Neustadt: Stadtbücherei hält „Abiturhilfen“ zur Vorbereitung bereit

Neustadt an der Weinstraße – Im Januar 2021 starten die schriftlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz. Wer sich vorbereiten möchte, findet in der Stadtbücherei eine große Auswahl an aktuellen Büchern. Darauf weist das Büchereiteam hin.

Die so genannten Abiturhilfen fassen dabei die wichtigen Themen zusammen und eignen sich zum Wiederholen des prüfungsrelevanten Stoffs. Zum Trainieren bieten die Schülerhilfen zudem verschiedene Aufgaben zum Vertiefen an.

Ob Mathe, Bio oder Deutsch – im Angebot der Stadtbücherei befinden sich alle prüfungsrelevanten Fächer.