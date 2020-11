Bruchsal – Leicht verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Bruchsal (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.15 Uhr in

Bruchsal auf der Durlacher-/Kreuzung Salinenstraße bittet das Polizeirevier

Bruchsal die an dem Unfall beteiligte Radfahrerin oder weitere Zeugen, sich

unter Telefon 07251 7260 zu melden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin die

radelnde Frau auf der Durlacher Straße überholen. Die Zweiradfahrerin streckte

unterdessen ihren Arm aus, um ihren Abbiegevorhaben nach links in die

Salinenstraße anzuzeigen. Dabei wurde die Frau vom Pkw gestreift und leicht

verletzt. Das Angebot der Autofahrerin, sie nach Hause zu bringen, schlug die

Leichtverletzte aber aus.

Da erst später an dem Pkw ein Schaden festgestellt und Anzeige erstattet wurde,

bittet die Polizei nun um Meldung der noch unbekannten dunkelhaarigen

Radfahrerin, die auf ein Alter von etwa 40 bis 50 Jahren geschätzt wird und in

der Kasernenstraße in Bruchsal wohnen soll.

Karlsruhe – Polizei sucht dringend Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von über 5.000 Euro hat ein Lkw am

Donnerstagabend in der Hohenwettersbacher Straße angerichtet und ging im

Anschluss flüchtig.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Lkw

samt Auflieger die Hohenwettersbacher Straße zunächst abwärts in Richtung

Grünwettersbach. Nach einigen Metern hält der Fahrer sein Gespann an und

beginnt, rückwärts die Hohenwettersbacher Straße wieder hinauf zu fahren. Dabei

stößt er mit seinem hinteren Heck gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault.

In der Folge rollt der Lkw ein Stück nach vorne, um daraufhin wieder rückwärts

die Steigung nach oben zu fahren. An einem kleinen Wirtschaftsweg angekommen

biegt der Unfallverursacher ab und beschädigte auch hierbei ein Verkehrszeichen.

Trotz der entstandenen Sachschäden entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der

Unfallstelle, weshalb die Verkehrsgruppe Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen

ist. Diese werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 666-4275 zu

melden.

Karlsruhe – Unfallflüchtiger hinterlässt lange Ölspur

Karlsruhe (ots) – Eine etwa 250 Meter lange Ölspur verursachte am späten

Montagabend ein 36-jähriger Autofahrer in der Karlsruher Südstadt, nachdem er

mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war und anschließend mit seinem

beschädigten Fahrzeug vom Unfallort flüchtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 36-Jährige vermutlich gegen 23 Uhr

mit seinem BMW die Rüppurrer Straße in Richtung Tivoliplatz. Dort kam er

mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab,

geriet mit seinem Fahrzeug in den Schienenbereich der Straßenbahn und stieß

gegen die Bordsteinkante. Durch den Unfall wurde der BMW beschädigt, wodurch

Betriebsstoffe ausliefen.

Ungeachtet dessen setzte der 36-Jährige anschließend seine Fahrt fort und

flüchtete von der Unfallstelle, wobei er eine über 250 Meter lange Ölspur

hinterließ, die sich vom Tivoliplatz über die Mittelbruchstraße bis zur

Stuttgarter Straße zog.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt wurde kurz darauf auf die

Unfallspuren sowie die Ölspur aufmerksam. Der Spur folgend, konnten sie den in

der Suttgarter Straße geparkten BMW ausfindig machen und im weiteren Verlauf

auch den verantwortlichen 36 Jahre alten Fahrzeugführer ermitteln. Eine

Blutentnahme wurde bei ihm angeordnet.

Die von ihm verursachte Ölspur musste aufgrund der Gefahr für andere

Verkehrsteilnehmer durch eine Nassreinigung der Fahrbahn beseitigt werden. Der

36-Jährige wird sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie

eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Bretten – Zwei tatverdächtige Frauen nach mutmaßlichem Raub vorläufig festgenommen – Kripo sucht nach Zeugen

Bretten (ots) – Im Bereich der Bahnunterführung der Straße „An der Schießmauer“

sollen am Montag zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zwei Asylbewerberinnen von

zwei anderen Frauen beraubt worden sein.

Das Polizeirevier Bretten nahm nach der Anzeigeerstattung zwei polizeibekannte

Tatverdächtige im Alter von 27 und 30 Jahren vorläufig fest. Die beiden aus der

Türkei und aus Griechenland stammenden Frauen sollen unter Anwendung von Gewalt

einen Bargeldbetrag abgenommen haben und darüber hinaus erhielt wohl auch ein

24-jähriger Syrer, der offenbar hinzukam und schlichten wollte, einen Schlag ins

Gesicht.

Das mit den weiteren Ermittlungen befasste Kriminalkommissariat Bruchsal bittet

Zeugen des Geschehens, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721

666-5555 zu melden.

Karlsruhe – Außenspiegel von Autos abgetreten – drei Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Dienstag traten drei Unbekannte in der

Ebertstraße in Bulach die Seitenspiegel an bislang mindestens sechs Pkw ab.

Gegen 01:15 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie drei männliche Personen an einigen

in der Ebertraße geparkten Autos jeweils den rechten Außenspiegel abtraten. Eine

hinzugerufene Streifenbesatzung konnte in der Folge drei Verdächtige, zwei im

Alter von 21 Jahren und einen 25-Jährigen afghanischer Nationalität, am

Karlsruher Bahnhofsvorplatz vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen

führt hierzu der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Südwestadt.

Karlsruhe – 16-Jähriger geschlagen und getreten

Karlsruhe (ots) – Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Montagabend im

Karlsruher Stadtteil Oberreut. Dabei schlug und trat ein 19-Jähriger auf einen

16 Jahre alten Jugendlichen ein und verletzte ihn dabei erheblich.

Gegen 20.20 Uhr war der spätere Geschädigte gemeinsam mit vier weiteren Freunden

in der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs, als er von einer 5-6 köpfigen

Personengruppe provoziert und angegangen wurde. Ein Versuch der drohenden

Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen scheiterte und der Angreifer schlug ihm

unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendliche ging daraufhin zu Boden

und wurde durch den Täter ein weiteres Mal ins Gesicht getreten. Laut Angaben

der Zeugen soll der 16-Jährige daraufhin für kurze Zeit das Bewusstsein verloren

haben.

Durch die Tritte und Schläge wurde der junge Mann verletzt. Alarmierte

Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.