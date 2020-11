Unter Drogeneinfluss kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag 22.11.2020 gegen 15:30 Uhr kontrollieren Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 18-jährigen Autofahrer in der Großwiesenstraße. Der 18-Jährige zeigte Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde ihm auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem konnten bei der Kontrolle bei weiteren Fahrzeuginsassen ca. 10 Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und er und seine Mitfahrer darüber hinaus wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Paletten in Brand gesetzt

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache wurden am Sonntag (22.11.2020) gegen 16.30 Uhr Paletten und Gemüsekisten in einem Hinterhof in der Prinzregentenstraße in Brand gesetzt. Der Brand konnte von Anwohnern mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrzeuge zerkratzt

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte zerkratzten am Sonntag (22.11.2020) zwischen 8 Uhr und 22 Uhr drei Fahrzeuge. Die betroffenen Pkw waren im Tatzeitraum in der Erasmus-Bakke-Straße geparkt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .