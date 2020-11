Darmstadt

Achtung betrügerische Anrufe – Aktuell werden der Polizei in Darmstadt zahlreiche verdächtige Anrufe im Stadtgebiet gemeldet

Darmstadt (ots) – Tragen ihre Angehörigen einen Doktortitel? Aktuell gehen bei zahlreichen Anwohnerinnen und Anwohnern in Darmstadt verdächtige Anrufe ein. Bislang, mit Stand 12 Uhr, wurden der Polizei weit mehr als zehn solcher Telefonate gemeldet. Mit der üblichen Masche versuchten die Betrüger den überwiegend älteren Menschen glaubhaft zu machen Polizeibeamte zu sein und fragen nach den persönlichen Verhältnissen. Signifikant bei den aktuell gemeldeten Fällen ist, dass alle Angerufenen im Telefonbuch mit einem Doktortitel zu finden sind.

Die Anrufer erzählten die Geschichte von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft oder auch verschiedene Abwandlungen des Geschehens. Bei der Festnahme hätten die Täter einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen dabeigehabt. Nun müsse deren Hab und Gut in Sicherheit gebracht, sprich in die Hände der Kriminellen gegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand durchschauten die Angerufenen rechtzeitig die Masche und beendeten das Gespräch.

Die echte Polizei warnt in diesem Zusammenhang wiederholt:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Die Polizei verlangt von Ihnen auch nicht die Herausgabe von Wertgegenständen. Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den Anruf.

Im Notfall wählen Sie die 110. Aufgrund der erhöhten Anzahl der gemeldeten Betrugsversuche informiert die Polizei auch über HessenWarn.

Zeugen nach Einbruchsversuch in Friseurladen gesucht

Darmstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat nach einem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Kirchstraße die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstag (21.11) und Montag (23.11.) hatten die Täter sich über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu dem Geschäftsraum verschafft.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie keine Beute. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnungsdurchsuchung nach Festnahme – Wem gehören die sichergestellten Fahrräder? (siehe Foto)

Pfungstadt (ots) – Ermittler der Polizeistation in Pfungstadt ermitteln derzeit gegen eine 32 Jahre alte Frau und einen 46-jährigen Mann. Sie stehen unter anderem im Verdacht, für mehrere Fahrraddiebstähle verantwortlich zu sein. Fünf Velos konnten bei ihnen sichergestellt aber bislang noch nicht zugeordnet werden.

Im Rahmen eines gesonderten Verfahrens wurden die beiden Tatverdächtigen am 25. August durch die Polizei in Frankfurt festgenommen und ihre Wohnung in Pfungstadt durchsucht. Hierbei stellten Einsatzkräfte neben umfangreichem Aufbruchswerkzeug auch fünf hochwertige Fahrräder sowie Fahrradzubehör sicher.

Ein Rad konnte bereits einem Diebstahl in Darmstadt zugeordnet und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Keine Hinweise zur Herkunft haben die Ermittler hingegegen bei den übrigen vier Velos.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt die abgebildeten Räder wieder? Wer kann Hinweise zu ihren Besitzern geben? Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Einmachglas mit Drogen sichergestellt – 19-Jähriger vorläufig festgenommen

Groß-Umstadt (ots) – Weil er ein Einmachglas mit Drogen bei sich hatte, nahmen Beamte am Montagabend (23.11.) den 19-jährigen Tatverdächtigen in der Bahnhofstraße vorläufig fest.

Zeugen alarmierten gegen 22.30 Uhr die Polizei und meldeten zwei Personen, die womöglich im Bereich eines Feldwegs ihr Unwesen treiben könnten. Eine Streife der Polizeistation Dieburg stellte an der Örtlichkeit zwei Männer, einen 19- und 20-Jährigen, fest. Im Rahmen der Kontrolle stießen die Beamten auf ein Einmachglas gefüllt mit Marihuana sowie szenentypische Dealerutensilien, welche der 19 Jahre alte Tatverdächtige bei sich hatte. Insgesamt nahmen die Ordnungshüter über 30 Gramm Marihuana in amtliche Verwahrung.

Auch bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt angeordnet wurde, stellten die Beamten unter anderem eine Kleinstmenge an Marihuana sicher. Für weitere Maßnahmen musste der Festgenommene die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Schwarzer VW Sharan gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Ein schwarzer Volkswagen, der auf einem Parkplatz in der Taunusstraße abgestellt war, geriet im Zeitraum zwischen Sonntagmittag (22.11.) und Montagmorgen (23.11.) ins Visier Krimineller. An dem schwarzen Wagen, im Wert von circa 15.000 Euro, waren zum Tatzeitpunkt die Kennzeichen “GG-SV 2014” angebracht. Wie die Kriminellen das Fahrzeug entwenden konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Sharans geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Drei hochwertige Fahrräder nach Festnahme nicht zugeordnet

Jugenheim/Eberstadt (ots) – Nach der Festnahme zweier Tatverdächtiger am 10.08.2020 in Jugenheim sind die Ermittler der Polizei in Pfungstadt auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern dreier sichergestellter Fahrräder.

Am Montagnachmittag 23.11.2020 hatten Zeugen in der Ludwigstraße in Jugenheim zwei 36 und 38 Jahre alte Männer bei einem versuchten Fahrraddiebstahl ertappt und bis zum Eintreffen unserer KollegInnen festgehalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung ihrer Wohnungen in Darmstadt-Eberstadt stellten Ermittler der Polizeistation in Pfungstadt insgesamt sieben hochwertige Fahrräder sicher. Vier davon konnten bereits Straftaten zugeordnet und den Eigentümern übergeben werden. Noch keine Spur zur Herkunft gibt es bei 3 sichergestellten Velos.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt die abgebildeten Räder wieder? Wer kann Hinweise zu ihren Besitzern geben? Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Berauscht unterwegs – Polizei stoppt 22-Jährigen

Dieburg (ots) – Weil ein 22-Jähriger in der Nacht zum Dienstag 24.11.2020 gegen 3 Uhr berauscht mit seinem Wagen in der Lagerstraße unterwegs war, stoppte ihn eine Streife und nahm ihn vorläufig fest.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der 22 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein anschließender Drogentest erhärtete diesen Verdacht. Neben THC reagierte der Test auch positiv auf Kokain und Amphetamin. Hier endete die Fahrt des 22-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn für weitere Maßnahmen auf die Polizeistation nach Dieburg. Dort musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Im Anschluss der Maßnahmen konnte er die Polizeistation wieder verlassen.

Groß-Gerau

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Mönchbruchstraße geriet am Montag (23.11.), in der Zeit zwischen 16.20 und 17.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie anschließend Bargeld mitgehen. Ob darüber hinaus noch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Geparktes Auto ausgeplündert – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Ein auf einem Parkplatz in der Darmstädter Straße, in der Nähe des Dornberger Bahnhofs, abgestellter Mercedes geriet in der Nacht zum Montag (23.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter bockten das Fahrzeug auf Backsteine auf und entwendeten alle vier Räder. Zudem schlugen sie eine Scheibe des Autos ein und bauten anschließend Tacho, Navigationssystem, das Lenkrad und weiterhin die Außenspiegel ab. Der Schaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Modellfahrzeuge bei Einbruch erbeutet

Biebesheim (ots) – Durch eine aufgehebelte Tür verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Montag (23.11.) Zugang in ein Firmengebäude in der Lise-Meitner-Straße. Zudem öffneten die ungebetenen Besucher zunächst auch noch gewaltsam ein Fenster. Im Rahmen ihres Einbruchs ließen die Täter anschließend zwei Modellfahrzeuge mit Fernsteuerung mitgehen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

Kreis Bergstraße

Unfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 24.11.2020 gegen 07:50 Uhr fuhr in Heppenheim ein hellbrauner Audi A6 von der Ludwigstraße (B3) in die Gräffstraße ein und folgte dem Straßenverlauf. Der Fahrerin des Audi A6 kam ein hellgrauer/-silberner Hochdachwagen entgegen und touchierte die Stoßstange, sowie den Außenspiegel des Audis. Das Fahrzeug des Unfallverursachers hielt aber nicht an, sondern fuhr in die Ludwigstraße ein und verschwand unerkannt.

Der Sachschaden am PKW wird auf 600 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Odenwaldkreis

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Erbach (Odenwald) (ots) – In Erbach in der Beethovenstraße wurde am Montag, 23.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher in einem weißen Fahrzeug ein Begrenzungsstein aus seinem Fundament gerissen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530, Fax: 06062-953-115 oder über eMail: pst.erbach.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

