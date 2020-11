Butzbach (ots) – Ein Knochenbruch und mehrere Bisswunden trug jedoch ein Mann am Freitag 20.11.2020 bei seinem Spaziergang in Münster davon. Er befand sich gegen 15.40 Uhr mit seinem jungen Hund im Wald unterhalb des Hausbergs. Zwischen dem Zeltplatz “Nasser Fleck” und den Isselteichen hörte er hinter sich plötzlich Geräusche. Zwei freilaufende Hunde fielen ihn und seinen angeleinten Hund sofort an.

Dabei stürzte der 66-Jährige zu Boden, versuchte seinen noch jungen Hund zu schützen und die Hundeattacke abzuwehren, so gut es eben ging. Es dauerte eine Weile, bis die beiden Hunde von ihm abließen und sich davon machten.

Der Mann musste aufgrund der Bissverletzungen an den Armen und den offenbar beim Sturz

erlittenen Wadenbeinbruch stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Sein eigener Hund erlitt leichte Bissverletzungen.

Bei den 2 Hunden soll es sich um einen beigen Mischlingshund ähnlich einem Labrador handeln und einen schwarzen Schäferhundmix mit längerem Fell.

Die Polizei Butzbach sucht in diesem Zusammenhang den Besitzer der freilaufenden Hunde.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach unter Tel.: 06033/7043-4010 in

Verbindung zu setzen.

______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen