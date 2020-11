Stutensee – Widerstand geleistet und Beamte beleidigt

Karlsruhe (ots) – Nach einem vorausgegangenen Körperverletzungsdelikt am

Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr,leistete der 19-jährige Beschuldigte Widerstand

gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Diese wollten in Stutensee-Spöck in der

Gutenbergstraße seine Personalien erheben. Er hingegen wollte sich von den

Polizeibeamten entfernen und bewegte sich in Richtung Straße. Er musste mittels

Haltegriffen von 2 Beamten an seinem Vorhaben gehindert und aufgrund seiner

heftigen Gegenwehr zu Boden gebracht werden.

Anschließend wurde der Mann in Gewahrsam genommen, wobei er sich weiterhin

wehrte. Außerdem beleidigte er die Polizeibeamten während der gesamten Maßnahme

auf unflätigste Weise.

Keiner der Beamten wurde durch die Widerstandshandlungen verletzt

Er wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung angezeigt.

Stutensee – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro ist die Bilanz

eines Verkehrsunfalls, die eine 49-jährige Fiesta-Fahrerin mit über 1,3 Promille

am Samstagabend angerichtet hat.

Kurz nach 18:00 Uhr fuhr die 49-Jährige auf dem Buchenring in Büchig in Richtung

Waldstraße, als sie vermutlich aufgrund ihrer alkoholischen Beeinflussung die

Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge prallte der Fiesta gegen das

Heck eines geparkten Hyundai und schob diesen mehrere Meter nach vorne. Bei der

anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Waldstadt starker Alkoholgeruch entgegen weshalb die Fahrerin erst

einmal eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste.

Karlsruhe – Mann nötigt Frau dazu Hund anzuleinen

Karlsruhe (ots) – Als eine 47-jährige Frau gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn

und ihrem Hund spazieren ging, wurde sie plötzlich von einem bislang unbekannten

Mann auf dem Albwanderweg in Karlsruhe-Rüppurr energisch darauf angesprochen

ihren Hund anzuleinen. Der fast panisch wirkende Mann zeigte in Höhe der

Burbacher Straße kurzzeitig ein Messer auf, offenbar um seiner Forderung

Nachdruck zu verleihen. Im Anschluss ergriff der Unbekannte in Richtung

Karlsruhe-Zentrum die Flucht. Zu einer weiteren Handlung kam es nicht.

Die Frau gab an, auf einem Feldweg mit angrenzender Ackerfläche unterwegs

gewesen zu sein. Direkt bei der ersten Aufforderung des Unbekannten, den Hund

anzuleinen, rief sie ihren Hund zu sich. Der Hund reagierte sofort und kehre zu

seiner Besitzerin zurück.

Der unbekannte Mann konnte als etwa 50 Jahre alt und circa 175 – 180 cm groß

beschrieben werden. Er war schlank, hatte lockige schulterlange Haare, war

dunkel gekleidet und trug einen Anorak. Er sprach Hochdeutsch.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt gerne

telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, entgegen.

Stutensee – Sporthalle beschmiert und Straßenlaternen beschädigt

Karlsruhe (ots) – Die Außenfassade der Sport- und Schwimmhalle Spöck wurde im

Zeitraum von Freitag, 13.30 bis 17.30 Uhr, durch unbekannte Täter mit teilweise

rechtsradikalen Parolen sowie pornographischen Bildern besprüht. Eier wurden

ebenfalls gegen die Fassade geworfen. Außerdem wurden Straßenlaternen,

vermutlich durch Steinwürfe, beschädigt. Es handelt sich um die Halle der

Richard-Hecht-Schule in Spöck.

Dies kam in den vergangenen Wochen mehrfach vor, der entstandene Sachschaden

liegt mittlerweile im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die im Tatzeitraum, beziehungsweise in der Vergangenheit, verdächtige

Beobachtungen im dortigen Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in Verbindung zu

setzen.

Diedelsheim – Einbruch in Wohnmobil

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in ein

abgestelltes Wohnmobil eingedrungen. Ob der Dieb bei seiner Suche nach

Wertgegenständen fündig wurde, ist bislang unklar.

Laut einer Videoaufzeichnung kam der Täter gegen 03:20 Uhr über die Gleise der

Bahnlinie S9 in den hinteren Bereich des Parkplatzes. In der Folge verschaffte

er sich vermutlich über ein Seitenfenster Zutritt in das Fahrzeuginnere. Hier

öffnete er alle Schränke und Fächer und durchwühlte sie. Schließlich verschwand

der Eindringling gegen 03:50 Uhr auf dem gleichen Weg, wie er zuvor in das

Wohnmobil eingedrungen war.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der

Telefonnummer 07252-50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Streit gerät außer Kontrolle

Karlsruhe (ots) – Am Freitag gegen 23:00 Uhr geriet ein Streit in der

Lassallestraße in Karlsruhe-Knielingen außer Kontrolle. So bedrohte nach

aktuellem Stand der Ermittlungen gegen 23:15 Uhr ein 26-jähriger Mann mit

polnischer Staatsangehörigkeit einen 35-jährigen Mann mit deutscher

Staatsangehörigkeit auf dem Gelände eines gemeinsamen Wohnanwesens mit einer

Softairpistole. Der 35-Jährige ging im Anschluss mit einem Feuerlöscher auf den

26-Jährigen zu. Daraufhin ließ der 26-Jährige offenbar die Softairpistole

fallen. Er wurde mittels des Feuerlöschers geschlagen, so dass er zu Boden ging.

Nach einem kurzen Gerangel ließen die beiden Männer voneinander ab. Der

35-Jährige nahm die Softairpistole an sich und entfernte sich nach draußen. Der

Bruder des 35-Jährigen kam hinzu und wirkte streitschlichtend auf die beiden

Männer ein. Der 35-Jährige fuhr im Anschluss gemeinsam mit seinem Bruder in

einem Pkw an dem Wohnanwesen vorbei. Der Bruder des 26-Jährigen tätigte offenbar

Videoaufnahmen mit seinem Handy in Richtung des vorbeifahrenden Pkw. Daraufhin

stoppte das Auto. Der 35-Jährige stieg aus und nahm das Handy des 28-Jährigen

Geschädigten an sich. Der 26-jährige Bruder alarmierte daraufhin die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Weststadt kamen vor Ort. Noch während der

Sachverhaltsabklärung kam der 35-jährige Tatverdächtige zu dem Wohnanwesen

zurück. Er legte die Softairpistole sowie das zuvor entwendete Mobiltelefon auf

einer Mülltonne ab. Im Anschluss wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt.

Er muss sich nun aufgrund des Verdachts eines schweren Raubes verantworten. Auch

der 26-Jährige muss mit einer Strafanzeige aufgrund der Bedrohung mit der

Softairpistole rechnen.

Karlsruhe – Betrunkener leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein stark alkoholisierter Mann fiel einer Dame am späten

Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, in einer Grünanlage in der Gebhardtstraße auf. Er

sollte wegen seiner Alkoholisierung durch die herbeigerufenen Polizeibeamten in

Gewahrsam genommen werden. Er sperrte sich zunächst gegen die Haltegriffe der

Beamten, konnte aber schließlich doch in den Streifenwagen gesetzt und in den

Gewahrsam transportiert werden.

Dort war der 34-Jährige weiter unkooperativ und versuchte sogar, einen der

Polizisten zu schlagen. Er konnte aber schließlich von vier Beamten unter

Kontrolle gebracht werden und musste seinen Rausch im Polizeigewahrsam

ausschlafen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in Rüppurr

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend, zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, ereignete sich

ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Eichelgarten im

Karlsruher Stadtteil Rüppurr. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich

über ein eingeschlagenes Fenster der im Erdgeschoß liegenden Wohnung Zugang zum

Schlafzimmer des Wohnungsinhabers. Der Gegenstand, mit dem das Fenster

eingeschlagen wurde, konnte nicht aufgefunden werden. Anschließend wurden

sämtliche Räume durchsucht, aber nach den bisherigen Angaben des 53-jährigen

Geschädigten nichts entwendet. Der Sachschaden am eingeschlagenen Fenster

beträgt ungefähr 400 Euro.

Karlsruhe – Bewaffneter Überfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr betrat ein männlicher Täter

eine Tankstelle in der Karlsruher Amalienstraße. Unter Vorhalt einer schwarzen

Waffe erzwang er die Herausgabe von mehreren hundert Euro Bargeld sowie

Zigaretten. Danach verließ der Täter die Tankstelle zu Fuß in Richtung

Mühlburger Tor. Der sich alleine in der Tankstelle befindliche Angestellte blieb

unverletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm, schlanke Figur,

arabisches Aussehen. Der Täter trug eine schwarze Hose, schwarze Daunenjacke,

schwarze Basecap mit der Aufschrift NYC sowie eine blaue Einwegmaske und

Handschuhe. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können,

werden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Pkw kollidierte mit heranfahrenden Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls

der sich am Samstagmorgen in der Karlsruher Südstadt ereignete.

Gegen 07:50 Uhr fuhr der 38 Jahre alte Unfallverursacher auf der Luisenstraße in

Richtung Rüppurrer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach

links abzubiegen. An der Haltestelle wartete zum Unfallzeitpunkt eine

Straßenahn. Der 38-Jährige wollte noch vor der wartenden Bahn nach links auf die

Rüppurrer Straße abbiegen und übersah dabei völlig die von rechts in die

Haltestelle einfahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise

blieben bei dem Zusammenstoß alle Beteiligte unverletzt.

Fluchtversuch gescheitert, 37-Jähriger wegen Ausweismissbrauchs angezeigt

Mannheim (ots) – Auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim wurde ein 37-jähriger

Mann am Sonntag ohne gültigen Fahrschein festgestellt. Bei der Ankunft im

Mannheimer Hauptbahnhof versuchte er zunächst zu flüchten, Beamte der

Bundespolizei stellten den Mann jedoch kurz darauf in der Haupthalle. Im Rahmen

der Kontrolle zeigte der Mann zunächst einen polnischen Ausweis vor, bei dem

bereits der erste Abgleich zwischen Person und Lichtbild Zweifel aufkommen ließ.

Eine spätere Durchsuchung führte zum Auffinden weiterer Dokumente, darunter der

deutsche Personalausweis des 37-Jährigen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten

Gepäcks stellten die Beamten weitere Gegenstände fest, die der Person auf dem

polnischen Ausweis zugeordnet werden konnten. Weiterhin konnten die Beamten nach

der Durchsuchung des 37-Jährigen, eine kleine Menge Betäubungsmittel

sicherstellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde eine

Sicherheitsleistung erhoben. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen

Missbrauchs von Ausweispapieren, Erschleichen von Leistungen und Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Östringen – 13-Jähriger von Mitschüler mit Messer angegriffen

Karlsruhe (ots) – Ein 13-jähriger Schüler soll am Montagvormittag an einer

Schule in Östringen einen gleichaltrigen Mitschüler mit dem Messer angegriffen

und verletzt haben. Zunächst wurde gegen 10.35 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass

ein Schüler an der Schule mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei.

Daraufhin wurden mehrere Streifen an die Schule beordert. Die Schüler wurden vom

Lehrpersonal in die Klassenzimmer gebracht. Kurze Zeit später konnte die Polizei

den 13-jährigen Tatverdächtigen, der von einem Lehrer in einem Zimmer separiert

worden war, vorläufig festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Der

schwerverletzte Schüler wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Betreuung der Schüler und der

an der Schule eingetroffenen Eltern wurden Seelsorger und Betreuer eingesetzt.

Bis 13.00 Uhr hatten alle Klassen das Schulgebäude verlassen. Mehrere Beamte

überwachten in der Schule, dem Schulhof und den Abfahrtsstellen der Schulbusse

die Situation. Insgesamt waren fast 60 Polizeibeamtinnen und Beamte eingesetzt.

Der polizeiliche Einsatz war gegen 14.30 Uhr beendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen zwischen den deutsch-türkischen Schülern

seit Monaten Streitigkeiten. Beide gehen in verschiedene 7. Klassen an der

Schule. Nach der Pause soll der Angreifer in das Klassenzimmer seines Opfers

gekommen sein und dem 13-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper

zugefügt haben.

Karlsruhe – 23-Jährige spuckt Beamten an und leistet Widerstand

Karlsruhe (ots) – Eine 23 Jahre alte Frau hat am Sonntag gegen 23.45 Uhr beim

Betreten ihres Zimmers einen Polizeibeamten angespuckt und anschließend

Widerstand geleistet.

Zuvor hatten Anwohner im 4. Obergeschoss eines Anwesens der Karlstraße einen

Streit im Zimmer einer Wohngemeinschaft gemeldet. Auf Klopfen der Beamten des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz öffnete niemand. Als sie den

unverschlossenen Wohnraum betreten wollten, drückte die Frau von der Innenseite

her dagegen. In der Folge kam es zu den beschriebenen Tathandlungen.

Wie sich herausstellte, befand sich im Zimmer eine Vielzahl von

Betäubungsmitteln in Kleinmengen, darunter Marihuana und Amphetamin.

Karlsruhe – Dieb entwendet Maschinen aus Transporter

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag öffnete ein bislang Unbekannter Täter

die Heck- und Schiebetür eines auf einem Parkplatz in der Elbinger Straße

abgestellten Kleintransporters und nahm diverse Werkzeuge, sowie

Elektromaschinen an sich.

Zwischen 19:00 Uhr und 11:30 Uhr wurden die Heck- und Schiebetür des Mercedes

Sprinters auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Anschließend entwendete der

Täter einige Werkzeuge und Elektromaschinen aus dem Laderaum im Wert von

schätzungsweise 2000 Euro. Erkenntnisse über den am Pkw entstandenen Sachschaden

gibt es bislang keine.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0721 967180.

Bruchsal – Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen touchierte ein 35-jähriger Sprinterfahrer in

der Schwetzinger Straße in Bruchsal einen 64-jährigen Radfahrer, welcher sich

dabei leicht verletzte.

Gegen 07:30 Uhr war der Zweiradlenker auf dem Gehweg in Richtung der

Eberhardt-Tankstelle unterwegs. Beim Passieren einer Ausfahrt, erfasste ihn der

64-jährigen Unfallverursacher mit dem Kotflügel. Infolgedessen stürzte er und

zog sich dabei einige Schürfwunden zuzog. Am Fahrrad entstand ein geringer

Sachschaden.

Karlsruhe – Psychisch auffälliger Mann verunsichert Passanten am Rondellplatz

Karlsruhe (ots) – Ein psychisch auffälliger Mann hat am Samstag gegen 18.30 Uhr

auf dem Karlsruher Rondellplatz herumgeschrien und dabei geäußert, es gehöre

alles in die Luft gesprengt.

Verunsicherte Passanten wandten sich daher an eine Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz, die in anderer Mission dort vorbeikam. Weitere

Polizeikräfte stellten schließlich den 35-jährigen Libanesen, der aufgrund sein

Verhaltensauffälligkeiten zur stationären Behandlung in einer psychiatrischen

Einrichtung untergebracht werden musste.

Bruchsal – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 64-jähriger Fahrradfahrer

bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bruchsal zu. Eine 63-jährige

Pkw-Fahrerin war gegen 18.15 Uhr auf der Straße Am Alten Güterbahnhof in

Richtung Bahnhof unterwegs. Beim Abbiegen in die Werner-von-Siemens-Straße

achtete sie nicht auf den Fahrradfahrer der die Straße auf dem Fahrradstreifen

überqueren wollte und stieß mit ihm zusammen. Der entstandene Sachschaden wird

auf 500 Euro geschätzt.

Karlsdorf-BAB A5 – Pkw prallt gegen Fahrbahnteiler

Karlsruhe (ots) – Eine 75-jährige Pkw-Fahrerin war am Samstag gegen 13.00 Uhr

auf der Bundesautobahn 5 unterwegs. An der Ausfahrt Bruchsal wollte sie

kurzentschlossen Richtung Graben-Neudorf ausfahren. Hierbei kollidierte sie mit

dem Aufpralldämpfer zwischen der Parallelfahrbahn und der Ausfahrt. Die Frau

wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt. Der

Pkw wurde abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn

gereinigt werden.