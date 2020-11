Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am Sonntag, den 22.11.20, gegen 13:20 Uhr befuhr die 48-jährige

Autofahrerin in Worms die Gutenbergstraße in Richtung Von-Steuben-Straße. In der

dortigen Linkskurve blickte die Fahrerin in ihre Handtasche, welche auf dem

Beifahrersitz lag. Hierdurch kam sie in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn

ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Doppelstabmattenzaun

und einem Verkehrszeichen.

Sowohl am Zaun, als auch an dem Verkehrszeichen und dem Fahrzeug entstand

erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war aufgrund der Schäden nicht mehr

fahrbereit. Es entstand eine Gesamtschadenshöhe von circa 10.000 EUR.

Der im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 0,48 Promille.

Daher wurde gegen die Fahrerin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.

Nach anschließender Blutprobenentnahme konnte die Verursacherin die Dienstelle

verlassen.

5-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Worms (ots) – Am Sonntag gegen 16:35 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einem 5-jährigen Kind.

Der Vater des Kindes parkte im Friedrichsweg entgegen der Fahrtrichtung am

linken Fahrbahnrand. Der 5-jährige öffnete eigenständig die zur Straße zeigende

Fahrzeugtür und begann über die Fahrbahn zu rennen, um zu dem dort gelegenen

Spielplatz zu gelangen.

Der 20-jährige PKW-Fahrer befuhr die Tempo-30-Zone, welche zudem nicht gut

ausgeleuchtet ist, mit leicht überhöhter Geschwindigkeit. Der PKW-Fahrer kam

trotz starkem Abbremsen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, wodurch es zur

Kollision gekommen ist.

Das Kind erlitt durch den Zusammenstoß eine Oberschenkelfraktur und Schürfwunden

im Gesicht. Daher wurde es durch den Rettungsdienst ins Klinikum Worms zwecks

weiterer ärztlicher Behandlung verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde der Friedrichsweg vollständig gesperrt.

Brand in Kleingartenkolonie

Worms (ots) – Am späten Samstagabend, den 21.11.2020, gegen 22:30 Uhr ist es in

einem Schrebergarten am Mittelochsenplatz in Worms zu einem Brand gekommen.

Hierbei wurde neben dem Inventar des Schrebergartens auch das dortige

Wohngebäude beschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache

steht derzeit noch nicht fest. Die L523 war bis zum Ende der Löscharbeiten für

etwa zwei Stunden gesperrt.

Worms – Trunkenheitsfahrt

Worms (ots) – In starken „Schlangenlinien“, so ein Zeuge am Samstagmittag über

Notruf, befährt gerade ein PKW vor ihm auf der B9 in Richtung Worms. Aus

Richtung Mainz kommend steuere der Vorausfahrende regelmäßig auf den

Seitenstreifen und auf die Gegenfahrbahn. Auf dem Autobahnzubringer L425 in

Richtung Mörstadt kann das Fahrzeug durch die hinzugezogenen Polizeistreife

angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Nach einer Weinprobe sei er auf

dem Heimweg in Richtung Stuttgart, berichtet der 59-Jährige. Mit einem

Atemalkoholwert von 0,92 Promille wird die Fahrt beendet und der Führerschein

sichergestellt.

Worms – Schülerin bei Unfall mit PKW verletzt

Worms (ots) – Heute, gegen 07:45 Uhr ist eine 16-Jährige auf dem Schulweg von

einem PKW angefahren und verletzt worden. Der 19-jährige Autofahrer übersieht

beim Rechtsabbiegen an der Kreuzung Von-Steuben-Straße/Eckenbertstraße die

bevorrechtigte Schülerin auf der Fahrbahn und touchiert diese mit der rechten

Fahrzeugfront. Hierbei wird die Jugendliche leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 1000

Euro.

Internationaler Gedenktag gegen Gewalt an Frauen – Polizeidirektion Worms beteiligt sich

Worms (ots) – Jährlich am 25. November findet der internationale Gedenk- und

Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt. Dieser Tag wird auch als

Orange Day bezeichnet. Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als

Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen eingeführt haben. Eine für dieses

Jahr geplante Informationsveranstaltung der Soroptimist International Worms,

eine Vereinigung die sich für die Rechte der Frauen weltweit stark macht, und

der Polizeidirektion Worms, musste Corona bedingt leider auf unbestimmte Zeit

verschoben werden. Um das Thema in diesem Jahr dennoch aufzugreifen, werden an

verschiedenen Orten in der Stadt Worms Plakate zu diesem Thema zu finden sein.

So auch im Gebäude der Polizeidirektion Worms. Bis zum 10. Dezember, dem Tag der

Menschenrechte, wird das Treppenhaus im Dienstgebäude der Hagenstraße 5 orange

illuminiert, um symbolisch auf das Thema hinzuweisen. Gewalt gegen Frauen und

Kinder ist leider auch noch im 21. Jahrhundert ein häufig vorkommendes

Kriminalitätsphänomen. Die Polizei rät deshalb betroffenen Frauen: Wenden Sie

sich an die Polizei, wenn Sie von Gewalt betroffen sind oder Ihnen Gewalt

angedroht wird! In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung solcher Taten gibt es auch zahlreiche

präventive Maßnahmen, die in Anspruch genommen werden können. Es stehen Ihnen

jederzeit kompetente, neutrale und natürlich kostenlose Ansprechpartner zur

Verfügung. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Internet unter

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/opferschutz/opferhilfe-bei-gewalttaten/

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/haeusliche-gewalt/. Wir

wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei Worms