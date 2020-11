Betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Beim Einparken der Merkurstraße hat ein 29-Jähriger am

Montagabend ein anderes Auto touchiert.

Er wollte vorwärts in eine Parkbucht fahren und beschädigte dabei die linke

Seite eines neben ihm parkenden Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Neben der Polizei verständigte der 29-jährige Mann auch seinen

Vater. Dieser machte sich sofort auf den Weg zu dem Unfallort.

Die eintreffenden Beamten bemerkten bei beiden einen leichten Alkoholgeruch und

baten zum Test. Der Atemalkoholtest des Vaters ergab 0,51 Promille, der des

Sohnes 2,06. Beide Führerscheine wurden sichergestellt. Das Duo durfte die

Polizisten auf die nächste Dienststelle für weitere Tests begleiten. Danach

durften beide zu Fuß die Heimreise antreten. |elz

Unfall mit E-Scooter – 40-Jähriger flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Nach einem Unfall mit einem E-Scooter am Montagnachmittag

in der Burgstraße flüchtete der 40-jähriger Verursacher von der Unfallstelle.

Zeugen verfolgten den Mann. Eine Polizeistreife stoppte ihn in der Marktstraße.

Der 40-Jährige war mit einem ausgeliehenen E-Scooter an den Bushaltestellen vorm

Rathaus, vom Gehweg aus, losgefahren. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der

Mann auf die Straße und über eine rote Fußgängerampel. Ein Autofahrer konnte

einen Zusammenstoß mit dem querenden E-Scooter-Fahrer nicht mehr verhindern. Er

erfasste den 40-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Der Mann stürzte über die

Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Der 40-Jährige fiel zu

Boden, dann rannte er weg. Unfallzeugen alarmierten die Polizei und verfolgten

den Mann. In der Marktstraße beendete eine Polizeistreife die Flucht. Die

Beamten hielten den 40-Jährigen an. Weil er sich bei dem Unfall leicht

verletzte, brachte ihn ein Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus. Warum der

E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle flüchtete, ist nicht geklärt. Ein Alkohol-

und ein Drogentest waren negativ. Der 40-Jährige blickt jetzt einem

Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht entgegen. Das beschädigte

Auto wurde abgeschleppt. Der Unfallschaden wird auf mindestens 8.000 Euro

geschätzt. |erf

Erpressung via E-Mail ist ein Bluff

Kaiserslautern (ots) – Wegen Erpressung hat eine junge Frau aus dem Stadtgebiet

am Montag Anzeige erstattet. Wie die 22-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie eine

E-Mail erhalten, in der ihr mitgeteilt wurde, dass Hacker die Kontrolle über

ihren Computer übernommen und sie bei sexuellen Handlungen gefilmt hätten. Um zu

verhindern, dass ein Video an alle ihre Kontakte versendet wird, müsse die Frau

1.000 Dollar auf ein Bankkonto überweisen.

Weil sich die 22-Jährige sicher war, dass an der Geschichte nichts dran ist, kam

sie der Forderung nicht nach und informierte stattdessen die Polizei. Die

Ermittlungen nach dem Absender der E-Mail laufen. |cri

Betrüger und ihre unterschiedlichen Maschen…

Kreis Kaiserslautern (ots) – 1000 Euro wollte ein falscher „Enkel“ am Montag von

seiner angeblichen „Oma“ aus dem Landkreis Kaiserslautern haben. Als die

86-Jährige sagte, dass sie kaum Bargeld zu Hause habe, legte der „Enkel“ einfach

auf.

Die Seniorin wunderte sich über den merkwürdigen Anruf am Vormittag und erzählte

ihrer Tochter davon – die erkannte sofort den Betrugsversuch und informierte die

Polizei. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs.

Unabhängig von dieser Anzeige meldete ein weiterer Mann aus demselben Ort in der

Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, dass auch er einen betrügerischen Anruf

erhalten habe. Gegen 9.45 Uhr klingelte das Telefon des 65-Jährigen und eine

unbekannte Frau gab sich als Polizeibeamtin aus. Sie behauptete, dass es eine

Familienangelegenheit gebe, die geklärt werden müsse, und stellte dem Mann

Fragen zu seinen Kindern. Nachdem der 65-Jährige erste Angaben gemacht hatte,

wollte die Frau weitere Details wissen. Dies lehnte der Mann jedoch ab und bat

um eine persönliche Klärung der Angelegenheit – daraufhin beendete die Anruferin

das Gespräch. Vermutlich handelte es sich um den Anruf einer Betrügerin. Die

weiteren Ermittlungen laufen.

Weil sie sozusagen die „Nase voll“ hatte, meldete sich auch eine 77-jährige Frau

aus einem anderen Ort der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn am Montag bei der

Polizei. Der Grund: Die Seniorin hatte übers Wochenende mehrfach Telefonanrufe

erhalten – sowohl von einer angeblichen Lotto-Gesellschaft sowie eines

Unternehmens für Geld- und Werttransporte.

Dabei kündigte die Lottogesellschaft der Dame einen Geldgewinn in fünfstelliger

Höhe an, der in bar ausgezahlt werden solle. Für die „Transportkosten“ verlangte

das Transport-Unternehmen allerdings Gebühren in Höhe von 1.000 Euro. Diese

sollte die 77-Jährige in Form von sogenannten Gutscheinkarten bezahlen. Der

Seniorin kam das aber merkwürdig vor, weshalb sie nicht bezahlte, sondern die

Polizei einschaltete. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. |cri

Briefkästen gesprengt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem lauten Knall wurden am Montagabend gegen 21:20

Uhr Anwohner in der Spitalstraße aufgeschreckt.

Als einer der Bewohner an die Haustür ging, um nachzuschauen, was passiert war,

fand er seinen Briefkasten völlig zerstört vor. Die Einzelteile des Briefkastens

wurden im Umkreis von drei bis vier Meter auf der Straße verteilt.

Kurze Zeit später meldete ein Anwohner aus der Hasenstraße ebenfalls eine

Sprengung seines Briefkastens. Hierbei wurde neben dem Briefkasten auch die

Glasscheibe neben der Tür beschädigt. Bei beiden Briefkästen wird vermutet, dass

sie durch Böller gesprengt wurden.

Während die Beamten vor Ort den Schaden aufnahmen, waren weitere Knallgeräusche

in der Umgebung zu hören. Es ist daher nicht auszuschließen, dass weitere

Schäden durch Böller entstanden sind.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfall mit Kehrmaschine

Kaiserslautern (ots) – In der Haspelstraße touchierte am Montag eine

Kehrmaschine das Auto einer 58-Jährigen. Die Fahrerin des Wagens fuhr rechts

ran, als ihr die Maschine entgegenkam. Sie hielt an, um das Fahrzeug passieren

zu lassen. Der Fahrer des Arbeitsgeräts schätze allerdings den Seitenabstand zum

Auto falsch ein. Mit der Kehreinrichtung streifte er den Wagen. Am Auto entstand

Sachschaden. Er wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. Die Kehrmaschine blieb

unbeschädigt. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. Der Kehrmaschinenfahrer

muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. |erf

Windschutzscheibe demoliert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstagabend und

Montagnachmittag in der Rummelstraße ein Auto beschädigt. Mit einem bisher

unbekannten Gegenstand demolierten sie die Windschutzscheibe des Opel Zafira. Es

sieht so aus, als hätten die Täter mehrfach auf die Scheibe eingeschlagen. Sie

muss ausgetauscht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500

Euro. Die Beamten ermitteln wegen der Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Festnahme dank aufmerksamem Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der

Nacht zu Dienstag zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Gegen 0.30 Uhr hatte

der Mann die Polizei verständigt, weil er an der Ecke

Rosenstraße/Kerststraße/Alleestraße zwei verdächtige Gestalten beobachtet hatte,

die sich an einem Haus zu schaffen machten. Während einer über einen Zaun

kletterte, schien der andere vor dem Haus „Schmiere“ zu stehen.

Eine Streife rückte sofort aus und konnte die beiden beschriebenen Personen in

der Kerststaße stellen und kontrollieren. Sie hatten „einbruchstypische“

Utensilien und Werkzeug bei sich. An dem Haus, an dem sie zuvor beobachtet

worden waren, stand die Tür offen – sie war offensichtlich aufgehebelt worden.

Darauf angesprochen, bestritten die beiden Männer die Tat.

Die 61 und 40 Jahre alten Männer wurden vorsorglich in Gewahrsam genommen und

mussten mit zur Dienststelle kommen. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab,

dass beide schon häufig wegen Eigentumsdelikten aufgefallen sind. Ihre Werkzeuge

wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri