Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Bellheim (ots)

Am 23.11.2020 streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein am Straßenrand der Karl-Silbernagel-Straße geparktes Auto. Ein Unfallzeuge konnte beobachten, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug um einen weißen Volvo handeln dürfte. Weitere Hinweise sind bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

Uneinsichtiger Unfallbeteiligter

Germersheim (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Autofahrer einen Kreisverkehr bei der Joseph-Probst-Straße in Germersheim. Noch im Kreisverkehr wurde er von einem weiteren Autofahrer überholt. Dabei kam es auch zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Statt anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter bis an seine Wohnanschrift in Hördt. Der 37-Jährige war ihm bis dorthin gefolgt und verständigte dann die Polizei. Die Beamten konnten den Geflüchteten an seiner Wohnanschrift feststellen. Da auch an seinem Fahrzeug entsprechende Schäden feststellbar waren, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen „unerlaubtem Entfernen vom Unfallort“ eingeleitet.

Ludwigshafen: Die Polizei-News

Unfall mit zwei leichtverletzten Autofahrerinnen

Am Montagmittag gegen 13:00 Uhr kollidierte eine 19-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Bruchwiesenstraße in die Wollstraße mit einem wartenden Auto. Die 19-Jährige und die Fahrerin des wartenden Autos wurden durch den Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt und die Bruchwiesenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Maudach gesperrt werden.

Körperverletzung mit Hammer und Schlagstock

Für zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren endete eine körperliche Auseinandersetzung am Montagabend (23.11.2020) im Krankenhaus. Anwohner meldeten sich gegen 21.25 Uhr bei der Polizei, dass sich zwei Männer vor einem Anwesen in der Lissaboner Straße schlagen würden. Als die Polizei vor Ort eintraf waren beiden Kontrahenten bereits getrennt. Demnach gerieten beide Männer wegen einer Frau in einen Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung auf offener Straße endete. Hierbei schlugen beide mit einem Hammer und einem Schlagstock aufeinander ein und verletzten sich gegenseitig. Beide Männer mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 33- und der 38-Jährige müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.