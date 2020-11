Mann wirft Mülleimer in Schaufensterscheibe

Homberg (ots) – 22.11.2020, 18:41 Uhr – Sonntagabend 22.11.2020 beschädigte ein unbekannter Mann eine Schaufensterscheibe eines Optiker-Geschäft in der Untergasse. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der unbekannte Täter warf einen öffentlich zugänglichen Müllkorb gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts. Hierbei zerbrach die Scheibe und es wurden noch drei Brillen in der Auslage beschädigt. Der Mann flüchtete anschließend in Richtung der Westheimer Straße.

Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, südländischer Typ mit schwarzen Haaren und Brillenträger. Zur Tatzeit trug er eine weiße Jacke.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Baumarkt – Täter stehlen Bargeld aus Tresor

Borken (ots) – 21.11.2020, 16:00 Uhr bis 23.11.2020, 08:00 Uhr – In einen Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Die Täter brachen auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Sie begaben sich zu einem Büro und brachen den dortigen Tresor auf.

Aus dem Tresor stahlen sie das enthaltene Bargeld.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter durch ein weiteres, zuvor geöffnete, Fenster.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Unbekannte Täter stehlen Honda-Leichtkraftrad

Frielendorf-Großroppershausen (ots) – 20.11.2020, 16:30 Uhr bis 21.11.2020, 10:30 Uhr – Ein Honda-Leichtkraftrad im Wert von 800 Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Schuppen in der Burgstraße. Die Täter begaben sich in den nicht verschlossenen Schuppen und stahlen das dort abgestellte Leichtkraftrad.

Bei dem nicht zugelassenen Leichtkraftrad handelt es sich um eine rote Honda CR 80.

Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

