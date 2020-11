Einbrecher versuchen Tresor aus Warenlager zu stehlen

Frielendorf (ots) – 24.11.2020, 17:00 Uhr bis 25.11.2020, 07:45 Uhr – Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Warenlager in der Neuen Bahnhofstraße in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen.

Die Täter brachen ein Fenster des Warenlagers auf und stiegen anschließend in das Gebäude ein.

Hier versuchten sie offensichtlich einen vorhandenen Tresor komplett zu entwenden.

Da ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie ohne Beute aus dem Warenlager.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Lagerhalle

Gudensberg-Dorla (ots) – 24.11.2020, 17:00 Uhr bis 25.11.2020, 08:15 Uhr – In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße “Hillemühle” ein und verursachten geringen Sachschaden.

Die Täter brachen gewaltsam ein Holztor eines Düngemittellagerraums auf.

Hierbei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 20 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dort nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

