Neustadt: „Wohin mit den Einkäufen?“ – Aufbewahrung Ihrer Einkäufe an allen Adventssamstagen

Neustadt an der Weinstraße – „Entspannt Weihnachtsgeschenke besorgen“, das wollen die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Neustadt (WEG) und die Neustadter Willkomm Gemeinschaft für die diesjährige Adventszeit.

„Zum ersten Mal bieten wir an allen vier Adventssamstagen eine kostenlose Aufbewahrung für Ihre Tüten und Taschen an“, informiert Christian Forsch, Geschäftsführer der WEG. „Wir sind jeweils von 10 bis 19 Uhr im Erdgeschoss im Klemmhof für Sie da“, so der Vorsitzende der Willkomm, Winfried Walther. Die Aufbewahrung werde im Informationsbüro „Wasser in die Stadt“ eingerichtet.

„Das ist eine gute Ergänzung zu unserem Angebot der kostenlosen Parkplätze im Klemmhof und des kostenlosen Busverkehrs in Neustadt an allen vier Adventssamstagen“, sind sich Willkomm und WEG einig.