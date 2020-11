Mannheim-Innenstadt: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge in der Innenstadt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Drei unbekannte Tatverdächtige beschädigten am

Samstagabend gegen 23.00 Uhr zwischen den Quadraten L 10 und L 12 drei

Fahrzeuge. Zeugen beobachteten drei unbekannte Täter, die die Außenspiegel eines

Daihatsu, eines Nissan und eines Mazda beschädigten. Die Fahrzeuge waren

zwischen L 12, 6 und L 12, 10 am Fahrbahnrand geparkt. An dem Mazda wurde

außerdem der Lack am rechten Kotflügel zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf

3700 Euro geschätzt. Die unbekannten Täter flüchteten in Richtung der Lauerschen

Gärten. Über die unbekannten Täter ist lediglich bekannt, dass sie Anfang 20

Jahre gewesen sein sollen. Einer der Unbekannten hatte blonde Haare, ein

weiterer trug einen dunklen Kapuzenpulli. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und weitere Betroffene, deren Fahrzeuge an der

genannten Örtlichkeit in ähnlicher Weise beschädigt wurden, sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Gartenstadt: Gegen Stromkasten geprallt und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen

Sonntagmorgen ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Gartenstadt. Der

Unbekannte war gegen 0.30 Uhr mit seinem MiniCooper in der Straße „Am

Herrschaftswald“ in Richtung der Straße „Langer Schlag“ unterwegs. An der

dortigen Kreuzung kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit,

nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromkasten der MVV.

Anschließend fuhr er in Richtung Lampertheimer Straße davon. Nach Angabe eines

Zeugen stieg er an der dortigen Bushaltestelle kurz aus und begutachtete den

Schaden, bevor er weiterfuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich in der

Lampertheimer Straße geparkt festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt saß auf

dem Fahrersitz eine 20-jährige männlich Person. Diese konnte allerdings aufgrund

einer abweichenden Personenbeschreibung als unfallverursachender Fahrer des Mini

ausgeschlossen werden.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren oder den Unfallverursacher

beim Verlassen des Fahrzeugs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den

Unfallflucht-Ermittlern der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor der Polizei und greift Polizeibeamte tätlich an

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots) – Am Samstagabend flüchtete ein 20-jähriger

Autofahrer im Stadtteil Neckarstadt vor der Polizei und wurde nach seiner

Festnahme handgreiflich gegenüber Polizeibeamten.

Gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer in einer Wohnung in der Straße

„Schafweide“ gemeldet. Dieser soll deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

gestanden haben und dort Mobiliar beschädigt haben. Anschließend sei er in einem

Kia davongefahren. Das Fahrzeug wurde durch eine Polizeistreife an der Ecke

Kobellstraße/Friedrich-Ebert-Straße festgestellt. Am Steuer saß der 20-Jährige.

Als die Beamten ihm mit Blaulicht und Leuchtschrift eine Kontrolle ankündigten,

gab dieser Gas und fuhr mit quietschenden Reifen los. Er versuchte, sich mit

hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug konnte jedoch

in Höhe der Lange-Rötter-Straße mithilfe einer weiteren Polizeistreife gestoppt

werden. der 20-Jährige weigerte sich, den Kontrollmaßnahmen Folge zu leisten.

Als er zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden sollte, wehrte er

sich bereits gegen den Transport zum Streifenwagen und griff die Polizeibeamten

an. Auch im Polizeirevier setzte er seine Widerstandshandlungen fort und

beleidigte die anwesenden Polizeibeamten mit unflätigen Worten. Bei den

Widerstandshandlungen zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die durch

hinzugezogene Rettungskräfte versorgt wurden.

Ein Alkoholtest beim 20-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, zudem

soll er unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten gestanden haben. Ihm

wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Bei der Durchsuchung des Kia wurde eine Schreckschusswaffe und diverse

Alkoholika aufgefunden.

Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung, Fahrens unter Alkohol- und

Drogeneinflusses, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte,

Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Verdacht des Drogenbesitzes ermittelt.

Weiter wird geprüft, inwieweit der junge Mann gegen Regelungen der CoronaVO

verstoßen hat. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten. Seinen Rausch

konnte er in der Gewahrsamszelle ausschlafen und wurde anschließend auf freien

Fuß entlassen.

Mannheim-Vogelstang: Gegen Baugerüst geprallt – Fahrer flüchtet zu Fuß vom Unfallort – Sachschaden ca. 11.000 Euro

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 4 Uhr kam der Fahrer eines Opel im

Cecil-Tylor-Ring in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen ein

Baugerüst. Durch den Aufprall brach das Gerüst zusammen mit der Folge, dass

darüber gelegte Starkstromleitungen auf die Straße ragten. Am Auto entstand

Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Der Fahrer

flüchtete nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen 8.45 Uhr meldete

ein 19-Jähriger den Unfall bei der Polizei. Er gab an, nicht der Fahrer gewesen

zu sein, weitere Angaben machte er nicht. Die beschädigte Starkstromleitung

wurde vom Netz genommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Dem

19-Jährigen Tatverdächtigen wurden auf dem Revier von einem Arzt zwei Blutproben

entnommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

Mannheim-Wohlgelegen: Betrunken gegen Absperrpfosten und Laternenmast gefahren

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 08:00 Uhr kam eine 20-jährige Autofahrerin

beim Rechtsabbiegen von der Ludolf-Krehl-Straße in die Käfertaler Straße mit

ihrem Opel von der Straße ab, überfuhr einen Absperrpfosten und kam an einem

Laternenmast zum Stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 0,52 Promille. Die 20-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und durch

den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein

Gesamtschaden von mehr als 8000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der

Führerschein der jungen Frau wurde beschlagnahmt.

Mannheim / A6: Pkw in Vollbrand – Sperrung der Hauptfahrbahn in Richtung Norden

Mannheim / A6 (ots) – Am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr meldeten mehrere

Verkehrsteilnehmer einen brennenden Pkw auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Norden,

auf Höhe des Autobahnkreuz Mannheim. Beim Eintreffen der ersten

Streifenwagenbesatzung konnte ein auf dem Standstreifen bereits in Vollbrand

stehender Pkw festgestellt werden. Der 64-jährige Fahrer des Citroen, welcher

sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich glücklicherweise unverletzt aus

seinem Pkw retten, bevor dieser in Flammen aufging. Zum Zwecke der Löscharbeiten

musste die Hauptfahrbahn für ca. 20 Minuten komplett gesperrt werden. Der

Verkehr wurde in dieser Zeit über die Parallelfahrbahn abgeleitet. Die

Berufsfeuerwehr Mannheim war mit drei Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand

schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist unklar, es wird von einem

technischen Defekt ausgegangen. An dem völlig ausgebrannten Pkw entstand

Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Er musste nach Abschluss der

Löscharbeiten abgeschleppt werden. Nach Reinigungsarbeiten durch die

Autobahnmeisterei war die A6 in Richtung Norden ab 23.00 Uhr wieder komplett

frei.

Mannheim-Schönau: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss ohne Führerschein gefahren

Mannheim (ots) – Am frühen Montagmorgen gegen 00:30 Uhr stellten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Sandhofen bei einer Verkehrskontrolle in der

Lilienthalstraße fest, dass ein 31-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol

und Drogen sowie ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war. Bei der

Fahrzeugkontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen und gab

letztlich an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Weiterhin konnten

die Polizisten während dem Gespräch einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Für weitere Maßnahmen sollte

der Fahrer zur Dienststelle verbracht werden, weshalb er durchsucht wurde.

Hierbei fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Amphetamin. Auf der

Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Urintest ergab, dass

er nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch von Kokain und

Amphetamin stand. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.