Kassel: Bundespolizei – Danke an mutigen Soldat

Kassel (ots) – Weil er Ende Oktober 2020 im Bahnhof Fulda einen Straftäter überwältigt und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten hat, wurde einem 26-Jährigen Soldaten nun durch die Bundespolizei gedankt.

Der Obergefreite war am Abend des 29. Oktober 2020 von Thüringen Richtung Südhessen unterwegs. Als er in Fulda umsteigen musste, wurde er Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Soldat schritt sofort couragiert ein. Er stoppte einen 21-Jährigen Schläger und hielt diesen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Dieses vorbildliche Verhalten nahm Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte, Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kassel, zum Anlass, den Soldaten einzuladen, um sich persönlich zu bedanken.

Der 26-jährige Feldwebelanwärter fühlte sich sehr geehrt, als er letzte Woche in Begleitung seines Vorgesetzten die Räumlichkeiten der Bundespolizei betrat.

In kleiner Runde schilderte er die Erlebnisse des 29. Oktobers. “Für mich ist es selbstverständlich, in einer solchen Situation zu helfen” sagt der 26-Jährige über die Vorfälle an jenem Abend. Er musste über sein Handeln nicht lange nachdenken. Gewundert habe er sich über die zahlreichen, untätigen Zuschauer. Diese zückten sofort ihre Handys, aber nicht um Hilfe zu holen, sondern um die Situation zu filmen. In seiner Jugend war er aktiver Boxer. So war es kein Problem, den Angreifer zu überwältigen und zu fixieren, bis die Polizei eintraf, berichtet der gebürtige Südhesse.

Gegen den Täter wurden Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

In ihrer Dankrede betonte Polizeidirektorin Sonja Koch-Schulte: “Sie haben maßgeblich zur Aufklärung eines Verbrechens beigetragen”. Zum Abschied formulierte der stellvertretende Dienststellenleiter, Polizeioberrat Rainer Paul, sehr trefflich: “Ein solches Verhalten ist leider nicht selbstverständlich”.

Unbekannte knicken drei Verkehrsschilder um – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Helleböhn (ots) – Unbekannte Täter haben in der Heinrich-Schütz-Allee im Stadtteil Helleböhn drei Verkehrsschilder umgeknickt und beschädigt. Wann genau die Sachbeschädigungen begangen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Der Hinweis auf die umgebogenen Schilder war am gestrigen Montagabend, gegen 21 Uhr, beim zuständigen Polizeirevier Süd-West eingegangen. Wie die entsandte Streife berichtet, lagen zwischen der Meißnerstraße und der Leuschnerstraße insgesamt drei Verkehrszeichen in der Heinrich-Schütz-Allee um.

Es handelte sich um ein Schild “Ende-30er-Zone” sowie zwei Schilder “Fußgängerweg”, jeweils mit Zusatzzeichen “Radfahrer frei”. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Nun suchen die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

Unbekannte Täter beschädigen 7 Autos in der Trottstraße – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos kam es am Wochenende in der Kasseler Trottstraße. Sieben beschädigte Pkw stellten die Polizisten des Reviers Süd-West bei ihrer Anzeigenaufnahme vor Ort fest. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 7.000 Euro. Die Beamten der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und erhoffen sich durch eine Veröffentlichung, Hinweise auf die unbekannten Täter aus der Bevölkerung zu erhalten.

Wie die aufnehmenden Polizisten berichten, beschädigten die Täter offenbar wahllos insgesamt sieben Autos der Marken Seat, Skoda, Mercedes, Audi, Hyundai und Opel. Sie zerkratzten die Motorhauben oder die Fahrzeugseiten mit einem unbekannten Gegenstand und traten an einem Pkw den Außenspiegel ab. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, eingrenzen.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Verkehrsunfall – Vier Verletzte – Altenbaunaer Straße teilweise wieder frei

Kassel-Oberzwehren (ots) – Folgemeldung – Bei dem Unfall, der sich gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Altenbaunaer Straße / Brandgasse ereignete, sind insgesamt 4 Menschen teils schwer verletzt worden. Drei von ihnen sind mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand für keinen der Verletzten. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichtet, war die Fahrerin eines VW Tiguans mit ihrem Wagen aus der Brandgasse gekommen und wollte die Altenbaunaer Straße in Richtung Rengershäuser Straße kreuzen.

Nach ersten Erkenntnissen missachtete sie dabei offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden und in Richtung Oberzwehrener Straße fahrenden 3er BMWs. Beide Fahrzeuge waren daraufhin zusammengekracht. Dabei zogen sich die Fahrerin des Tiguans, der Fahrer des BMW sowie die Beifahrer in beiden Fahrzeugen Verletzungen zu. Die zwei Fahrer und der Beifahrer des BMWs sind inzwischen in Krankenhäuser gebracht worden.

Beide Pkw wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und müssen nun abgeschleppt werden. Aktuell sind Abschleppwagen auf dem Weg zur Unfallstelle. Die Fahrbahn konnte nach anfänglicher Vollsperrung mittlerweile in Teilen wieder freigegeben werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen