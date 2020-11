Eschenburg-Eibelshausen (ots) – Im Rahmen einer sogenannten häuslichen Gewalt wurde die Polizei am Mittwoch 18.11.20 in ein Eschenburger Ortsteil gerufen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf ein 37-Jähriger seine Partnerin getreten und eine Treppe hinunter gestoßen haben soll. Der aus Plettenberg stammende 37-Jährige war daraufhin aus der Wohnung geflüchtet. Sofort herbei geeilte Polizisten fahndeten nach dem Flüchtigen.

In der Johannisbergstraße trafen die Ordnungshüter den 37-Jährigen an. Die Beamten forderten den Mann auf, stehen zu bleiben. Sofort griff der offenbar bewaffnete Mann die Polizisten an.

Die Ordnungshüter setzten Pfefferspray an, was jedoch keine Wirkung zeigte.

Der 37-Jährige schlug und trat nach den Polizisten, die daraufhin den Teleskopschlagstock einsetzten.

Die Beamten brachten den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann unter Kontrolle und fixierten diesen auf dem Boden. Auch hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Zwei Dillenburger Polizisten verletzten sich leicht.

Der Plettenberger wurde mit einem Rettungswagen, aufgrund seines Drogenkonsums und des daraus resultierenden Gesundheitszustandes, in ein Krankenhaus verbracht. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte zu.

_____________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen