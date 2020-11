Karlsbad: Laufstrecken noch bis Sonntag offen

Karlsbad – Auch nach 5 Wochen wird das vom SRH Klinikum Karlsbad ermöglichte Laufangebot des SV1899 Langensteinbach noch rege genutzt – ob mit Startnummer und Eingang in die online-Rangliste oder ohne zum Erhalt der Fitness.

Viele der mehr als 1.100 Laufbegeisterten, die in den vergangenen Wochen auf den Strecken unterwegs waren, haben sich an mehreren Tagen auf die Strecke begeben. Bis zu 6x waren einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterwegs – darunter auch eine ganz junge Laufbegeisterte der Grundschule Langensteinbach. Auch Alois Hermann Nusko aus Süßen zählt zu den Menschen, die bereits 6x in Karlsbad waren: Er hat dabei an manchen Tagen gleich zwei Strecken in Angriff genommen und so in dieser Zeit bislang 80km laufend oder walkend zurückgelegt. Bereits 6x auf der 10km-Strecke unterwegs war Renate Huber aus Karlsruhe. Da die Zeitnahme durchgehend in Betrieb ist, kann die Startzeit frei gewählt werden, so dass die ganze Zeit über gemäß der jeweils geltenden Bestimmungen auf die Lauf- und Walkingstrecken gegangen werden konnte. Nachdem im November der Lockdown „light“ verhängt wurde, war dies immer noch mit den Mitgliedern des eigenen Hausstandes oder einer weiteren Person möglich, was auch einige Familien genutzt haben. Die Strecken durch den herbstlichen Forst sind gut gekennzeichnet und den zahlreichen Rückmeldungen nach ein echtes Erlebnis, was auch die Bilder auf der Homepage der Leichtathleten des SV Langensteinbach zeigen.

Noch bis 29. November kann auf den Strecken eine Zeit erfasst werden, die am Ende auf einer online erstellbaren Urkunde dokumentiert wird. Zielschluss ist am Sonntag um 16 Uhr. Startnummern werden am letzten Laufwochenende zwischen 9 und 15 Uhr direkt am Stadion des SONOTRONIC Sportpark ausgegeben. Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet auf www.svl-leichtathletik.de. Hier können auch die Laufzeiten sowie die aktuellen Ranglisten in der Einzel- und Teamwertung eingesehen werden.