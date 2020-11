Laserkontrollen in der Wormser Landstraße

Speyer (ots) – Am Sonntagabend 22.11.2020 führte die Polizei im Zeitraum 20:45-21:45 Uhr Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen in der Wormser Landstraße durch. Neben mehreren Mängelberichten die die Polizei ausstellte, konnten bei 72 gemessenen Fahrzeugen 6 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Der Geschwindkeitshöchstwert lag hier bei 69 km/h. Dementsprechend bewegten sich alle sechs Geschwindigkeitsbeanstandungen im Verwarnungsbereich.

Weiterhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen einen 30-jährigen Mercedes-Fahrer aus Speyer erstattet, der sein 2-jähriges Kind ohne die erforderliche Sicherung im Fahrzeug mitführte. Bei einem 36-jährigen BMW-Fahrer aus Speyer stellten die kontrollierenden Beamten zudem drogentypische Auffallerscheinungen fest. Er räumte den zurückliegenden Konsum von Marihuana ein sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG gegen ihn eingeleitet.

Vier Fahrräder in weißem Transporter entwendet

Römerberg/Mechtersheim (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag 22.11.2020 gegen 12:00 Uhr in der Speyerer Straße in Mechtersheim vier ältere Fahrräder, die verschlossen in einer Garageneinfahrt abgestellt waren. Ein Nachbar beobachtete zur Tatzeit eine Frau (35-40 Jahre alt, blonde Haare, gepflegtes Aussehen), die die Fahrräder in einen weißen Renault-Transporter einlud, der mit einem männlichen Fahrer besetzt war. Danach entfernte sich das Fahrzeug, dessen Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweis zu dem Transporter oder den beiden Insassen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.