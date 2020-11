Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Urkundenfälschung – falsche TÜV Plakette angebracht

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf Donnerstag, 26.11.2020, gegen 01:30 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt in der Huttenstraße in Neustadt ein geparkter Pkw überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Kennzeichen seit ca. einem halben Jahr auf Grund fehlendem Versicherungsschutzes zur Entstempelung ausgeschrieben war. Weiter wäre das Fahrzeug letztmalig im Sommer 2018 dem TÜV vorgestellt worden und habe auf Grund erheblicher Mängel keine neue Zulassung erhalten. Durch die Beamten konnte jedoch auf dem hinteren Kennzeichen eine TÜV-Plakette, die bis Dezember dieses Jahres ausgegeben war, erkannt werden. Beim Entfernen wurde festgestellt, dass unter dieser Plakette noch die alte aus dem Jahr 2018 angebracht war. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrzeughalter wird jetzt wegen Urkundenfälschung und Diebstahl ermittelt.

Neustadt: Taschendiebstahl – 94Jähriger bestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Nachmittag des 25.11.2020, gegen 17:20 Uhr, war der 94jährige Geschädigte gerade dabei seinen Rollator die Treppenstufen an seinem Hauseingang in der Volksbadstraße in Neustadt hochzuheben, als ihm ein unbekannter Täter die Geldbörse aus der Gesäßtasche entwendete. Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Situation bewusst ausgenutzt hat, um sich an dem Geldbeutel seines Opfers, in dem sich eine kleine Menge Bargeld sowie eine EC-Karte und der Personalausweis befanden, zu bereichern. Im unmittelbaren Anschluss an die Tat hat der Geschädigte geistesgegenwärtig die Sperrung seines Bankkontos veranlasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):