Taschendiebstahl in zwei Fällen

Bingen (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in einem Lebensmitteldiscounter und einen Lebensmittelmarkt im Gewerbegebiet Gensingen zu zwei Diebstählen von Geldbörsen samt deren Inhalt. In einem Fall wurde aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche die Geldbörse mit Bargeld und Scheckkarten gestohlen. Im anderen Fall wurde das Portemonnaie aus der am Körper getragenen Umhängetasche entwendet. Leider befand sich auch der -PIN- für die Scheckkarte darin, so dass nachweislich die unbekannte Täterin eine halbe Stunde später am Geldautomat in Gensingen Bargeld abhob. Die Polizei weist gerade in der Vorweihnachtszeit darauf hin, doch die Taschen nicht unbeaufsichtigt zu tragen oder im Einkaufswagen zu platzieren. Des weiteren soll die -PIN- nicht im Geldbeutel mit der Scheckkarte aufbewahrt werden.

Unfallflucht

Friesenheim, Hauptstraße (ots)

Im Zeitraum vom 16.11.2020 bis zum 20.11.2020 parkte ein 41-jähriger Friesenheimer seinen grauen 3er BMW in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 8. Als er am 20.11.2020 gegen Mittag zu seinem Pkw kam, stellte er eine frische Unfallbeschädigung im vorderen linken Bereich seines Pkws fest. Der Unfallverursacher war von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher und zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

Einbruch in Gartenhaus

Bingen (ots)

Hiesiger Dienststelle wird ein Einbruch in ein Gartenhaus gemeldet. Vor Ort, Kleingartenanlage am Rhein in Bacharach gelegen, können im Bereich der Gartenhaustür Einbruchspuren festgestellt werden. Tatzeitraum liegt zwischen dem 13. bis 19.11.20. Des Weitern entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge aus dem Gartenhaus und insgesamt zwei Fahrräder. An der Tür zu dem Grundstück abgestellten Wohnwagen können ebenfalls Hebelspuren festgestellt werden. Aus dem Wohnwagen wurden insgesamt 15 EUR entwendet. Nach den Angaben des Eigentümers waren sowohl die Tür zur Gartenhütte, als auch die Tür zum Wohnwagen durch ein Schloss gesichert. Beide Türen wurden die unbekannten Täter aufgebrochen und unverschlossen zurückgelassen. Täterhinweise oder Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter 067217/9050an die Polizei Bingen.

Weitere Informationen zum versuchten Tötungsdelikt – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bezugnehmend zur Pressemitteilung vom 22.11.2020, kam

es am Abend des 21.11.2020, gegen 21:50 Uhr in einem Anwesen im Ortskern von

Mainz-Gonsenheim zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil einer

23-jährigen Deutschen aus Wiesbaden. Das zuständige Fachkommissariat der Mainzer

Kriminalpolizei hatte noch am Samstagabend die weiteren Ermittlungen im Auftrag

der Staatsanwaltschaft Mainz übernommen. Anwohner waren wegen lauter Schreie auf

den Sachverhalt aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Derzeit

gehen die Ermittler davon aus, dass der 27-jährige Tatverdächtige mit einem

scharfen Gegenstand auf die Geschädigte eingewirkt und sie dabei schwer verletzt

hat. Hiernach stürzte der 27-Jährige aus einem Fenster in den Hof des Anwesens,

wo er von den Polizeibeamten verletzt aufgefunden werden konnte. Die 23-Jährige

Frau wurde schwerverletzt im inneren des Einfamilienhauses aufgefunden und in

eine Klinik verbracht. Zum derzeitigen Gesundheitszustand der 23-Jährigen können

keine Angaben gemacht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurde am

23.11.2020, vom zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht,

Untersuchungshaft gegen den 27-jährigen Mainzer angeordnet. Dieser befindet sich

derzeit unter polizeilicher Bewachung in ärztlicher Behandlung.

Rechtsmedizinische Gutachten zur Bestimmung einer Drogen- oder

Medikamentenbeeinflussung sind in Auftrag gegeben, das Ergebnis liegt noch nicht

vor. Weitere Informationen zu Ursache und Motiv der Tat sind derzeit nicht

abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogen am Steuer und Fahrerflucht

Essenheim (ots) – Mittwoch, 23.11.2020, 02:15 Uhr

Der Fahrer eines sportlichen Premiummodells einer deutschen Automarke sollte in

der Nacht zum Montag auf der L426 zwischen Mainz und Essenheim einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die

Anhalte-Aufforderung durch die Beamten und zieht links an diesen vorbei, um dann

stark zu beschleunigen und zu flüchten. Die Beamten können dem 600 PS starken

Fahrzeug zunächst nur schwer folgen. Nach etwa sieben Kilometern können sie

jedoch beobachten wie das Fahrzeug in Essenheim plötzlich zum Stehen kommt. Der

21- jährige Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und blieb dann zunächst weinend neben

dem Fahrzeug sitzen. Bei Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges können durch die

Beamten im Frontbereich frische Beschädigungen festgestellt werden. Das Fahrzeug

war anschließend nicht mehr fahrbereit. In der weiteren Kontrolle stellt sich

dann heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, er unter dem

Einfluss diverser Betäubungsmittel steht und eine geringe Menge sogar bei sich

führt.

Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht

im Strafverfahren verantworten.

Rettungswagen verliert Hinterrad – Stand der Ermittlungen

Mainz (ots) – Montag, 23. November 2020 – 15:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag verliert ein Rettungswagen auf der B 40 in Mainz, während

eines Patiententransportes, hinten links ein Rad. Das Fahrzeug der

Sprinterklasse mit Kofferaufbau, kann durch den 29-jährigen Fahrer sicher zum

Stehen gebracht werden. Die drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der

transportierte Patient bleiben bei dem Unfall unverletzt.

Der Patient wurde kurz darauf durch einen weiteren Rettungswagen übernommen und

zu seinem Zielkrankenhaus gebracht. Der Rettungswagen wurde unmittelbar am

Unfallort durch die Polizei sichergestellt. Mittlerweile ist ein

Sachverständiger für das KFZ-Wesen beauftragt, ein Gutachten zu erstellen.

Gleichzeitig werden durch die Polizei Mainz die beteiligten Personen und weitere

Verantwortliche zu den Gesamtumständen befragt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 17:00 Uhr auf der B 40

stadtauswärts in Höhe Mainz-Bretzenheim zu diesem Vorfall. Der Fahrer konnte das

Fahrzeug unter Kontrolle und einige hundert Meter später sicher zum Stehen

bringen. Das Fahrzeug hatte die linke hintere Zwillingsbereifung verloren.

Offensichtlich hatte sich dessen Verschraubung gelöst und dies damit zu dem

Unfall geführt. Ob es durch einen technischen Defekt oder andere Umstände zu dem

Verlust des Hinterrades kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ergebnisse

werden erst nach Erstellung des Gutachtens, was bekanntlich mehrere Tage in

Anspruch nimmt, erwartet.

Versuchter Totschlag

Mainz (ots) – (Mainz-Gonsenheim) Am Samstag, 21.11.2020, wurde der Polizei gegen

21:50 Uhr durch Anwohner eine offensichtlich verletzte Person auf dem Grundstück

eines Einfamilienhauses im Ortskern von Mainz-Gonsenheim gemeldet. Die Beamten

stellten vor Ort insgesamt zwei verletzte Personen fest, wobei es sich um eine

23-jährige Deutsche und einen 27-jährigen Deutschen gehandelt hat. Beide

Personen wiesen Verletzungen auf und wurden durch den Rettungsdienst zur

Behandlung in Mainzer Krankenhäuser verbracht. Nach dem derzeitigen

Ermittlungsstand besteht gegen den 27 jährigen deutschen Staatsangehörigen der

dringende Tatverdacht eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher

Körperverletzung. Er soll im Laufe des Sonntags der zuständigen

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mainz vorgeführt werden, die über den

Erlass eines Haftbefehls zu entscheiden hat. Weitere Einzelheiten zum Tathergang

und den Verletzungen der Beteiligten können derzeit aus ermittlungstaktischen

Gründen nicht mitgeteilt werden.