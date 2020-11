Acht Frischlinge von Pkw auf der B9 erfasst

Römerberg (ots) – Am Sonntag 22.11.2020 gegen 22:20 Uhr kollidierte ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer aus Stutensee auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim auf Höhe der Ausfahrt Römerberg mit einer Wildschweinfrischlingsrotte, die sich auf der rechten Fahrspur aufhielt. Alle acht Jungtiere verendeten noch vor Ort. Das Fahrzeug des 66-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß mit den Wildtieren so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Zudem wurden weitere 7 Fahrzeuge beschädigt, als sie über Trümmerteile und Wildschweinkadaver fuhren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR. Die rechte Fahrspur musste bis zur Entfernung der Trümmerteile und dem Abtransport der verendeten Wildschweine durch einen Jagdpächter kurzzeitig gesperrt werden.

Hundehalter meldete sich nach Presseaufruf

Schifferstadt (ots) – Nach der Pressemeldung der Polizeiinspektion Schifferstadt vom 22.11.2020 über einen Hund der gebissen haben soll, meldete sich der gesuchte Hundehalter bei der Polizei. Er beschrieb den Vorfall etwas anders und gab an, dass sein Hund nicht gebissen hatte.

Er wollte den Vorfall mit der Besitzerin des anderen Hundes klären, doch diese sei weggegangen. Der genaue Hergang des Vorfalls muss nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden.

Betrugsversuch durch angeblichen Microsoftmitarbeiter

Dudenhofen (ots) – Am Samstag 21.11.2020 gegen 10:00 Uhr wurde ein 80-jähriger Dudenhofer durch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft angerufen. Dieser teilte am Telefon mit, dass der Computer des Angerufenen mit einem Virus befallen sei. Um den Virus beseitigen zu können, benötige der Anrufer dringend Zugriff auf den Computer. Da 80-Jährigen die Betrugsmasche bereits bekannt, beendete er umgehend das Telefonat, ohne dass es zu einem Vermögenschaden kam.

Seitens der Polizei wird erneut drauf hingewiesen, dass es sich bei solchen Anrufen um eine weit verbreitete Betrugsmasche handelt. Diese dient dazu, auf betrügerische Weise an persönliche Daten der Geschädigten zu gelangen. Gehen Sie nicht auf die Forderungen solcher Anrufer ein und gewähren Sie diesen niemals Zugriff auf ihren Computer. Nähere Informationen zu diesem Thema sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Motorradfahrer unter Drogeneinfluss ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Hanhofen (ots) – Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG leitete die Polizei am Montagmorgen 23.11.2020 gegen einen 33-jährigen Motorradfahrer aus Hanhofen ein.

Dieser sollte gegen 00:05 Uhr nach einer kurzen Nachfahrt an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, entzog er sich der Mann nach abstellen seines Motorrads der polizeilichen Kontrolle indem er sich in sein Haus flüchtete. Da den Polizeibeamten auf Klingeln durch einen Anwohner geöffnet wurde, gelang es schließlich doch den Mann zu kontrollieren. Dieser versuchte zwar weiterhin einer Konfrontation mit den Polizeibeamten aus dem Weg zu gehen, in er sich in einem Kleiderschrank versteckte. Dies misslang jedoch.

Schnell wurde den Polizeibeamten dann auch der Grund für das Handeln des 33-Jährigen klar. Dieser stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Zudem konnten bei ihm als auch in seinem Zimmer Marihuana fest- und sichergestellt werden. Überprüfungen ergaben weiterhin, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem nicht zugelassenen Motorrad Kennzeichen angebracht, die nicht für dieses ausgegeben waren. Da der 33-Jährige zudem zur Verhaftung ausgeschrieben war, erfolgte im Anschluss an die Entnahme einer Blutprobe die Überstellung des 33-Jährigen in eine umliegende Justizvollzugsanstalt.