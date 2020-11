Ludwigshafen: Stadtnotizen 26.11.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wahl in der Nördlichen Innenstadt: Briefwahl beginnt am 7. Dezember

Die Wähler der Nördlichen Innenstadt sind am Sonntag, 10. Januar 2021, aufgerufen, eine/n neuen/n Ortsvorsteher/in zu wählen. Ab Montag, 7. Dezember, können die rund 13.500 Wahlberechtigten Briefwahl beantragen. Briefwahlanträge können per Post, per E-Mail an briefwahl@ludwigshafen.de oder ab 7.Dezember online auf www.ludwigshafen.de gestellt werden. Bei Anträgen, die per Post oder E-Mail gestellt werden, sind folgende Angaben unbedingt erforderlich: der Familienname, die Vornamen, der Tag der Geburt und die Wohnanschrift mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort.

Das Briefwahlbüro ist montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Freitag vor der Wahl, am 8. Januar 2021, ist das Wahlamt auch von 14 bis 18 Uhr offen. Aufgrund der Beschränkungen während der Corona-Pandemie sollten Wähler die Möglichkeit vor Ort im Briefwahlbüro zu wählen, nur ausnahmsweise nutzen.

Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen erfolgt voraussichtlich ab Montag, 14. Dezember, und soll bis spätestens Sonntag, 20. Dezember, abgeschlossen sein. Wahlberechtigt sind alle Deutschen und alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die am Tage der Stimmabgabe das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Ortsbezirk Nördliche Innenstadt eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Der Wahlausschuss unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat bei seiner Sitzung am 26. November 2020 sieben Kandidaten zur Wahl zum/zur Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt zugelassen. Somit treten am Sonntag, 10. Januar 2021, zur Wahl an: Osman Gürsoy (SPD), Gisela Witt-Pieper (Bündnis 90/Die Grünen), Wolfgang Leibig (CDU), Bernhard Wadle-Rohe (Die Linke), Jessica Bauer (FDP), Anita Hauck (Einzelbewerberin) und Georgios Vassiliadis (Einzelbewerber). Die Reihenfolge der Aufzählung entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Sie ergibt sich bei den im Ortsbeirat vertretenen Parteien aus dem Ergebnis der letzten Ortsbeiratswahl und bei den Einzelbewerbern nach der alphabetischen Reihenfolge. Fragen zur Wahl des/der Ortsvorstehers/in der Nördlichen Innenstadt beantwortet das Wahlamt, E-Mail wahlen@ludwigshafen.de oder Telefon 0621 504-3838.

Am Wahlsonntag werden Wahllokale in der Gräfenauschule, der Goetheschule Nord und dem Theodor-Heuss-Gymnasium eingerichtet.

Eine etwaige Stichwahl ist für den 24. Januar 2021 terminiert. Die Stichwahl findet dann statt, falls bei der Wahl am 10. Januar kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Die Neuwahl in der Nördlichen Innenstadt wurde erforderlich, weil der bisherige Amtsinhaber Antonio Priolo im September verstorben ist.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Christoph Heller in der Südlichen Innenstadt findet am Donnerstag, 3. Dezember 2020, von 16 bis 18 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Mundenheimer Straße 220, statt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Dennis Schmidt in Ruchheim findet am Donnerstag, 3. Dezember 2020, von 17 bis 19 Uhr im Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, statt.

Ferienbetreuung im Sommer 2021 geplant

Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadtverwaltung plant auch für das Jahr 2021 eine verbindliche Sommerferienbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Eltern können sich bereits heute den Zeitraum der ersten vier Ferienwochen vom 19. Juli bis 13. August vormerken. Vorgesehen sind wieder zweiwöchige Betreuungsabschnitte.

Für die Ferienaktion können sich auch schon jetzt Betreuer melden. Eine Kontaktaufnahme ist möglich per E-Mail betreuer-stadtranderholung@ludwigshafen.de.

Eine Anmeldung für die Ferienbetreuung ist voraussichtlich im Frühjahr 2021 möglich.

Spielmobil Rolli: Virtueller Adventskalender

Das Spielmobil Rolli bietet dieses Jahr einen virtuellen Adventskalender an. In der Zeit vom 1. bis 24. Dezember 2020 veröffentlicht das Team des Spielmobils jeden Tag eine kreative Idee mit Anregungen zum Nachbasteln. Zu finden ist der virtuelle Adventskalender sowohl unter www.lu4u.de als auch auf der Facebook-Seite des Spielmobil Rolli Ludwigshafen, www.facebook.com/Spielmobil-Rolli-1396738957232651. Das Spielmobil Rolli ist Teil des Kinder- und Jugendbüros im Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadtverwaltung.

Der Wildpark Rheingönheim wartet aufs Christkind

Über den Abschluss einer Tierpatenschaft, über Spenden oder über den Erwerb einer Jahres- oder Familienjahreskarte würden sich die Mitarbeiter des Wildpark Rheingönheims gerade in dieser schwierigen von der Pandemie geprägten Zeit sehr freuen. Viele schätzen ihn als einen Ort der Natur, der den oftmals anstrengenden Alltag vergessen lässt. In dem circa 30 Hektar großen Auenwäldchen leben über 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten. In den naturbelassenen Gehegen sind die Besucher den Tieren ganz nah.

Eine Tier-Patenschaft ist zudem eine originelle Weihnachtsgeschenk-Idee, mit der die Schenkenden das Wohl der Tiere unterstützen.

Ab 2021 ist es zudem möglich, sich als Baumfreund mit einer Spende für den Erhalt vorhandener Bäume beziehungsweise für Nachpflanzungen im Wildpark einzusetzen.