Sportplatz in Barbelroth verwüstet (Siehe Foto)

Barbelroth (ots) – Am gestrigen Sonntag 22.11.2020 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in Barbelroth der Rasen des Sportverein Oberhausen-Barbelroth, durch Befahren mit einem Pkw verwüstet. Gesucht wird ein silberfarbener Opel Astra Kombi. Der Pkw soll mit mehreren jungen Männern besetzt gewesen sein.

Hinweise im Zusammenhang mit der Vandalismus-Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Vereinsheim

Gommersheim (ots) – Am 22.11.2020 gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Gommersheim. Der Anzeigenerstatter konnte den Einbruch über die Videoüberwachungsanlage des Vereinsheims live beobachten und die anfahrenden Polizeistreifen stets auf dem Laufenden halten. Als die Täter mit ihrem Pkw über einen Feldweg vom Tatort flüchteten, konnte der Mitteiler den Beamten die Fluchtrichtung beschreiben.

Die verblüfften Einbrecher wurden anschließend in Hanhofen durch Beamte der PI Haßloch bereits erwartet und widerstandslos festgenommen. Bei den Festgenommenen handelte es sich um einen 22-Jährigen aus dem Bereich der VG Dudenhofen und einen ebenfalls 22-Jährigen aus dem Bereich Hockenheim. Das Fahrzeug der Täter war bis unter das Dach mit Diebesgut in Form von Brennholz beladen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Und da die Strafe bekanntlich auf dem Fuße folgt, mussten die Täter nach Abschluss der Anzeigenaufnahmen das Diebesgut zurück an den Tatort bringen und dort unter polizeilicher Beobachtung wieder fein säuberlich aufstapeln.