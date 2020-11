Heidelberg: Auseinandersetzung auf dem Bergfriedhof; Hintergründe unklar; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf dem Bergfriedhof zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen.

Gegen 14.40 Uhr soll dabei ein 16-Jähriger einen 17-Jährigen mit einer

Schusswaffe bedroht, und die Herausgabe seines Handys gefordert haben.

Das Opfer identifizierte die Schusswaffe, nach eigenem Bekunden, schnell als

„Spielzeugpistole“ und verweigerte die Übergabe seines Handys. Daraufhin wurde

der 17-Jährige mit mehreren Schlägen auf den Kopf traktiert, worauf er sichtbare

Verletzungen davontrug.

Anschließend gelang ihm jedoch die Flucht und verständigte seine Angehörigen,

die noch am Nachmittag Anzeige gegen den 16-Jährigen erstatteten.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Raubdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, insbesondere Friedhofsbesucherinnen und -besucher, denen die beiden

Jugendlichen aufgefallen sind und/oder die die Tat beobachteten, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: Von der Straße abgekommen und umgekippt – 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Fahrer eines Opel bei

einem Unfall am Montag gegen 1.15 Uhr auf der L 600 zwischen Leimen-Lingental

und Rohrbach-Süd. Der Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen in einer

Linkskurve nach rechts von der Straße ab, stieß gegen einen Wall und ein

Verkehrszeichen. Dabei kippte das Auto zur Fahrerseite und schlitterte etwa fünf

Meter weiter, bevor es an einem Hang zum Stillstand kam. Der Fahrer konnte sich

selbstständig aus dem Auto befreien, eine Autofahrerin hatte den Rettungsdienst

verständigt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt

wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg

gefahren. Das Auto wurde abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000

Euro.

Heidelberg-Bahnstadt: Lkw macht sich selbstständig und rollt gegen Zaum sowie Baum – 4.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Weil ein 66-jähriger Fahrer eines Lkw diesen am Montag gegen

13.30 Uhr nicht gegen Wegrollen sicherte, machte sich das Fahrzeug

selbstständig, rollte gegen einen Holzzaun und wurde dann durch Bäume

aufgehalten. Ein Baum knickte dabei um und beschädigte den Zaun des

DRK-Geländes. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße Langer Anger

zeitweise gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

4.000 Euro.

Heidelberg: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern – beide leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am

Montag gegen 7.35 Uhr auf der Mannheimer Straße in Höhe der Joh.

Guttenberg-Schule, wurden die Beteiligten leicht verletzt. Ein 31-jähriger

Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Wieblingen unterwegs und überholte

einen anderen Radfahrer. Dies hatte zur Folge, dass er mit einer

entgegenkommenden 20-jähriger Radlerin zusammenstieß, die dadurch stürzte und

mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte. Der 31-Jährige und eine Zeugin leisteten

bis zum Eintreffen eines Rettungswagens Erste Hilfe. Anschließend wurde die

Radfahrerin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.

Heidelberg-Bergheim: Betrunkener 35-Jähriger liegt auf Straßenbahnschienen und blockiert Straßenbahnverkehr

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Montagnachmittag lag im Stadtteil Bergheim ein

35-jähriger betrunkener Mann auf den Straßenbahngleisen und blockierte hierdurch

den Straßenbahnverkehr.

Durch einen Verkehrsmeister wurde der 35-Jährige in Höhe der

Straßenbahnhaltestelle „Stadtwerke“ auf den Schienen liegend festgestellt und

die Polizei verständigt. Bis zu deren Eintreffen, hatte er dem Betrunkenen

bereits aufgeholfen und ihn von den Gleisen geholt. Zwischenheitlich stand der

35-Jährige an eine Steinmauer angelehnt und eigenständiges Stehen war ihm nicht

möglich, der Mann schwankte hin und her. Zudem fiel es ihm schwer, den

Anweisungen der Beamten zu folgen. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Da der

betrunkene Mann in keinster Weise mehr in der Lage war, seinen Weg alleine

fortzusetzen, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Einsteigen in das

Transportfahrzeug trat der Betrunkene gegen die Schiebetür des Fahrzeugs und

beschädigte diese.

Seinen Rausch konnte er schließlich in der Notarrestzelle des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte ausschlafen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung

ermittelt. Zudem sieht er einem Kostenbescheid für den Aufenthalt in der

Gewahrsamszelle entgegen.

Heidelberg-Altstadt: versuchter Einbruch in Schule

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, den 20.11.2020, gegen 15:30 Uhr bis

Montag, den 23.11.2020, gegen 07:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täterim

Neckarstaden in ein Nebengebäude des Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums einzubrechen.

Die Täter entfernten gewaltsam einen Sensor einer Glasschiebetür und versuchten

diese aufzudrücken. Ob die Täter in die Schule gelangten, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 700

Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat

und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.