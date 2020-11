Frankfurt: Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am Sonntagmorgen 21.11.2020 konnte ein 28-Jähriger bei einer Personenkontrolle auf der Düsseldorfer Straße festgenommen werden. Er hatte eine nicht geringe Menge Amphetamine bei sich.

Die findigen Beamten des 4. Polizeireviers merkten schnell, dass etwas im Busch war und kontrollierten den 28-Jährigen. In der Kontrolle fanden sie dann bei ihm circa 39 Gramm Amphetamin und 8 Tabletten Ecstasy.

Während der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28-jährige Mann in einem nahe gelegenen Hotel nächtigte. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung des Hotelzimmers an, wo nochmals circa 48 Gramm Amphetamin sowie ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden konnten.

Der Fahrzeugschlüssel gehörte zu einem PKW, der zur Fahndung nach Unterschlagung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug konnte im Parkhaus des Hotels sichergestellt werden.

Gegen den 28-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Unterschlagung.

Er wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Zwei Taschendiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Samstag 21.11.2020 zwei Taschendiebe festgenommen. Die beiden 24-jährigen Männer aus Gießen hatten gegen 10 Uhr eine 29-jährige Frau aus Friedrichsdorf im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen.

Die Beamten hatten die zwei Männer schon über einen längeren Zeitraum im Hauptbahnhof beobachtet, wo sie offensichtlich nach geeigneten Opfern Ausschau hielten. Vor einem Tabakladen drängten sich die Beiden plötzlich neben ihr Opfer, lenkten es kurz ab und zogen ihr letztlich ein Handy aus dem Rucksack. Unmittelbar danach entfernten sie sich in Richtung Ausgang. Noch bevor sie den Bahnhof verlassen konnten, wurden sie von den Zivilfahndern gestellt und festgenommen. Die junge Frau war sichtlich erstaunt als die Beamten sie ansprachen und ihr das Handy wieder aushändigten, denn bemerkt hatte sie den Diebstahl noch nicht.

Beide Täter, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde, werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt: Tödlicher Unfall

Frankfurt-Bergen/Enkheim (ots) – Am Montagmorgen 23.11.2020 ereignete sich auf der L3209 ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde von einem Pkw erfasst und verstarb an der Unfallstelle.

Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Opel die L3209 aus Richtung Bischofsheim kommend in Fahrtrichtung Bergen-Enkheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte ein Fußgänger vor einem in diesem Bereich gelegenen Bauernhof die Fahrbahn, welcher von dem herannahenden Pkw erfasst wurde. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Bei dem Fußgänger handelt es sich um einen älteren Mitbürger, dessen Identität noch geklärt werden muss.

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Samstag 21. November 2020 gegen 16.00 Uhr ereignete sich in der Oskar-von-Miller-Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen. Der Fahrer eines BMW X6 hatte, von der Sonnemannstraße kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Radfahrer und zwei Fußgänger erfasst.

Diese drei Personen wurden schwer verletzt und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Später erlagen dann der 27-jährige Radfahrer und der 61-jährige Fußgänger ihren Verletzungen. Die zweite Fußgängerin, eine 31-jährige Frau, befindet sich noch in einem Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang hatte die Frankfurter Polizei bereits Zeugen gebeten, sich zu melden. Heute wenden wir uns insbesondere an Personen, die eventuell Filmaufnahmen (per Handy oder Dashcam) aufgenommen haben, die in Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen. Diese werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Fahrraddieb leistet Widerstand – Festnahme und Drogenfund

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)(wie) – Am Sonntagnachmittag 22.11.2020 um 17:15 Uhr wurde ein 25-Jähriger nach kurzer Flucht festgenommen. Er war mit einem geklauten E-Bike und einer nicht geringen Menge an Marihuana unterwegs.

Der 25-jährige E-Bikefahrer fiel einer aufmerksamen Streife im Lettigkautweg auf, weil er ohne Licht fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er und warf dabei etwas zur Seite. Die Streife eilte dem 25-Jährigen hinterher und konnte ihn dann Auf dem Mühlberg festnehmen. Bei der Festnahme leistete der Mann noch Widerstand. Der weggeworfene Gegenstand war eine Tüte mit circa 27 Gramm Marihuana. Ermittlungen erhärteten außerdem den Verdacht, dass das E-Bike gestohlen wurde.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung wurde durch einen verständigten Richter angeordnet, dabei konnte neben zusätzlichen 137 Gramm Marihuana noch ein weiteres hochwertiges und vermutlich gestohlenes E-Bike sichergestellt werden.

Der 25-Jährige wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt und des Widerstands.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen