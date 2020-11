Wiesbaden Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Baumarkt, Mainz, Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Samstag, 21.11.2020, 20:00 Uhr bis Montag, 23.11.2020, 08:00 Uhr,

(däu)In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter in

einen Lagerraum eines Baumarktes in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel ein

und entwendeten mehrere Gasflaschen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Über den Parkplatz gelangten die Einbrecher zu dem Lager und entfernten zunächst

eine Palette mit mehreren hundert Kilo schweren Palisadensteinen, bevor sie das

Vorhängeschloss des Metallgitters zum Lager überwanden und dann an ihre Beute

kamen. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Werkzeuge aus Gartenhütte geklaut, Wiesbaden, Frauenstein, Kirschblütenstraße, Samstag, 21.11.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 23.11.2020, 10:00 Uhr,

(däu)Unbekannten Täter entwendeten im Zeitraum von Samstagnachmittag bis

Montagmorgen diverse Elektrowerkzeuge aus einer unverschlossenen Gartenhütte in

Wiesbaden-Frauenstein. Bei den gestohlenen Werkzeugen handelt es sich um einen

Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge sowie um einen Kompressor im

Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Fahrraddiebe unterwegs, Wiesbaden, Rüthstraße, bzw. Franz-Abt-Straße, Montag, 23.11.2020, 17:00 Uhr, bzw. Montag, 23.11.2020 bis Dienstag, 24.11.2020,

(däu)In Wiesbaden waren wieder Fahrraddiebe unterwegs und stahlen aus zwei

Kellerräumen hochwertige Fahrräder. Zum einen schlugen die Täter zwischen

Montagabend und Dienstagmorgen in der Rüthstraße zu. Hier hatte sie zunächst den

Türriegel eines Kellerabteils verbogen, gelangten so in den Kellerraum und

durchtrennten dort das Fahrradschloss, mit dem das knapp 3.000 Euro teure

Mountainbike der Marke Cube zusätzlich gesichert gewesen war. In der

Franz-Abt-Straße kam es nach Zeugenabgaben am Montagabend gegen 17:00 Uhr zu

einem weiteren Diebstahl. Die unbekannten Täter drangen mutmaßlich mit

körperlicher Gewalt in das Kellerabteil ein und konnten so das dort abgestellte

ca. 900 Euro wertvolle Fahrrad entwenden. Hinweisgeber werden gebeten, sich

telefonisch beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Saarstraße, Montag, 23.11.2020, 16:45 Uhr,

(däu)Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Erich-Ollenhauer-Straße /

Saarstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein

48-jähriger Mitsubishi-Fahrer fuhr auf der Erich-Ollenhauer-Straße aus Richtung

Biebrich kommend in den Kreuzungsbereich ein, während gleichzeitig auf der

Saarstraße ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer aus Richtung Innenstadt kommend

ebenfalls in die Kreuzung einfuhr, so dass es zur Kollision kam. Mutmaßlich hat

einer der beiden Fahrer die für ihn rot zeigende Verkehrsampel missachtet und

somit den Unfall verursacht. Dies bedarf jedoch weitere Ermittlungen. Beide

Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie für die Aufräumarbeiten musste

die Kreuzung bis ca. 17:45 Uhr voll gesperrt werden. Beide Fahrer blieben

unverletzt.

Verletzte bei Verkehrsunfall, Bundesstraße 54, Eiserne Hand, 25.11.2020, gg. 09.15 Uhr

(ho)Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Eisernen Hand sind heute Morgen

eine Autofahrerin und ein Autofahrer verletzt worden. Ermittlungen der

Wiesbadener Polizei zufolge, war eine 26-jährige Autofahrerin gegen 09.15 Uhr

mit ihrem Ford auf der Aarstraße aus Richtung Wiesbaden in Richtung Taunusstein

unterwegs. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Frau

etwa 500 Meter vor der Kuppe zur Eisernen Hand, bei starkem Nebel mutmaßlich mit

ihrem Wagen wenden wollte. Ein 54-jähriger Mann, der auf der Aaarstraße in der

Gegenrichtung unterwegs war, bemerkte den Citroen zu spät und prallte gegen die

Beifahrerseite. Beide Beteiligte wurden durch den Aufprall verletzt und in

umliegenden Krankenhäusern behandelt. Die 26-jährige Frau wurde stationär

aufgenommen. Zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger

hinzugezogen und die Bundesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. Der

entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro. Um 13.00 Uhr wurde die

Fahrbahn wieder in beiden Richtung freigegeben.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Unbelehrbarer Autofahrer, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Raststätte Medenbach, Sonntag, 22.11.2020, 13:40 Uhr,

(däu)Mit einem scheinbar unbelehrbaren Autofahrer bekam es am Sonntag eine

Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden zu tun. Die Beamten kontrollierten

den Mann auf einer Tank- und Rastanlage der BAB 66 in Wiesbaden-Medenbach. Dabei

stellte sich heraus, dass der Mann über keinen Führerschein mehr verfügte. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über zwei Promille.

Die Polizisten nahmen den 44-Jährigen deshalb zwecks Blutentnahme mit zur

Dienststelle. Zuvor versahen sie den Pkw des Mannes jedoch noch mit einer

sogenannten Parkkralle. Nach Beendigung aller erforderlichen polizeilichen

Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Wie sich später

herausstellte, ließ er sich von einem Taxi wieder zu seinem Auto fahren und

setzte mit diesem, trotz angebrachter Parkkralle, seine Fahrt auf der BAB 66 in

Richtung Köln fort. Bereits nach einer kurzen Fahrt platzte ihm jedoch der

Reifen, an dem sich nach wie vor die Parkkralle befand. Als er gerade im Begriff

war auf dem Standstreifen einen neuen Reifen aufzuziehen erschien eine

Polizeistreife und nahm den unbelehrbaren Mann erneut fest. Den Mann erwarten

nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Rheingau-Taunus-Kreis

Alkoholisiert gegen Treppe gefahren, Kiedrich, Oberstraße, Montag, 23.11.2020, gegen 19:30 Uhr

(ka)Eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin ist am Montagabend mutmaßlich aufgrund

ihres vorherigen Alkoholkonsums in Kiedrich gegen die Treppe eines Hauseingangs

gefahren und zunächst vom Unfallort geflüchtet. Zeugen beobachteten gegen 19:30

Uhr, dass die 53-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Treppe an einem Hauseingang in

der Oberstraße touchiert hat und davonfuhr, ohne ihren Pflichten als

Unfallbeteiligte nachzukommen. Nach wenigen Metern soll die Frau ihre Fahrt

jedoch beendet haben und von Zeugen am Weiterfahren gehindert worden sein. Eine

herbeigerufene Streife der Polizeistation Eltville führte bei der 53-Jährigen

einen vorläufigen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über einem Promille

ergab. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und entsprechende

Strafverfahren wurden eingeleitet.

Grauer Audi beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht, Hünstetten, Ketternschwalbach, Siebenstein / Im Banngarten, Freitag, 20.11.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 21.11.2020, 18:30 Uhr

(ka)Wie der Polizei in Idstein erst jetzt bekannt geworden ist, ist es bereits

in der Zeit zwischen Freitagabend bis Samstagabend zu einer Unfallflucht in

Ketternschwalbach gekommen. Der Besitzer eines grauen Audi S3 stellte am Samstag

um 18:30 Uhr fest, dass sein auf dem Parkplatz in der Straße „Im Banngarten“

abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

könnte der unbekannte Unfallverursacher bogenförmig um den Audi herumgefahren

sein und dabei die hintere linke Fahrzeugecke des Audi beschädigt haben. Die

Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Bundesstraße 54, Bundesstraße 42, Sonntag, 22.11.2020, 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(ka)Am Sonntag, den 22.11.2020 wurden im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

durch den Regionalen Verkehrsdienst (RVD) des Rheingau-Taunus-Kreis mobile

Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Polizeistation Bad Schwalbach auf der

Bundesstraße 54 im Bereich Abfahrt Hettenhain und der Polizeistation Rüdesheim

auf der Bundesstraße 42 bei Oestrich-Winkel durchgeführt. Insgesamt konnten im

oben genannten Zeitraum 50 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und

aufgezeichnet werden. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen lag der größte Teil der

Verstöße im Verwarngeldbereich. Bei neun Fahrzeugführern waren die gemessenen

Geschwindigkeiten jedoch so hoch, dass auf diese allerdings Bußgelder und

ebenfalls Punkte zukommen werden. Zwei der Fahrzeugführer erwartet ein

einmonatiges Fahrverbot. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der mit 138 km/h

(bei erlaubten 80 km/h) die Messstelle auf der Bundesstraße 42 durchfuhr. Der

RVD Rheingau-Taunus weist nochmals darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit

immer noch die Hauptursache für schwere, zum Teil tödliche, Verkehrsunfälle ist.

Weitere Geschwindigkeitsmessungen sind durch den RVD Rheingau-Taunus geplant.