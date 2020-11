Wöllstadt (ots) – Besorgt meldete sich ein Bürger am Donnerstag 12.11.2020 gegen 15 Uhr bei der Polizei in Friedberg. Er hatte eine Blutlache neben einem weißen Fahrzeug festgestellt, das “Im Bürgel” in Nieder-Wöllstadt parkte. Nun machte er sich Sorgen, ob etwas Schlimmes geschehen sei. Die Polizei nahm sich des Falles an.

Die Besitzerin des PKW war von dem Blut glaubhaft überrascht und gab vor, sich dessen Anwesenheit nicht erklären zu können. Unfallspuren und Beschädigungen wies das Fahrzeug ebenfalls nicht auf. Auch eine Nachbarschaftsbefragung brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Rettungsleitstelle und Krankenhäuser fragte man nach möglichen Einsätzen im Bereich, jedoch gab es auch hier keine weiteren Erklärungen zum Ursprung des offenbar menschlichen Blutes.

Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor. Ein Unfall oder ein medizinisches Problem sind nicht auszuschließen. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise.

