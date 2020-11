Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Fulda – Am Montag, den 23.11.2020, kam es zwischen 17.20 Uhr und 18.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in der Pacelliallee 42. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim rückwärts ausparken gegen die Heckstoßstange eines blauen Seat Ibiza. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661/105-2300/-2301.

Riskantes Überholmanöver mit Unfallflucht

Ulrichstein – Am Montag, 23.11.2020, befuhren eine Seat-Fahrerin und ein BMW-Fahrer gegen 7 Uhr hintereinander die L 3168 in Richtung Grebenhain. Auf der Gegenspur kam ihnen ein LKW entgegen, der von einem anderen PKW überholt wurde. Dieser PKW befand sich bereits auf dem Fahrstreifen der beiden vorgenannten PKWs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Seat-Fahrerin stark ab. Dies bemerkte der BMW-Fahrer zu spät und fuhr auf den Seat auf. Die beiden beteiligten PKW-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher als auch der LKW-Fahrer setzten trotz des Unfallgeschehens ihre Fahrt fort. Hinweise zum Unfall erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieselpartikelfilter von Sprintern geklaut

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Montagnacht (9.11.) und Montagmittag (23.11.) von mehreren Sprintern der Marke DB die Dieselpartikelfilter. Die Fahrzeuge standen in der Rudolf-Diesel-Straße auf einem zum Teil umzäumten Gelände. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren 6-stelligen Bereich. Bisher gibt es keine Täterhinweise – es gab am Montag (16.11.) aber einen ähnlichen Vorfall in Nordhessen. Hier wurde in Diemelstadt von vier Baufahrzeugen jeweils der Katalysator ausgebaut. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmuck entwendet

Hauneck – Unbekannte brachen zwischen Montagmittag (23.11.) und Montagabend (23.11.) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße ein, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck. Der Wert des Sachschadens beträgt circa 500 Euro. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda – Vor einem Wohnhaus in der Heinrichstraße wurde zwischen dem späten Freitagabend (20.11.) und Montagmorgen (23.11.) ein blau-silbernes Mountainbike der Marke Diamant gestohlen. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 150 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In „Hasenstall“ eingebrochen

Grebenhain – Unbekannte versuchten zwischen Freitagnachmittag (20.11.) und Samstagnachmittag (21.11.) in einen seperaten Gebäudekomplex einer Schule in der Hauptstraße einzubrechen. Ob sie die Räumlichkeiten des Komplexes, der „Hasenstall“ genannt wird, betraten, ist unklar. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Es wurde allerdings ein Sichtschutz an einem errichteten Bauzaun mit Feuer beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht in Burghaun

Fulda – Am Montag, den 23.11.2020, zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr, kam es in der Königsbergerstraße in Burghaun zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

In der Königsbergerstraße stellte zuvor ein Burghauner seinen schwarze Mercedes E-Klasse ordnungsgemäß am Straßenrand ab.

In dem vorgenannten Tatzeitraum befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Königsbergerstraße und stieß aus nicht näher bekannten Gründen mit dem Mercedes so zusammen, dass der Scheinwerfer der Fahrerseite, sowie die vordere Stoßstange samt Kotflügel beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt mindestens 4.500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Unfall im Begegnungsverkehr bei Rasdorf (Abschlussmeldung)

Fulda – Eine 63 jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen VW Polo aus dem Wartburgkreis befuhr am Montagnachmittag um 17.25 Uhr die B84 von Neuwirtshaus kommend in Richtung Rasdorf. Hierbei viel sie bereits mehreren Zeugen auf Grund ihrer unsicheren Fahrweise auf. In einem Kurvenbereich kurz vor Rasdorf geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem in Gegenrichtung fahrenden VW Passat. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wurde leicht und ihre 69 jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 50 jährige Fahrer des VW Passats und seine Beifahrerin, beide aus Hünfeld, wurden ebenfalls schwer verletzt und in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden beträgt ca. 25.ooo EUR.

Zeugenmeldungen über das Fahrverhaltens sowie des Unfalles erbittet die Polizeistation Hilders unter 06681 / 96120.