Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Vandalismus in Sporthalle und Schule – Polizei sucht Zeugen

Wolfhagen (ots) – Unbekannte trieben in der Nacht zum heutigen Montag 23.11.2020 an einer Wolfhager Sporthalle und der angrenzenden Schule ihr Unwesen und richteten durch Vandalismus einen Gesamtsachschaden von mindestens 10.000 Euro an. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend, 18:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 05:10 Uhr, eine Hintertür der alten Schulsporthalle an der Ippinghäuser Straße aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, drangen die Unbekannten von der Halle über eine Verbindungstür gewaltsam in das Lehrerzimmer der Schule ein und zerschlugen einen dort aufgefundenen Laptop und einen Beamer auf dem Hallenboden.

Zudem zerstörten sie mutwillig zwei Notausgangschilder und entleerten einen Feuerlöscher in der Sporthalle. Darüber hinaus fixierten die Täter die Spülung der Herrentoilette und verstopften gleichzeitig mit Papiertüchern den Abfluss. Durch das ausgetretene Wasser wurde der Hallenboden erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Wer in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet hat oder den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter

Tel.: 05692-98290 zu melden.

