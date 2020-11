Frankfurt (ots) – Im Jahr 2019 wurden allein bei der Frankfurter Polizei 1.595 Fälle Häuslicher Gewalt angezeigt. Diese Zahl zeigt: Die Häusliche Gewalt ist an der Tagesordnung. Jede vierte Frau erlebt Expertenschätzungen zufolge mindestens einmal im Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt durch einen aktuellen oder ehemaligen Beziehungspartner. Sexuelle Belästigungen, wie sogenannte “Cat-Calls”, gehören für viele Frauen und Mädchen zum Alltag.

Jährlich beteiligen sich viele Institutionen am 25. November 2020, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, an der weltweiten Aktion “Orange your City”. In Frankfurt am Main werden repräsentative Gebäude in der Farbe Orange, die sich an die Kampagnenfarbe der Organisation UN Women der Vereinten Nationen anlehnt, beleuchtet.

Die Frankfurter Polizei beteiligt sich seit Jahren an verschiedenen Aktionen unserer Kooperationspartner, wie zum Beispiel des Hilfetelefons.

In diesem Jahr haben wir aber etwas ganz Besonderes geplant:

Zum ersten Mal lassen wir das Foyer im Polizeipräsidium an diesem Tag in orangem Licht erstrahlen und setzen damit ein unübersehbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Das Hilfetelefon “Gewalt gegen Frauen” bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit anonym, kompetent, sicher und barrierefrei beraten zu lassen. Qualifizierte Beraterinnen stehen den Hilfesuchenden vertraulich zur Seite und vermitteln sie bei Bedarf an Unterstützungsangebote vor Ort, etwa an eine Frauenberatungsstelle oder ein Frauenhaus in der Nähe. Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit sichern den Zugang für Frauen mit Behinderung oder geringen Deutschkenntnissen. Auch Angehörigen, Freundinnen und Freunden sowie Fachkräften steht das Hilfetelefon für Fragen und Informationen zur Verfügung.

Das Hilfetelefon unter der Rufnummer 08000 116 016 ist 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, kostenfrei erreichbar. Beratungen können in 17 Sprachen erfolgen.

Umfangreiche Informationen finden Sie auch im Internet: https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon.html

Wenn Sie sich in einem akuten Notfall befinden oder Zeuge eines Falles von Häuslicher Gewalt sind, wenden Sie sich bitte an den Polizeinotruf 110.

