Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pitbull-Mischling fällt jungen Mann an – Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, hatte ein

Pitbull-Mischling ohne Maulkorb am 17.11.2020 einen 17-Jährigen in der

Siedlerstraße angegriffen. Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt nun wegen des

Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Nach jetzigem Kenntnisstand hatte

der Hund den Jugendlichen angesprungen und derart verletzt, dass sofortige

medizinische Hilfe erforderlich war. Entgegen ersten Berichten soll er diesen

jedoch nicht gebissen haben. Dies wurde im Nachhinein im Rahmen der Fortführung

der Ermittlungen bekannt. Weitere Überprüfungen hinsichtlich eines möglichen

Verstoßes gegen die Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde werden

vom Landratsamt dennoch durchgeführt.

Schriesheim-Altenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Müllauto umgekippt – Fahrer schwer verletzt

Schriesheim-Altenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag kam im

Schriesheimer Ortsteil Altenbach ein Müllfahrzeug vom Weg ab und kippte um. Ein

63-jähriger Mann war gegen 10 Uhr mit einem Müllfahrzeug der AVR von

Heiligkreuzsteinach in Richtung Altenbach unterwegs. Um die Anwesen der Siedlung

Kohlhof zu erreichen, musste er einen schmalen Verbindungsweg befahren. Dabei

kam er nach rechts vom Weg ab und fuhr sich zunächst im unbefestigten

Fahrbahnrand fest. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug nach rechts um und

blieb schließlich im Abhang liegen. Der 63-Jährige erlitt dabei schwere

Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der entstandene

Flurschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Freiwilligen Feuerwehren Heiligkreuzsteinach, Lampenhain sowie Schriesheim

waren mit 4 Fahrzeugen zur Unterstützung der Bergung des umgekippten

Müllfahrzeugs an der Unfallstelle. Die K 4122 musste während der Bergung

vorübergehend gesperrt werden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verbale Auseinandersetzung eskaliert

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag eskalierte eine zunächst

verbale Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Lastwagenfahrer und drei

Männern an einer Baustelle bei Altlußeim. Die vier Männer waren wegen eines

weggenommenen Hydrantenschlüssels an der Baustelle an der Einmündung der B 39/

L722 in Streit geraten, in dessen Verlauf der Fahrer des Lastwagens mehrmals

ruckartig auf die drei Männer im Alter zwischen 43 und 55 Jahren zufuhr. Dabei

zogen sich zwei 50- und 55-jährige Männer leichte Verletzungen an den

Schienbeinen und Knien zu. Schließlich beschleunigte der 59-jährige seinen Lkw

derart, dass die Männer sich durch schlagartiges Ausweichen in Sicherheit

bringen mussten, um schwerere Verletzungen zu vermeiden. Einen 43-Jährigen

erfasste der Lastwagen mit dem Spiegel, wodurch dieser leichte Verletzungen im

Schulterbereich erlitt. Anschließend flüchtete der Lastwagenfahrer mit rasanter

Geschwindigkeit in Richtung Altlußheim.

Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Lastwagens notieren. Aufgrund der

Personenbeschreibung ist davon auszugehen, dass er sich bei dem Fahrzeughalter

um den Fahrer des Lastwagens handelte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Auto

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Beim Zusammenstoß zwischen einem

Fahrradfahrer und einem Auto am Montagnachmittag in Oftersheim wurde ein

70-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Senior war gegen 16.15 Uhr mit

seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel der Heidelberger Straße von der B 535 in

Richtung Oftersheim unterwegs. Am Ende des Radwegs in Höhe der Einmündung zum

Hardtwaldring fuhr er auf dem Gehweg geradeaus weiter. Beim Überqueren der

Rechtsabbiegerspur des Hardtwaldrings stieß er mit einer 68-jährigen

BMW-Fahrerin zusammen, die vom Hardtwaldring kommend, nach rechts in die

Heidelberger Straße abbiegen wollte. Der 70-jährige Radler zog sich hierbei

leichte Verletzungen am Schienbein zu. Medizinische Versorgung der Verletzungen

war vor Ort nicht notwendig. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Gegen

die Fahrerin des BMW wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung ermittelt.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Unfall verursachte der unbekannte Fahrer

eines Lastwagens am Montagvormittag in Brühl. Der Unbekannte wollte gegen 11 Uhr

die Friedrichstraße durchfahren, obwohl die Fahrbahn durch ein Arbeitsfahrzeug

des Stromversorgers halbseitig blockiert war. Trotz Warnung durch den Fahrer des

Arbeitsfahrzeugs, versuchte der Lkw-Fahrer durch die enge Lücke hindurch zu

fahren. Dabei stieß er gegen das Arbeitsfahrzeug sowie einen am linken

Fahrbahnrand abgestellten Transporter und beschädigte diese. Anschließend setzte

er zurück und fuhr einfach davon.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um ein Firmenfahrzeug eines

Transportunternehmens im Rhein-Pfalz-Kreis handeln.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Fahrer des Lkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Sinsheim, Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Kommissare verunsichern Bürgern – Achtung Betrug!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Immer wieder versuchen Betrüger als

falsche Polizeibeamte vornehmlich ältere Mitbürger zu verunsichern, um an ihr

Erspartes zu kommen. Wie jetzt erst am Montagmorgen bis in den späten Abend in

Sinsheim und Ladenburg. Dreizehn Betroffene haben sich deswegen an die richtige

Polizei gewandt. Die Masche war jeweils die alte: Die Angerufenen sind auf ein

angebliches Einbruchsdelikt in der unmittelbaren Nachbarschaft hingewiesen

worden, weshalb sie vorsichtig sein müssten, warnte der falsche Kommissar. Bevor

es jedoch zu einem Vermögensschaden kam, entlarvten die Angerufenen selbst, dass

etwas nicht stimmt. Deswegen wurden sämtliche Gespräche nach kurzer Zeit

abgebrochen. Die betrügerische Masche der Anrufer, die sich als falsche

Polizeibeamte ausgeben, grassiert derzeit auch in anderen Städten und Gemeinden.

Oft wird von den Tätern aus öffentlichen Quellen gezielt nach bestimmten Namen

und Adressen gesucht. Was man wissen muss: Die richtige Polizei nimmt weder Geld

noch Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen, noch fragt sie Details zu

finanziellen Verhältnissen. Auch bei Rückrufnummern, die auf dem Telefon

angezeigt werden, ist Vorsicht angesagt. Diese sind mit spezieller Software oft

gefälscht. Weitere Tipps und Hinweise, wie man sich schützen kann, findet man

auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

A6-Ketsch: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ketsch (ots) – Am Montag gegen 17:40 Uhr kam es auf der A6 zwischen den

Anschlussstellen MA/Schwetzingen und Schwetzingen/Hockenheim zu einem

Auffahrunfall, bei welchem beide Unfallbeteiligten verletzt wurden. Infolge von

Verkehrsstörungen musste eine 36-jährige Renault-Fahrerin ihr Fahrzeug stark

abbremsen, was der 39-jährige Fahrer eines Kleinbusses zu spät erkannte und auf

den vorausfahrenden Renault auffuhr. Beide Fahrer wurden durch den Unfall

verletzt und durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der rechte

Fahrstreifen gesperrt.