Rheinpfalz-Kreis: Die Polizei-News

Maxdorf – Diebstahl aus Pkw

Der Geschädigte stellt seinen Pkw Fiat, welcher als Auslieferungsfahrzeug für eine Pizzeria genutzt wird, am 22.11.2020, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.35 Uhr, am Longvic-Platz, Höhe Hausnummer 2, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass muss er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das unverschlossenen Fahrzeug geöffnet hat und die Brieftasche und den Geldbeutel aus der Mittelkonsole entwendet hat. Der Täter wird beschrieben als männlich, jugendliches Alter, kurze Haare, bekleidet mit einem grünen Jogginganzug der Marke Adidas, weiße Sneaker, weißer Mundschutz. Weiterhin soll zur Tatzeit ein heller Mini Cooper an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren sein. Der Fahrer könnte möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.