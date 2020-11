Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Tödlicher Unfall auf B 80 – Pkw kam von Fahrbahn ab

Reinhardshagen (ots) – Am Donnerstagmorgen 26.11.2020 ereignete sich auf der B 80 bei Reinhardshagen ein Unfall, bei dem ein 61-Jähriger aus Hann. Münden mit seinem Pkw von der Straße abkam. Dabei wurde das Auto so stark beschädigt, dass der Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es gegen 6:40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 61-Jährige war mit einem Suzuki auf der B 80 von Reinhardshagen kommend in Richtung Oberweser unterwegs. Zu Beginn der ersten Rechtskurve war er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Am Fahrbahnrand überfuhr der Suzuki zwei Leitpfosten und im weiteren Verlauf über eine Strecke von ca. 100 Metern eine Wiese.

Am Ende der Wiese fuhr das Auto über den Graben eines Bachlaufs und stieß schließlich mit der Fahrzeugfront gegen eine Böschung.

Durch die zum Unfallort gerufenen Rettungskräfte wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Der 61-Jährige verstarb aber leider noch an der Unfallstelle. An dem Suzuki war ein Totalschaden entstanden. Das Auto wurde für die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache sichergestellt.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle erforderten eine Vollsperrung der B 80 bis etwa 9:30 Uhr. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Auffälliger Mercedes aus Werkstatt in Kassel gestohlen

Kassel-Harleshausen/Habichtswald (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Kassel einen älteren gold-silbernen Mercedes geklaut. Damit fuhren die Täter später offenbar zum Gelände einer Baustofffirma an der B 251 bei Habichtswald und brachen dort in einen Bürocontainer ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen, auffälligen Mercedes geben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Der Einbruch in die Werkstatt in der Harleshäuser Straße in Kassel hatte sich gegen Mitternacht ereignet. Wie die bisherigen Ermittlungen und die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera ergaben, waren zwei Männer über ein Rolltor in die Werkstatt eingebrochen. Dieses hatten sie mit Werkzeug gewaltsam aufgebrochen. In der Werkstatt entwendeten sie den gold-silbernen Mercedes 230 E, Erstzulassung 1991, mit dem Kennzeichen KS-AJ 247 und flüchteten über das von innen geöffnete Rolltor in Richtung Ahnatalstraße.

Gegen 2:40 Uhr in der Nacht fuhr dann offenbar genau dieser gestohlene Mercedes mit zwei dunkel gekleideten Männer mit Sturmhauben auf dem Gelände des Baustoffhandels an der B 251 zwischen Ahnatal und Habichtswald vor. Dies ergab die Auswertung von Aufzeichnungen einer dortigen Überwachungskamera. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in einen Bürocontainer ein, indem sie gewaltsam einen Rollladen aufbrachen und anschließend die Fensterscheibe einschlugen.

Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher nur etwas Kleingeld aus einer Geldkassette. Danach flüchteten sie von dem Gelände in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf den gestohlenen gold-silbernen Mercedes 230 E oder die bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

