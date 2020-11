14-Jährige vermisst – Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe (Foto im Text)

Dillenburg (ots) – Die Kriminalpolizei Dillenburg bittet um Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Seit dem 13.Oktober 2020, wird die 14-jährige Samira-Fee vermisst. Es wird vermutete, dass sie sich in Gießen oder näherer Umgebung aufhält.

Sie ist 156 cm groß, schlank und hat dunkelblonde lange Haare. Zur derzeitigen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu der vermissten Jugendlichen nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen. In dringenden Fällen auch über die -110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfallfahrer flüchtet verletzt ins Krankenhaus

Siegbach-Eisemroth (ots) – In der Nacht zu Sonntag 22.11.2020 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Kleinwagen neben der Landesstraße 3050 zwischen Eisemroth und Hartenrod. Sofort eilten die Dillenburger Polizisten an die Unfallstelle. Offenbar war der Fahrer eines blauen Fiat Punto in Höhe des Schwimmbads nach links von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen einen Mast der dortigen Baustelle und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Acker.

Der Unfallfahrer war beim Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle geflüchtet. Bei der Suche nach Hinweisen zu dem Unfallfahrer, stießen die Beamten im Auto auf eine Schreckschusswaffe.

Etwa zeitgleich erhielt die Polizei die Information, dass ein schwerverletzter Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Mann handelte es sich um den Unfallverursacher. Der aus Flörsheim am Main stammende 19-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Für ihn folgte eine Blutentnahme. Der Gesamtunfallschaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Solms-Burgsolms: Vandalen auf dem Platz am Bachtrompeter unterwegs

Zwischen Freitag (20.11.2020) und Sonntag (22.11.2020) wüteten Unbekannte auf dem Platz am Bachtrompeter in der Solmsbachstraße. Die Vandalen entfernten eine Sitzbank von ihrem ursprünglichen Platz und warfen sie in den angrenzenden Bachlauf. Zudem beschädigten die Unbekannten das Vordach einer Hauseingangstür und rissen einen Baum aus dem Wurzelwerk.

Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Betrunken hinters Steuer gesetzt – Unfall

Am Mittwoch (25.11.2020) fuhr ein 68-jähriger Wetzlarer mit seinem Skoda auf der Landesstraße 3285 aus Richtung Naunheim kommend in Richtung Niedergirmes. In Höhe der Bannstraße verlor der Skoda-Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Octavia, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Die herbeigeeilten Polizisten fanden den 68-Jährigen, stark alkoholisierten Mann, schlafend in seinem Auto vor.

Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 3,17 Promille.

Für den Wetzlarer folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Wetzlar: In Wohnung eingebrochen

In der Nacht von Dienstag (24.11.2020) auf Mittwoch (25.11.2020) drangen Unbekannte in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Hintergasse ein. Die Diebe brachen die Wohnungstür auf und gelangten in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie eine Kiste.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen, die zwischen 21:00 Uhr und 07:30 Uhr zuschlugen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

