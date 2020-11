Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Einbrecher wirft Schaufensterscheibe an Nagelstudio mit Gullydeckel ein – Kripo sucht Zeugen

Niestetal (ots) – Der am Wochenende stattgefundene Einbruch in ein Nagelstudio in Niestetal beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Ein bislang unbekannter Täter hatten einen Gullydeckel vor dem benachbarten Geschäft herausgehoben und damit die Schaufensterscheibe des Studios eingeworfen. Ohne Beute flüchtete der Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in das Nagelstudio an der Hannoverschen Straße, nahe der Ludwig-Raabe-Straße, in der Zeit zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr und dem gestrigen Montagmorgen 23.11.2020 08:25 Uhr. Nachdem der unbekannte Täter mit dem Gullydeckel die Scheibe eingeschlagen hatte, stieg er durch das entstandene Loch in das Studio ein und durchsuchte sämtliche Schränke sowie Schubladen nach Wertsachen. Allem Anschein nach wurde der Einbrecher hierbei nicht fündig, denn nach derzeitigem Kenntnisstand machte er keine Beute. Der durch das Vorgehen des Täters angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Schnelle Hinweise mehrerer Zeugen helfen Polizei bei Festnahme von flüchtigem Einbrecher

Ahnatal (ots) – Aufmerksam und gedankenschnell handelten in der Nacht zu Dienstag 24.11.2020 gleich drei Zeugen eines Geschäftseinbruchs in Ahnatal. Mit ihrer Unterstützung konnten die zum Tatort eilenden Polizeistreifen des Reviers Nord den mutmaßlichen Täter auf seiner Flucht mit einem Fahrrad festnehmen. Der festgenommene, bereits bei der Polizei bekannte 15-Jährige aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Der er zudem mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war und sich gegen seine Festnahme wehrte, wird gegen ihn auch wegen Fahrraddiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die 3 Anwohner waren unabhängig voneinander gegen Mitternacht durch laute Geräusche auf den Einbruch in das Computergeschäft in der Dörnbergstraße in Weimar aufmerksam geworden und hatten sofort gehandelt. Neben ihren Notrufen führten auch ihre Täterbeschreibungen und Angaben zur Fluchtrichtung dazu, dass die Streife des Reviers Nord den 15-Jährigen am Ortsausgang von Weimar in der Heckershäuser Straße festnehmen konnte. Beim Ausweichen eines Polizisten, der ihm den Fluchtweg versperrte, war der Jugendliche mit dem Rad gestürzt.

Bei der anschließenden Festnahme versuchte er sich zudem gewaltsam aus den Griffen der Beamten zu befreien, wodurch ein Polizist am Finger und ein anderer am Knie verletzt wurde. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, war bei dem Geschäft in der Dörnbergstraße die Scheibe an mehreren Stellen mit einem Hammer eingeschlagen worden. Aus der Auslage entnahmen der Täter ein Laptop, ein iPhone, ein iPad, wie sich herausstellen alles defekte Geräte sowie Verpackungsmaterial. Anschliessend flüchtete er.

Das Diebesgut und einen Hammer konnten die Beamten bei dem 15-Jährigen sicherstellen. Er musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten. Das von ihm gefahrene Mountainbike stellten die Polizisten ebenfalls sicher, da es letzte Woche von einem Grundstück in Vellmar-Frommershausen gestohlen und die Rahmennummer bereits zur Sachfahndung ausgeschrieben worden war.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige am heutigen Tag in die Obhut seiner Sorgeberechtigten entlassen.

