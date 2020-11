Kellerabteile aufgebrochen, Bad Homburg v.d.H., Frölingstraße, Montag, 12.10.2020, 12:00 Uhr bis Montag, 23.11.2020, 08:10 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg v.d.H. aufgebrochen und dabei ein Pedelec gestohlen. Zwei Bewohner des Hauses in der Frölingstraße stellten am Montagmorgen fest, dass die Einbrecher die jeweiligen Kellerabteile gewaltsam aufgebrochen hatten. In einem Fall entwendeten die Täter ein weißes Pedelec der Marke „Mifa“ sowie einen Akkuschrauber. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich mit Beobachtungen unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Fahrzeug wiederholt beschädigt, Usingen, Wehrborn, Friedberger Straße, Sonntag, 22.11.2020, 22:00 Uhr bis Montag, 23.11.2020, 11:00 Uhr

(ka)Das Auto eines 21-Jährigen ist in der Zeit von Sonntagabend bis zum Montagmorgen in Wehrborn von bislang unbekannten Tätern bereits zum zweiten Mal beschädigt worden. Der Geschädigte stellte am Montag um 11:00 Uhr an seinem am Fahrbahnrand der Friedberger Straße abgestellten „Hyundai i30N“ frische Kratzer fest. Der Pkw des 21-Jährigen wurde bereits zwischen Sonntag, dem 25.10.2020, 18:00 Uhr und Montag, dem 26.10.2020, 12:00 Uhr auf gleiche Weise beschädigt. Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

„Dooring“-Unfall – Radfahrer leicht verletzt, Bad Homburg v.d.H., Ober-Erlenbach, Wetterauer Straße, Dienstag, 17.11.2020, gegen 16:50 Uhr

(ka)Bereits am vergangenen Dienstagnachmittag ist es zu einem sogenannten „Dooring“-Unfall in Ober-Erlenbach gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist. Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Radfahrer die Wetterauer Straße in Fahrtrichtung Burgholzhäuser Straße, als er einen am Straßenrand geparkten Opel Corsa passierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine darinsitzende 24-Jährige den Radfahrer beim Herannahen übersehen und die Fahrertür geöffnet haben, als sich der 65-Jährige neben ihr befand. Der Mann kam aufgrund des Zusammenstoßes mit der Tür des Opel Corsa zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Zusammenstoß mit geparktem Pkw – Beifahrerin verletzt, Usingen, Neutorstraße, Montag, 23.11.2020, gegen 18:00 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend eine 45-Jährige in Usingen leicht verletzt worden. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer die Neutorstraße in Richtung „Neuer Marktplatz“ und soll dabei aus bisher ungeklärter Ursache einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Transit eines 50-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der vorderen rechten Fahrzeugfront des Mercedes und dem linken Fahrzeugheck des Ford. In Folge des Zusammenstoßes wurde die 45-jährige Beifahrerin des geparkten Ford leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden bei beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.