A65/Edenkoben – Autofahren ist Charaktersache

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin überholte gestern Morgen (23.11.2020, 07.30 Uhr) auf der A 65 zwischen Edenkoben und Landau einen LKW, als sich von hinten ein silberfarbener Mercedes näherte. Der Fahrer hatte ihr Lichthupe gegeben, um die Fahrbahn frei zu machen. Da ihm der Überholvorgang nicht schnell genug ging, setzte er mit seinem Fahrzeug nach dem Passieren des LKW unmittelbar auf den rechten Fahrstreifen und zeigte der Frau den „Stinkefinger“. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon. Gegen den 49 Jahre alten Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim wurde wegen Nötigung und Beleidigung ein Strafverfahren eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird zudem mit der Prüfung der charakterlichen Eignung beauftragt.

Maikammer – „Fünfwundenkreuz“ im Ackerbrückenweg beschädigt

Unbekannte haben vor dem 17. November 2020 das „Fünfwundenkreuz“ vermutlich mit einem Meißel mutwillig zerstört. Ein am Kreuzstamm befindlicher Totenkopf wurde mit Kraftaufwand aus dem Sandsteinkreuz geschlagen. Anschließend haben die Täter an dem denkmalgeschützten, barocken Tischsockel die vergoldeten Küferabzeichen entfernt und entwendet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den Unbekannten machen können, sich bei der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden.

Dieselkraftstoff entwendet

In der Zeit zwischen 20.11.20 und 23.11.2020, brachen bislang unbekannte Täter an einem Baufahrzeug am Ortseingang Schweighofen, den Tankdeckel auf und entwendeten 150 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise zu dem oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.