und vermutlich auch an der Elektrik entstand ein Schaden.

Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich nicht. Ob es einen Zusammenhang mit dem regen Verkehr an der Baustelle gegenüber dem Abstellort gibt, steht nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wommelshausen – Einbruch in Autohaus

In der Nacht zum Donnerstag, 26. November, stieg ein Einbrecher zwischen 20 und 06 Uhr in das Autohaus in der Landstraße ein. Er nutzte einen neben dem Gebäude stehenden Container, um ein Fenster im ersten Stock aufzubrechen. Im Innern durchstöberte der Täter die Büros und brach verschlossenes Mobiliar auf. Er stahl das wenige gefundene Bargeld.

Durch die Aufbrüche entstanden Sachschäden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Nach den Spuren flüchtete der Täter durch den Hinterhof und von dort in unbekannte Richtung.

Wer hat in der Nacht in Wommelshausen, insbesondere rund um das Autohaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch bei den Wirtschaftswissenschaften – Täter zertrümmert Scheibe

Durch eine eingeschlagene Scheibe stieg ein Einbrecher in ein Büro des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften ein. Das ebenerdige Büro befindet sich in einem zur Philipps-Universität gehörenden Gebäude in der Universitätsstraße.

Der Einbruch war von Mittwoch auf Donnerstag, 26. November, zwischen 18 und 06 Uhr.

Der Täter durchsuchte offensichtlich das Büro und verschwand ohne Beute.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kleinseelheim – Anhängerreifen platt gestochen

Die Einstichstellen in den beiden Reifen auf der linken Seite waren eindeutig. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort war die Straße Am Fliederbusch, Tatzeit zwischen 20 Uhr am Samstag und 08 Uhr am folgenden Montag, 23. November.

Ein noch unbekannter Täter stach in dieser Zeit die beiden linken Reifen der Tandemachse eines mit Splitt beladenen Pkw-Anhängers platt. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen – Mutmaßlicher Täter flüchtete nach dem Plattstechen zweier Reifen

Aufgrund einer Zeugenaussage beschuldigt die Polizei eine 20 bis 30 Jahre alte, zwischen 1,65 und 1,70 Meter große Person mit längerem braunen Haar, zwei Reifen eines Autos platt gestochen zu haben. Die Person trug zur Tatzeit am Donnerstag 26.11.2020 gegen 01.15 Uhr eine schwarze Lederjacke mit weißer Naht am Schulterbereich, einen hellen Hoodie, eine Jeans und eine Bauchtache.

Nach der Zeugenaussage ging diese Person wohl zweimal im Abstand von zehn Minuten in den Hinterhof eines Anwesens in der Borngasse, wobei sie beim zweiten Mal mit einem größeren Messer beide Reifen auf der Fahrerseite des grauen Suzuki Jimny platt stach.

Sofort danach verschwand die Person in der Dunkelheit. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Person führen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Unfall auf der B 252 – Lkw touchiert Pkw – Polizei sucht Lastwagen und Zeugen

Die Polizei sucht einen wichtigen Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu dem beteiligten weiß/roten Lastwagen, der nach der Kollision nicht anhielt. Der Unfall passierte am Donnerstag, 26. November, um 09.05 Uhr auf der Bundesstraße 252 auf dem Weg von Wetter nach Niederwetter. Die 22 Jahre junge Fahrerin, überholte den langsamer fahrenden Lastwagen auf dem linken Fahrstreifen der nach Niederwetter in diesem Streckenabschnitt zweispurigen Fahrbahn.

Während des Überholvorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und ihrem roten Opel Adam, wobei am Opel vorne links an Kotflügel und Motorhaube ein Schaden von vermutlich mindestens 2.000 Euro entstand. Sowohl die Opelfahrerin als auch ein weiterer noch unbekannter Autofahrer versuchten erfolglos, den Lastwagenfahrer durch vermehrtes Hupen auf den Unfall aufmerksam zu machen.

Der noch unbekannte Autofahrer ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge. Er, sowie etwaige weitere bislang nicht bekannte Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

Wer war zur Unfallzeit noch zwischen Wetter und Niederwetter unterwegs? Wer kann nähere Hinweise zu dem weiß roten Lastwagen geben? Wo steht ein solcher, eventuell linksseitig unfallbeschädigter Lastwagen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

