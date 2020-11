Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 24.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.11.2020 gegen 11:00 Uhr konnte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim der Fahrer eines VW Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.11.2020 gegen 14:00 Uhr konnte am Wurstmarkt-Kreisel in Bad Dürkheim der Fahrer eines Skoda Fabia einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle des 67-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille. Auf der Dienststelle der Polizei Bad Dürkheim wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden an mehreren Stellen in Bad Dürkheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Weiterhin mussten 6 Mängelberichte ausgefüllt werden, da die Fahrzeugführer teilweise ihren Führerschein, ihren Fahrzeugschein, ihren Verbandskasten oder die vorgeschriebenen Warnwesten nicht mitgeführt hatten. Auch wurde einem LKW-Fahrer die Weiterfahrt untersagt, da eine Palette mit Steine auf der Ladefläche nicht ordnungsgemäß gegen Verrutschen gesichert war.

Wachenheim: Durchfahrtskontrollen nach Bürgerbeschwerde

Wachenheim (ots) – Am 23.11.2020 zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde im Römerweg in Wachenheim, das dortige Durchfahrtsverbot kontrolliert, nachdem sich ein Bürger bei der Polizei beschwert hatte. Der Römerweg darf in diesem Bereich nur durch landwirtschaftlichen Verkehr befahren werden. Im gesamten Zeitraum kam es nur zu einem Verstoß. Der Fahrer eines Paketdienstes wurde gebührenpflichtig verwarnt.

Deidesheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Deidesheim (ots) – Von der Fahrbahn abgekommen ist am Montagabend (23. November 2020, 17:30 Uhr) die Fahrerin eines VW Polo auf der B271 bei Deidesheim.

In Richtung Kreisverkehr (L527) hat sie die Bundesstraße verlassen und fuhr aus bislang ungeklärten Gründen ein den Graben, wo sie mit einem Wegweiser kollidierte. Die Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei Haßloch auf 4.000,- EUR.

Haßloch: Vorsicht Betrug

Haßloch (ots) – Neben falschen Amtspersonen und Gewinnversprechen oder dem Enkeltrick registriert die Polizei immer häufiger eine weitere Betrugsmasche. Angebliche Mitarbeiter von Microsoft melden sich und geben vor, dass der Computer angegriffen worden sei. Man wolle helfen den Computer von der Schadsoftware zu befreien und benötige daher Zugriff auf den Rechner. Tatsächlich werden Daten ausgespäht, wodurch die Betrüger schon vielfach finanziellen Schaden anrichteten. Auch werden teure Abos angeboten, die zukünftig davor Cyberangriffen schützen sollen. Bei solchen Anrufen sollte die örtliche Dienststelle kontaktiert werden, empfiehlt die Polizei Haßloch (Tel. 06324-9330 oder E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de).

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):