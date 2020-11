Darmstadt

Straßenraub – Duo bedroht 25-Jährigen mit Messer – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Zwei unbekannte Männer attackierten am Samstagmorgen (21.11.) in der Arheilger Straße einen 25-jährigen Radfahrer und raubten sein Geld. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo nach Zeugen.

Der 25-Jährige fuhr mit seinem Bike über das Messplatzgelände in Richtung Stadtmitte, als er plötzlich gegen 7.25 Uhr von mehreren unbekannten Männern attackiert wurde. Die beiden Unbekannten sollen nach derzeitigem Kenntnisstand aus einem dortigen Gebüsch gekommen sein und den Mann vom Fahrrad gestoßen haben.

Daraufhin forderten sie die Herausgabe seines Geldes. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, soll einer der Angreifer ein Messer vorgezeigt haben. Im Anschluss gelangten sie an die Geldbörse des 25-Jährigen und entwendeten circa 100 Euro Bargeld. Daraufhin flüchteten die Männer unerkannt.

Bei dem Angriff erlitt der 25-Jährige nach jetzigem Stand leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung:

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 20-30 Jahre geschätzt. Einer von ihnen trug ein langärmeliges dunkelblaues Oberteil. Der Zweite soll weiße Oberbekleidung der Firma “Nike” und schwarze Lederhandschuhe getragen haben. Beide sollen während der Tat die Kragen ihrer Oberteile über die Nase gezogen haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder wem die Flüchtigen aufgefallen sind, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zwei Festnahmen nach Fahndungsmaßnahmen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Nachdem offenbar junge Vandalen in einer Schule in der Grillparzerstraße in der Nacht zum Samstag (21.11.) am Werk waren, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen.

Gegen 0.18 Uhr meldeten Zeugen zwei Personen auf dem Schulhof, die aus einem der Gebäude mit mehreren Gegenständen in Richtung Feld gelaufen waren. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen, konnte ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger gestoppt und festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Männer durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes. Neben mehreren Wänden, beschädigten sie unter anderem einen Außenlautsprecher der Schule. Im Anschluss sollen sie sich mit zwei Elektrogeräten aus dem Gebäude entfernt haben. Während der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 17 Jahre alte Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test zeigte im Anschluss 2,25 Promille an, weshalb er die Beamten mit aufs Revier begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Tatverdächtigen, konnte eine Polizeistreife einen Radfahrer in der Grillparzerstraße feststellen. Dieser reagierte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auf die Anhalte-Signale der Beamten. Gerade als die Ordnungshüter versuchten den Radfahrer zu stoppen, stieß der 18-jährige Radler mit einem der Beamten zusammen. Der 30-jährige Beamte verletzte sich hierbei leicht, konnte seinen Dienst aber weiter fortsetzen. Auch der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter rasch, dass der junge Mann auch unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte 1,8 Promille an. Der Unfall wurde im Anschluss von der Polizeiautobahnstation Südhessen aufgenommen. Nach ersten Ermittlungen bestand in Zusammenhang mit dem Einbruch kein konkreter Tatverdacht gegen den 18-Jährigen. Auch er musste im Anschluss die Beamten begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Mit den genauen Tatumständen und den Ermittlungen nach dem zweiten Tatverdächtigen, ist die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt betraut. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Zigarettenautomat im Visier von Kriminellen

Brensbach (ots) – Ein Zigarettenautomat in der Ezyer Straße geriet in der Nacht zum Montag (23.11.), gegen 2.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Vermutlich zwei Täter brachen den Zigarettenautomat mit brachialer Gewalt auf und ließen anschließend Zigaretten im Wert von rund 1.000 Euro mitgehen. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Unbekannten zudem einen Schaden von etwa 3.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Mühltal/B426 (ots) – Ein unbekannter Fahrer eines dunklen Firmenwagens befuhr am Montag (23.11.) gegen 08:45 Uhr die B426 in Richtung Eberstadt. Nachdem dieser den Lohbergtunnel passiert hatte, überholte er einen LKW-Fahrer. Ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr zu nehmen führte er das Überholmanöver durch, sodass eine 46-Jährige BMW-Fahrerin aus Ober-Ramstadt zum abrupten Bremsen gezwungen wurde.

Der hinter ihr fahrende 57-jährige Autofahrer aus Ober-Ramstadt mit seinem schwarzen Nissan konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem BMW hinten auf. Hierbei entstand an dem Nissan und BMW ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Eine 46-jährige Frau aus Nürnberg, die in dem BMW mitfuhr, wurde leicht verletzt.

Es wird gegen den unbekannten Führer des dunklen Firmenwagens wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. Tel.: 06154-6330-0

Polizei überwacht Geschwindigkeit – Autofahrer mit 67 “Sachen” zuviel auf dem Tacho

Groß-Umstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen überwachten am Sonntagvormittag (22.11.), in der Zeit zwischen 8.00 und 12.45 Uhr, die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 45.

Auf einem Streckenabschnitt, der maximal mit 70 km/h passiert werden darf, waren von 640 Fahrzeugen 125 zu flott unterwegs. 87 Wagenlenker waren bis zu 20 km/h zu schnell und 38 mit mindestens 21 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs.

Vier Autofahrer müssen nun zudem mit einem Fahrverbot rechnen, weil die Geschwindigkeitsüberschreitung mindestens 41 km/h betrug. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 137 Stundenkilometern. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 440 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Kriminelle erbeuten E-Bike – Zeugen gesucht

Reinheim (ots) – Im Tatzeitraum zwischen Freitag- (20.11.) und Sonntagmittag (22.11.) entwendeten Unbekannte ein E-Bike aus einer Garage eines Hotels in der Kirchstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Kriminellen unter Einwirken von Gewalt Zutritt zur Garage. Dort hatten sie es offenbar auf ein rotes E-Bike mit schwarzer Aufschrift der Marke “Riese und Müller” abgesehen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Bikes geben kann, wird gebeten, mit den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 Kontakt aufzunehmen.

E-Bike aus Garage gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Weil Kriminelle aus einer Garage in der Heinrichstraße ein E-Bike entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall wurde am Samstagabend (21.11.) der Polizei gemeldet und kann bis zum Samstagnachmittag, den 14. November, zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung an der Garagentür in den Innenraum und entwendeten hieraus ein E-Bike des Herstellers “Conway”. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 erbeten.

Kriminelle brechen in Gartenhütte ein – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – In eine Gartenhütte in der Klein-Zimmerner-Straße brachen Kriminelle ein und endwendeten unter anderem Autoreifen. Der Einbruch wurde am Samstagvormittag (21.11.) bemerkt und kann bis zum Donnerstagnachmittag (19.11.) zurückliegen.

Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zum Grundstück verschafften, gelangten sie unter Gewalteinwirkung in den Schuppen. Neben vier Winterreifen samt Ständer, erbeuteten sie eine Heckenschere und eine Wasserpumpe. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Griesheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen 21.11.2020 verursachte ein 19-jähriger Griesheimer, vermutlich infolge Alkoholkonsums, einen folgenschweren Verkehrsunfall. In der Brahmsstraße in Griesheim verlor dieser auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei Grundstücksmauern, die einstürzten und ein abgestelltes Fahrzeug beschädigten.

Der bei dem Fahrer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille, weshalb eine Blutentnahme auf dem 2. Polizeirevier durchgeführt wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Während der Fahrer unverletzt aus dem erheblich beschädigten Auto stieg, wurde der 18-jährige Beifahrer durch den Aufprall an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 32.000 EUR.

Groß-Gerau

“Falsche” Pflegedienstmitarbeiterin reißt Seniorin Kette vom Hals

Mörfelden-Walldorf (ots) – Unter dem Vorwand vom Pflegedienst zu sein, verschaffte sich eine vermutlich osteuropäische Frau am Freitagnachmittag 20.11.2020 gegen 15.15 Uhr, Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Otto-Hahn-Straße. Nachdem sie sich zunächst offenbar erfolglos nach Wertsachen in den Räumen der Frau umsah, riss sie der über 70-Jährigen beim Verlassen der Wohnung die Goldkette vom Hals und flüchtete. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Täterbeschreibung:

Die Unbekannte ist 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, kräftig und hat dunkle Haare. Die Flüchtige war mit einer dunklen Hose bekleidet und war nach Angaben der Geschädigten vermutlich Osteuropäerin.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Jugendgruppe Nachts mit Drogen und Waffen auf dem Schulgelände

Groß-Gerau (ots) – Sieben junge Männer, kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Sonntag 22.11.2020 gegen 0.30 Uhr, auf dem Gelände der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße.

Bei einem 19-Jährigen fanden sie anschließend wenige Gramm Cannabis sowie eine geladene Schreckschusswaffe. Weil er dafür keine Erlaubnis vorzeigen konnte stellte die Polizei neben den Drogen auch die Waffe sicher. Ebenso ging es einem gleichaltrigen Begleiter des Mannes, der eine ungeladene Schreckschusswaffe mit sich führte.

Den beiden Männern drohen nun Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz. Weil die sieben Personen weder eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, noch den Sicherheitsabstand einhielten, wird zudem eine entsprechende Mitteilung wegen Verstoßes gegen die derzeit geltenden Corona-Verordnungen erfolgen.

Laptop aus Kirche gestohlen

Riedstadt (ots) – Einen Laptop, der am vergangenen Sonntag erstmalig für die Aufzeichnung eines Web-Gottesdienstes zum Einsatz kam, hatten Kriminelle bei ihrem Einbruch in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (22.11.) und Montagmorgen (23.11.) in die evangelische Kirche am Kirchplatz im Visier.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch gewaltsames Aufdrücken der Holzeingangstür Zugang zur Kirche, in der momentan Renovierungsarbeiten stattfinden. Die ungebetenen Besucher ließen den Computer anschließend mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbruch in Gaststätte

Rüsselsheim (ots) – Eine Gaststätte am Löwenplatz suchten sich Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (22.11.) für ihren Einbruch aus. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch ein Tür in den Innenraum des Lokals ein und stahlen anschließend aus einer Kasse rund 250 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Shisha-Bar brennt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstagmorgen 21.11.2020 wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau gegen 02:40 Uhr ein Brand in Mörfelden-Walldorf mitgeteilt. Dort geriet im Ortsteil Walldorf, in der Mörfelder Straße, eine geschlossene Shisha-Bar in Brand. Die sofort alarmierte FW Walldorf konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Bewohner der Wohnungen über der Bar mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Bewohnerin wurde durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt und konnte nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort entlassen werden.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Warum der Brand ausgebrochen war, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mit Ergebnissen ist erst zur Wochenmitte zu rechnen.

Mit PKW aufgefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – Am Freitag 20.11.2020 gegen 15:15 Uhr, fuhr ein PKW in Kelsterbach die Friedensstraße in Richtung Mörfelder Straße. Im Bereich des Rathauses fuhr er in das Heck eines am Fahrbahnrand haltenden Transporters. Anschließend bog der PKW in die Mörfelder Straße in Richtung Unterführung ab. Zeugen gesucht, Hinweise an die Polizeistation Kelsterbach unter Tel. 06107 / 71980 erbeten

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rüsselsheim (ots) – Ein Lebensmittelgeschäft in der Grabenstraße geriet in der Nacht zum Sonntag (22.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in den Verkaufsraum und ließen anschließend aus einer Kasse etwa 150 Euro Münzgeld mitgehen, bevor sie unerkannt das Weite suchten. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kiosk mit Internet-Cafe überfallen – Täter flüchten ohne Beute

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 20.11.2020 wurde ein Kiosk mit Internet-Café in Mörfelden, in der Langener Straße überfallen. Gegen 18:25 Uhr betraten 2 mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer den Kiosk. Einer hielt eine schwarze Pistole in der Hand und forderte von dem 34-jährigen Angestellten Geld.

Ein von den Tätern bis dahin unbemerkt gebliebener, 37-jähriger Kunde des Kiosks ergriff daraufhin einen Hocker und drohte den Tätern. Diese rannten ohne Beute aus dem Kiosk, zunächst auf der Langener Straße stadtauswärts und dann in die Seegasse. Dort verlor sich ihre Spur. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Der erste Täter war ca. 150 cm groß, schlank und hatte schwarze, lockige Haare. Er war schwarz gekleidet und hielt Pistole in der Hand.

Der zweite Täter war ca. 180 cm groß und trug ebenfalls schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Einbruch in Kulturcafe

Groß-Gerau (ots) – In das Kulturcafe in der Darmstädter Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (22.11.) ein. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und entwendeten anschließend mehrere hundert Euro sowie Getränke. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Neun Hochsitze beschädigt

Viernheim (ots) – Insgesamt 9 mutwillig zerstörte Hochsitze im Wald bei Viernheim wurden der Polizei gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Taten dürften sich zwischen Donnerstag 19.11.2020 und Freitag 20.11.2020 ereignet haben. Die Hochsitze wurde angesägt, umgeschmissen und teilweise komplett zerstört. Auf dem Holz von drei Hochsitzen wurden die Buchstaben “A.L.F” mit schwarzer Farbe aufgemalt. Diese Bezeichnung könnte auf eine militante Tierbefreiungsbewegung hindeuten.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang zu weiteren zurückliegenden und gleichgelagerten Fällen in Südhessen derzeit nicht aus.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Zentralkommissariats 10 (ZK 10), unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher flüchten mit gestohlenem Motorroller

Lorsch (ots) – Ein Telekommunikationsgeschäft in der Bahnhofstraße, geriet in der Nacht zum Samstag (21.11.), gegen 4.20 Uhr, in das Visier von drei Einbrechern. Die Täter drangen durch eine zuvor aufgehebelte Eingangstür in das Geschäft ein und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Smartphones, Tablets sowie Bargeld. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach der Tat flüchtete das kriminelle Duo mit einem in der Zeit zwischen Donnerstag (19.11.) und Samstagnacht (21.11.), aus einer Tiefgarage im Berliner Ring in Bensheim-Auerbach gestohlenen schwarzen Motorroller der Marke Aprilia.

Die drei Flüchtigen waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Helme. Einer der Tatverdächtigen trug eine Jogginghose mit weißen Streifen.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Hotel – Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Ein Hotel in der Darmstädter Straße in Auerbach geriet in der Nacht zum Samstag (21.11.) in das Visier von Einbrechern. Die Täter brachen zunächst Schiebetüren des Haupteingangs auf und verschafften sich so Zugang zum Hotel. An der Rezeption wurden anschließend sämtliche Schubladen durchwühlt. Den Tresor in einem Büro aufzubrechen, gelang den ungebetenen Besucher nicht. Die Einbrecher ließen aus einem Schrank unter anderem eine Geldkassette mit Kleingeld sowie einen Beamer mitgehen, bevor sie wieder das Weite suchten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Nacht vom Samstag 21.11.2020 auf Sonntag 22.11.2020, kam es zwischen 23:00 und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Lessingstraße/Humboldstraße in 64653 Lorsch. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten Pkw VW in grau. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Der Schaden befindet sich an der rechten Fahrzeugfront. Am Tatort befanden sich Kunststoffteile einer Radkappe. Es wird davon ausgegangen, dass diese Teile zum flüchtigen Fahrzeug gehören. Der Schaden an der Radkappe müsste sich auf der rechten Fahrzeugseite befinden. Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

