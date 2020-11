Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 26.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrer nach Unfallflucht ermittelt

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.11.2020 gegen 10:00 Uhr meldeten Zeugen einen beschädigten BMW an der L 518 in Bad Dürkheim auf einem Waldweg. An dem augenscheinlich nicht mehr fahrbereiten BMW, waren die Kennzeichen abgeschraubt. In unmittelbarer Nähe konnten frische Schäden an einem Baum, sowie Plastikteile des Fahrzeugs aufgefunden werden. Vermutlich befuhr der BMW-Fahrer die L 518 in Richtung Bad Dürkheim. An der Kurve „Die 7 Wege“ verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Halter konnte schließlich doch ermittelt werden, obwohl die Kennzeichen durch den Fahrer entfernt wurden. Bei dem Fahrer zum Unfallzeitpunkt handelte es sich um den 20-jährigen Sohn des Halters. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.11.2020 wurden zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in Erpolzheim, in Höhe des Rathauses der Verkehr aus Richtung Bad Dürkheim kommend gemessen. Bei schwachem Verkehrsaufkommen, kam es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen. Die nächste Kontrolle wurde in Freinsheim, in der Dackenheimer Straße, in Höhe des Kindergartens kontrolliert. Bei schwachem Verkehrsaufkommen wurden 2 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 41 km/h gemessen. Ebenfalls musste eine Verwarnung aufgrund eines nicht gesicherten Hundes ausgesprochen werden. In Wachenheim wurde der Verkehr auf der Friedelsheimer Straße, aus Friedelsheim kommend, auf Höhe der Schule/Kindergarten gemessen. Bei regem Verkehrsaufkommen wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30km/h mit 57 km/h gemessen. Auch wurde ein Verkehrsteilnehmer festgestellt, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Bad Dürkheim: Dank eines Zeugen Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.11.2020 gegen 11:30 Uhr wurde eine Hauswand in der Limburgstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein 83-jähriger Fahrer eines Mercedes beschädigte beim Zurücksetzen die Hauswand und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des Mercedes als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. An seinem Fahrzeug konnten entsprechende Unfallspuren festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: Schulwegkontrollen „Elterntaxis“

Bad Dürkheim (ots) – Am Morgen des 25.11.2020 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim und Mitarbeitern des Ordnungsamtes Bad Dürkheim an der Grundschule in Grethen eine Schulwegkontrolle mit dem Schwerpunkt „Elterntaxis“ durchgeführt. Viele Schülerinnen und Schüler werden von den sogenannten „Elterntaxis“ zu ihren Schulen gebracht. Gemeint sind damit meist Eltern die Kinder mit dem Auto di-rekt am Schulgelände absetzen. Oft werden an Schulen Straßen und Wege blockiert und der Zufahrtsbereich in eine unübersichtliche Gefahrenzone für die Schüler verwandelt. In der Folge kann es zu Unfällen mit Schülern kommen, die als Fußgänger oder Radfahrer unterwegs sind bzw. wenn Kinder zur Straße hin aus dem Fahrzeug aussteigen. Auch wird bei den Kindern die Ausbildung einer eigenen Verkehrskompetenz erschwert, wenn ihre Eltern sie regelmäßig direkt am Schultor absetzen. Im Bereich der Grundschule in Grethen herrschte an diesem Morgen starker Fahrzeugverkehr als die Beamten vor Schulbeginn den Verkehr in der Bürgermeister-Gropp-Straße überwachten. Die Polizei und das Ordnungsamt führten zahlreiche Gespräche mit den Eltern, um sie hinsichtlich der Thematik zu sensibilisieren. Die angesprochenen Eltern zeigten sich durchweg einsichtig, da es ja schließlich um die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ginge. Parkverstöße wurden umgehend durch das Ordnungsamt geahndet.

Deidesheim: Taschendiebe unterwegs

Deidesheim (ots) – Wiederholt registrierte die Polizei Haßloch Diebstähle, bei denen Unbekannte in Einkaufsmärkten Geldbörsen aus Handtaschen entwendeten. Meist waren es lebensältere Frauen, die Opfer dieser Taten wurden. So auch am Mittwoch (25. November 2020) gegen 12:30 Uhr im Lidl-Markt in Deidesheim. Einer 72-Jährigen wurde die Geldbörse mit 60 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei rät die Handtaschen nicht an den Einkaufswagen zu hängen sondern geschlossen vor dem Körper zu tragen. Entwendete Bezahlkarten, deren Geheimnummern im Geldbeutel nichts zu suchen haben, sollten zeitnah über den Sperrnotruf 116 116 gesperrt werden.

Haßloch: Vorrang missachtet; eine Person verletzt

Haßloch (ots) – Beim Abbiegen nicht aufgepasst hat am Mittwochmittag (25. November 2020, 12 Uhr) der Fahrer eines VW Golf, als er von der Westrandstraße nach links in die Füllergasse fahren wollte. Einen aus Richtung Gewerbegebiet kommenden Audi erkannte er zu spät und stieß mit ihm zusammen. Die 26-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei Haßloch mit 20.000,- EUR. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Gegen den 82-jährigen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In Richtung Autobahn musste die Westrandstraße für 90 Minuten gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Haßloch war im Einsatz, weil ausgelaufene Betriebsstoffe die Fahrbahn verunreinigten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):